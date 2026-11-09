琅讀金句／光是活在這個世界，並為之驚嘆，就已經足夠了，不需要做什麼來贏得這個資格
【琅讀金句 】你一直問為什麼你的工作還不夠，我不知道要怎麼回答你，因為光是活在這個世界，並為之驚嘆，就已經足夠了。
你不需要為此辯解，也不需要做什麼來贏得這個資格，你可以就只是單純活著。
熱門小說
美國科幻新生代作家 貝琪．錢伯斯
打造溫柔而深刻的未來寓言
★雨果獎 最佳中篇小說★
★軌跡獎最佳中篇小說★
★Goodreads破20萬則評分★
★Amazon 4.5星高分好評★
★《今日美國》暢銷書，獨立書店熱烈推薦話題作★
★《BuzzFeed》、《NPR》、《Publishers Weekly》齊聲盛讚★
想聽見蟋蟀叫聲的僧侶 ╳ 想理解人類內心的機器人
一場沒有期限、不計成果、無須對任何人交代的悠長旅程
「我們不想工作了。」
幾百年前，機器人長出了自我意識，它們集體罷工，走入荒野；
現在，一名機器人獨自歸來，帶著心中的疑問，踏入有人之境……
一天，磐加大陸上的機器人，覺醒了，
它們決心不再為人類服務，走入荒野中；
為了不干涉機器人的生活，人類不再涉足自然，
憑藉永續科技，定居城市與鄉村。
數百年後，城市不再有蟋蟀鳴唱，
僧侶戴克思卻突然嚮往起野外的鈴蟲之歌，
於是他轉行成為一名「茶僧」，
巡迴聆聽居民的煩惱、提供療癒身心的花草茶，
然而，放下一切、走進森林的衝動卻一年比一年強烈。
機器人苔帽則在人類絕跡的荒野自由晃蕩，
它充滿好奇心，喜愛探索世界，享受生活的每分每秒，
最大的願望卻是走進人類的居所，探尋人們的需求。
想聽見蟋蟀叫聲的戴克思，與想理解人心的苔帽，
就這樣在各自的追尋中，相遇了……
一本寫給疲憊現代人的未來寓言，
有如高科技版的《牧羊少年奇幻之旅》，
在一杯茶、一次休息的時刻，
感受身心療癒的智慧，開啟生命意義的哲學思辨。
【編輯推薦】
在一個人類與機器人和平共存的世界，茶僧戴克思為了尋找久違的蟋蟀鳴唱而前往荒野；途中，他遇見了渴望理解人心的機器人苔帽。一個想探索生命的意義，一個想知道人類究竟需要什麼，兩個截然不同的存在，就此展開一段沒有目的地、沒有期限的奇妙旅程。
作者以溫柔細膩的筆觸，描繪人類與機器人之間的對話，從科技、自然、信仰到自我認同 ，重新思考生命的價值。故事沒有激烈衝突，卻在一杯茶、一段對話與沿途風景中，帶來深刻的療癒與啟發。當世界不斷催促我們前進，本書提醒：不必時時證明自己的價值，也不必急著替人生尋找標準答案。偶爾停下腳步、好好休息，單純地感受與存在，也是一種珍貴的生活方式。
●本文摘選自奇幻基地 ／城邦文化出版之《僧侶與機器人（雨果獎、軌跡獎雙料得獎小說！在AI時代寫給疲憊現代人的未來寓言）》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！
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