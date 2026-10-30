琅讀金句／同志運動在臺灣30年，終見雨過天青：多少個暗夜中的哭泣、挫折，曾因受到歧視而覺得不公平……
【琅讀金句 】
時序轉進二○一九年五月十七日，臺灣同性婚姻 專法《司法院釋字第七四八號解釋施行法》在立法院三讀通過，自此臺灣成為亞洲第一個婚姻平權的國家。那一天，很多人都流下了眼淚，聚集在青島東路的人們相擁而泣。這一天來得並不突然，同志 運動在臺灣三十年，終見雨過天青。
我不在立法院外聚集的人群中，但當好消息傳來，難掩興奮之情，同時也百感交集。長達三十多年臺灣同志運動的具體成果，儘管合法化的是同性婚姻，但又何嘗不是對我輩同志族群的一種平反？多少個暗夜中的哭泣、挫折，曾經因為受到歧視而覺得不公平。別人與生俱來就有的權利，而我們被剝奪。從此之後，國家、整體社會，不再視同志族群為次等的、二等公民。那雨後的陽光，彷彿也照進了我的辦公室。
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《盜火集》從記憶、身體與文學出發，重新梳理臺灣同志文學史，試圖找出跨越世代的女同志文學系譜。作者以臺灣大學校園為起點，透過細讀文學作品，探討女女情誼如何在日常生活與文字之間萌芽、流動，並從邱妙津《鱷魚手記》、賴香吟等人的作品出發，回望九〇年代的時代氛圍，描繪同志知識分子身處文化中心與社會邊緣之間的雙重處境，以及在身分認同、情感關係與社會期待下的掙扎。透過重新閱讀那些曾經被忽略、甚至未能完整說出的故事，本書試圖跳脫單一的生命詮釋，讓女同志的情感經驗與文學創作，成為理解臺灣文學史不可或缺的一部分。
本書進一步將文學放回臺灣近三十年的社會變遷，從性解放、女性主義論辯，到同志運動、婚姻平權與法制化歷程，呈現文學思想、個人記憶與社會運動如何彼此交織。以希臘神話中普羅米修斯盜取火種的故事為隱喻，《盜火集》不只是對同志文學史的補寫，更是一部結合學術研究與生命經驗的思想之作。作者從邱妙津、葉青等前輩留下的文字中汲取微光，重新拾起那些曾經失語、被遺忘的記憶，見證臺灣同志族群如何從隱身走向現身，從邊緣走向平等。這些文字既是對過往世代的回望，也是為下一代留下的文化記憶，讓曾經照亮黑暗的火光，得以持續傳遞。
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《盜火集》以細膩的文字與深刻的文學研究，重新梳理臺灣女同志文學的發展脈絡，串連個人生命經驗、世代記憶與近三十年的同志運動歷程。不只重新認識同志文學，更補足了長期被忽略的女性書寫與文化記憶。透過文字回望那些曾經失語的年代，讓讀者看見每一束為平等而燃起的微光，如何一步步照亮後來的路。
●本文摘選自有理文化 出版之《盜火集：一部從記憶出發的臺灣女同志文學史》。
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