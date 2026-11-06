琅讀金句／有人離世，就有人留下來繼續生活。他們會帶著離去之人的記憶活下去

一個從死亡開始，重新學會如何好好生活的故事。橫掃韓國 三大暢銷榜、半年熱銷17萬冊的療癒系小說《我的完美葬禮 》，以奇幻又溫暖的筆觸，帶領讀者走進生死交界處，重新思考生命、遺憾與告別。

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20歲的娜熙為了籌措大學學費，來到三綜合醫院一樓的小商店擔任大夜班店員。原以為只是份平凡的打工，沒想到每當夜深人靜，店裡竟陸續出現一群神祕的客人：尋找店裡根本沒有販售的繃帶與消毒酒精的青年、請她幫忙取回購物袋的中年男子、執意要找回手機並寄出信件的高中生，還有一隻不斷追著陌生男子的小黃狗。最令她害怕的，是每天凌晨兩點準時現身、身上插滿醫療管線的老奶奶，她總在離開前留下一張摺得整整齊齊的空白紙條。面對這些難以理解的請求，心軟的娜熙決定一一伸出援手，卻逐漸發現，這些客人真正想找回的，從來都不只是遺失的物品……

原來，這些深夜造訪商店的客人，都是心中仍有牽掛、尚未完成最後心願的亡者。他們放不下的，或許是一句來不及說出口的道歉、一段無法釋懷的關係，也可能是一份始終沒能傳達的愛。隨著娜熙一步步解開謎團，一段段關於思念、遺憾與告別的故事也悄然展開。透過亡者未竟的心願，小說溫柔地提醒我們，死亡並非生命中唯一值得思考的課題，真正重要的，是在有限的時間裡，如何面對自己的心意，珍惜身邊的人，並勇敢說出那些一直擱在心底的話。所謂「完美的葬禮」，並不是盛大的儀式或眾人的哀悼，而是能夠坦然告別，不再留下無法彌補的遺憾。

書名：《我的完美葬禮【橫掃韓國三大暢銷榜！半年狂銷17萬冊！一本讓你在毫無防備時掉下眼淚的療癒神作】》 作者：趙玹善 出版社：漫遊者文化 出版時間：2026年11月2日

【編輯推薦】

這本書是一段段關於死亡、遺憾與告別的故事，帶有韓劇般的療癒氛圍與細膩情感。透過亡者未完成的心願，重新思考生命的意義，也讓我們明白，所謂完美的告別，不是沒有遺憾，而是懂得珍惜當下，及時傳達心中的愛與思念。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自漫遊者文化出版之《我的完美葬禮【橫掃韓國三大暢銷榜！半年狂銷17萬冊！一本讓你在毫無防備時掉下眼淚的療癒神作】》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！