2023台北國際書展／認識波蘭作家安傑．薩普科夫斯基 Andrzej Sapkowski
你相信魔法森林的存在嗎？2023年台北國際書展波蘭主題國重量級作家安傑．薩普科夫斯基Andrzej Sapkowski，邀請讀者一同進入奇幻世界。
記得來逛逛波蘭主題國館，館內還有可以通往奇幻世界的鑰匙，等你來挖掘唷！
安傑．薩普科夫斯基Andrzej Sapkowski
波蘭國寶級奇幻大師，Netflix原創影集《獵魔士》、傳奇得獎遊戲《巫師》經典原著小說作者。《獵魔士》(蓋亞)系列在全世界各大暢銷榜皆佔有一席之地，改編電玩《巫師》更是風靡全球玩家。
作家見面會—安傑．薩普科夫斯基面對面
1月31日（二）16:45-17:45
台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國（D127）
與《獵魔士》系列奇幻大師—安傑．薩普科夫斯基面對面
2月1日（三）14:15-15:15
台北國際書展．世貿一館．主題廣場
我們來談談—《獵魔士》
2月2日（四）16:30-17:30
台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國（D127）
講者:巴爾托什．史蒂博爾、安傑．薩普科夫斯基
【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】
展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）
展覽時間：
●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00
●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00
展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）
全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）
●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言