2022台灣法語譯者協會─法國巴黎銀行翻譯獎　文學類首獎公布

2022年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】文學類共徵得十五件符合資格作品，初選委員會成員為陳文瑤女士、黃慧玉女士以及許少菲女士。三位評審委員以六週的時間遴選出優秀的五件入圍作品，並於2022年11月11日公布入選名單。

本屆決選評審團由五位專家學者組成，分別是作家朱嘉漢先生、輔仁大學法文系副教授何重誼 （Jean-Yves HEURTEBISE）先生、政治大學歐語系副教授李允安女士、政治大學中文系助理教授陳碩文女士，以及文化大學法文系副教授黃馨逸女士。

經過兩個月的詳細審閱，決選評審會議於2023年1月7日於台北「藝集生活」舉行。評審們逐一評析入圍作品並進行評分；最終由周桂音女士翻譯，妙莉葉．芭貝里（Muriel Barbery）的作品《唯一的玫瑰》，從五件優秀入圍作品中勝出。黃馨逸女士表示：「細讀周桂音女士的譯文，不但妥切貼合原文繁複的語法，亦保留作者妙莉葉．芭貝里如同藝術作品般細膩的行筆風格，將法國作家眼中的東方意象不著痕跡地轉譯給中文讀者。而書中藉由畫作構建的東方寓言氛圍，以及哲學（禪學）意境的囈語，譯者都以其底蘊深厚的文學造詣從容運筆。其詩意雅緻之中文書寫完美地與原著合體、消融。」何重誼先生則認為：「《唯一的玫瑰》是一部富有詩意且精巧地刻畫內在的作品，它描繪了一個孤僻、寂寞、封閉且悲傷的靈魂如何觸及日本本身，以及其文化和寂靜，並再次向感受慾望和身體的生活敞開心扉。這部細膩而構思巧妙的小說，寫作方式有時甚至超出一般邏輯，因此需要藉由可靠而敏銳、專業且精鍊的手法才得以忠實翻譯。透過將法國人敘述對日本之愛的故事譯成「台式中文」，周桂音也替迷戀日本的台灣上了一堂愛情課。他者的愛賦予自身的愛—那唯一於玫瑰身上的愛—綻放的力量，玫瑰，從此不再孤寂。」

「本書譯者亦是作家，中文造詣之優秀無庸置疑，再加上出色的法文解讀能力，翻譯起妙莉葉·芭貝里之作品可謂相得益彰，能選用適切之詞藻，恰如其分地表現出作品之意境。譯者悄悄地引領著讀者進入作者建構下充滿詩意的禪風世界，隨著主角玫瑰的情緒起伏時悲時喜，此時我們早已忽略這是一本翻譯作品。」李允安女士如此評道。最後，陳碩文女士表示：「《唯一的玫瑰》描寫從未見過父親的法國女子玫瑰，遠赴京都聽取父親遺囑，意外踏上一場追尋自我旅程的故事。日本庭園的侘寂美學，和食的雋永滋味，以及人情的飽滿細膩，屢屢療癒了玫瑰心尖的創傷。原著小說動人細膩，作者旁徵博引，描繪異鄉人的跨文化體驗，構成了一定的翻譯困難。然譯者詩意、博雅的譯筆，將原著舒緩有致的筆調和空靈情境傳達得入木三分；加上豐富的譯者註、作者訪問，都使閱讀本書中文版，成為不遜於在日式禪園洗滌身心的出塵體驗。」

【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】已邁入第八屆，見證法語譯作水準年年升高，本屆決選評審團亦如此認為。朱嘉漢先生評道：「本回進入決選的五個作品皆展現相當高的譯文品質，也各自攀爬挑戰翻譯的艱難高山。無論是風格強烈的《世上沒有純粹的黑》、私密幽微的《記憶幽徑》、陡峭如冰山的《我在西伯利亞的監獄》，或是最後僅以一票差距分出勝負的兩個作品：頹廢又充滿科學術語的《血清素》，與充滿詩意且東方意象豐富的《唯一的玫瑰》。譯者各有擅長，因此必須多樣考量翻譯準確度、轉化中法語詞彙與句型能力、譯註的功夫、譯文的流暢、風格與意象的掌握等多項因素，才能以些微的差距，並不無可惜地去排比評分。這回的決選，可以明顯看出台灣法譯者的精進。這些知名、譯著豐富的譯者，仍然不斷地去突破、挑戰自身，並拿出更好的譯文，讓法國文學之美與深邃，得以進入台灣讀者的眼簾。如此競爭激烈的一次決選，可證明獎作品《唯一的玫瑰》含金量十足，亦彰顯所有入圍作品的品質，應以整體的眼光去鼓勵與支持，討論與閱讀。並祝福在譯者的照映下，未來法國文學在台灣散發的光彩。」

2022年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】文學類首獎《唯一的玫瑰》與評審團，（左起）陳碩文女士、何重誼 （Jean-Yves HEURTEBISE）先生、黃馨逸女士、朱嘉漢先生、李允安女士（圖／台灣法語譯者協會 提供）

2022【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】頒獎典禮將在2023年1月31日於台北國際書展法國館開幕式舉行。獎項的獨家贊助單位法國巴黎銀行台灣區總經理博瑪儂（Manon Breuvart）女士將出席現場，親自頒發獎金五萬元及水顏木房魏榮明總監設計打造之獎座。

2022年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】文學類五本入圍作品

（圖／台灣法語譯者協會 提供）

關於【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】

台灣法語譯者協會為評選推介法文原著譯為中文之優秀翻譯書籍，以表彰我國翻譯家之傑出表現，深化法語及華語世界之文化與思想交流，特設置【台灣法語譯者協會翻譯獎】。自2015年開辦以來，此獎不僅獲得了法國在台協會的支持、台灣與法國出版與翻譯專業人士的好評，更受到廣大讀者的支持與關注。

【台灣法語譯者協會翻譯獎】歷年得主。（資料／台灣法語譯者協會，琅琅悅讀製表）

經過前三屆的穩健發展，此獎成果豐碩，獨家贊助機構法國巴黎銀行決定續約，除了提供未來四年的贊助，更冠名鼎力支持，因此自2018 年度開始，本翻譯獎正式更名為：

中文 : 台灣法語譯者協會－法國巴黎銀行翻譯獎 法文: Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS

評選類別亦調整為文學類（Fiction）及非文學類（Non-Fiction）兩種類別輪流舉行，藉以擴大徵選對象。報名資格則修訂為報名期間前二年間出版譯作。每屆亦設置首獎一名：由譯者獨得獎金新台幣五萬元及「水顏木房」藝術總監魏榮明先生精心設計的獎座一座。自2018年起首獎得主如下：

自2018年起首獎得主。（資料／台灣法語譯者協會，琅琅悅讀製表）

2022年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】徵件時間為2022年8月1日至2022年8月31日。徵選對象為文學類（Fiction）翻譯作品，須由法文原著翻譯為中文，並由政府機關（構）、學校及依中華民國法律設立之法人、民間團體、公（協）會印刷成冊且公開發行之圖書。譯者需領有中華民國國民身分證，出版日期需為2020年8 月1 日至2022 年7 月31 日之間（依照中華民國國家圖書館預行編目刊載日期為準）。

有別於國內其他翻譯獎由參賽者翻譯指定作品，再從中評選最佳翻譯（如梁實秋翻譯獎）的作法，【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】之徵選對象為已經出版，由法文原著翻譯為中文之書籍。它不僅表揚獎勵傑出的譯者，同時也向出版高品質翻譯作品的出版者致敬，更藉此向讀者推薦優良的書籍，從而希望達到譯者―出版者―讀者多方受益之目的。金鼎獎自2010年起取消「最佳翻譯人」獎項，台灣法語譯者協會期待藉由【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】之設置，填補此項缺憾，以喚起政府及社會對於優良翻譯及傑出翻譯家之重視。

2022年文學類首獎－周桂音《唯一的玫瑰》譯後記

文／周桂音

《唯一的玫瑰》是纖麗繁複的幻夢之花，一沙一世界，有時幾個字便是一片宇宙。翻譯過程彷彿將所有花瓣一一拆解，再一瓣一瓣重新組裝，重現那繽紛華美又靜謐純粹的侘寂詩篇──因為像詩，所以不能譯成哲學讀本；因為不是詩，所以必須斗膽詮釋。這本小說的譯文能有今日這番面貌，得感激編輯珮芳不厭其煩把我原本已經推敲琢磨很多次的譯稿劃線再劃線：這邊這個形容詞指的是Ａ還是Ｂ呢、這句話的意思可以再清楚一點嗎、這一段有沒有更易懂的譯法呢……而在易懂與不易懂之間，我的中文腦與法文腦彼此激辯，恍若回到研究所時期，再度重演台灣同學與法國同學之間無止無休的、關於理解與意義的種種爭論。玫瑰兀自美麗，一字一句，我深深惶恐，深怕解讀不足或過度詮釋，把玫瑰變成芍藥、牡丹、芭樂或塑膠花。定稿那一刻，晨露在花瓣上閃現光芒，玫瑰依舊是玫瑰──此時的心情，大概是這份工作最美好的報酬吧。感謝珮芳將這朵璀璨的花交付給我。感謝台灣法語譯者協會持續舉辦許多意義深具的活動。感謝評審。感謝盧老師與周老師。

（圖／台灣法語譯者協會 提供） 台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 2015年開辦的【台灣法語譯者協會翻譯獎】已邁入第八年，成果豐碩。自2018年正式更名為【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】（Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS）以來，非文學類譯作翻譯獎今年已來到第二屆。此獎除獲得國內譯者、出版人與讀者之肯定，法國在台協會及法國巴黎銀行台北分行更是鼎力支持。評選結果獲國內媒體報導，亦年年登上法國出版專業媒體「圖書週報」（Livres Hebdo）及「法國文學翻譯協會」（ATLF）會訊。 2022年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】徵選對象須由法文原著翻譯為中文，並由政府機關(構)、學校及依中華民國法律設立之法人、民間團體、公（協）會印刷成冊且公開發行之圖書。譯者需領有中華民國國民身分證，出版日期需為2020年8月1日至2022年7月31日之間（依照中華民國國家圖書館預行編目刊載日期為準）。 瞭解更多：請至官網查看