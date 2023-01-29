2023台北國際書展／認識波蘭作家安傑．薩普科夫斯基 Andrzej Sapkowski

聯合新聞網／ 台北國際書展
安傑．薩普科夫斯基 Andrzej Sapkowski 圖／波蘭書協（Polish Book Institute)
安傑．薩普科夫斯基 Andrzej Sapkowski 圖／波蘭書協（Polish Book Institute)

你相信魔法森林的存在嗎？2023年主題國重量級作家安傑．薩普科夫斯基Andrzej Sapkowski，邀請讀者一同進入世界。

記得來逛逛波蘭主題國館，館內還有可以通往奇幻世界的鑰匙，等你來挖掘唷！

安傑．薩普科夫斯基Andrzej Sapkowski

波蘭國寶級奇幻大師，Netflix原創影集《》、傳奇得獎遊戲《巫師》經典小說作者。《獵魔士》(蓋亞)系列在全世界各大暢銷榜皆佔有一席之地，改編電玩《巫師》更是風靡全球玩家。

作家見面會—安傑．薩普科夫斯基面對面

1月31日（二）16:45-17:45

台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國（D127）

與《獵魔士》系列奇幻大師—安傑．薩普科夫斯基面對面

2月1日（三）14:15-15:15

台北國際書展．世貿一館．主題廣場

我們來談談—《獵魔士》

2月2日（四）16:30-17:30

台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國（D127）

講者:巴爾托什．史蒂博爾、安傑．薩普科夫斯基

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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