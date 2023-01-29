2023台北國際書展／波蘭主題國節目表 千萬不可錯過

2023年台北國際書展主題國：波蘭，將在展期間呈現一系列豐富的主題國展覽與作家、版權專業推廣活動。波蘭書協 (Polish Book Institute)規劃邀約華麗的作家與插畫家訪台陣容，特別推出專題影片，帶領大家一窺波蘭創作者目前最關心的議題，一起來認識創作者與他們的見解！

預定訪台的作家包含《獵魔士》（蓋亞文化）作者 安傑薩普科夫斯基 （Andrzej Sapkowski），以及《跳舞的熊》與《獨裁者的廚師》（衛城出版）作者 維特多沙博爾夫斯基 （Witold Szabłowski），即將於台灣出版中譯本《垃圾之書》 （大塊文化）的 史坦尼斯瓦夫盧賓斯基 （Stanisław Łubieński），與波蘭知名詩人 Marzanna Bogumiła Kielar 、科幻小說家 Rafal Kosik 與多才多藝的漫畫創作者 Bartosz Sztybor。

訪台的插畫家包含 《幸福找一找》（小魯文化）的插畫家 瑪莉安娜奧格勒亞克，以及《樹》、《蜜蜂》（未來親子）插畫家 彼歐茲索哈

小編也會持續為大家報導波蘭主題國的精彩節目唷！

波蘭訪台作家、插畫家黃金陣容

安傑薩普科夫斯基 Andrzej Sapkowski《獵魔士》 同名影集原著小說作者

維特多沙博爾夫斯基 Witold Szabłowski

《跳舞的熊》、《獨裁者的廚師》、《克里姆林宮的餐桌》

史坦尼斯瓦夫盧賓斯基 Stanisław Łubienski 《我們留下了什麼：一本關於垃圾的書》

布羅尼斯勞維爾德斯坦 Bronisław Wildstein (連線)

瑪珍娜博古米拉基拉爾 Marzanna Bogumiła Kielar

巴托什史蒂博 Bartosz Sztybor

拉法爾寇西克 Rafal Kosik

瑪莉安娜奧格勒亞克 Marianna Oklejak 《幸福找一找》

彼歐茲索哈 Piotr Socha 《樹》、《蜜蜂》

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◆ Instytut Książki 波蘭臺北辦事處 /Biuro Polskie w Tajpej

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務

預購書展門票:https://tour.ibon.com.tw/event/639815c2ca920472eb6e4a63

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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