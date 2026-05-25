琅讀金句／楊双子：生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。

【琅讀金句】 楊双子著作、金翎英譯的小說《臺灣漫遊錄》奪下英國國際布克獎。 楊双子：「生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。」

書名：《臺灣漫遊錄》 作者：楊双子 出版社：春山出版 出版時間：2020年03月31日

臺灣文學第一本

2026國際布克獎得主

2024美國國家圖書獎翻譯文學大獎

2024日本翻譯大賞

2021臺灣金鼎獎文學圖書獎

昭和臺灣縱貫鐵道美食之旅

楊双子《臺灣漫遊錄》華麗面世

「我們一起吃遍臺島吧！」――青山千鶴子（日本九州小說家）

「這個世間，再也沒有比自以為是的善意更難拒絕的燙手山芋了。」――美島愛三（臺灣總督府臺中市役所職員）

「我只說一次，聽好了。我不幫日本人做菜。」――阿盆師（漳州出身傳奇女總鋪師）

「帝國與支那的戰爭演變到現在──哎呀，未來的臺島，或許不需要翻譯家吧。」――王千鶴（公學校國語科教師）

從瓜子、米篩目、麻薏湯，到生魚片、壽喜燒，再到鹹蛋糕、蜜豆冰，小說宛如一場筵席，將青山千鶴子來臺一年的春夏秋冬，寫進這場筵席裡，有臺式小點，有日式大菜，更有多元血統的料理，比如入境便隨之風味流轉的咖哩。在次第端上的菜色中，這位小說總舖師悄悄加入了幾味，那是人與人之間因背負著不同的生命文化而舌尖異化般的，難以描摹的滋味。

昭和十三年，青山千鶴子的半自傳小說《青春記》改編為電影在臺上映，在婦人團體日新會推廣之下反應熱烈，受邀來臺巡迴演講。青山千鶴子出身富紳家族，因母親早逝送往長崎分家養育，旅居臺中時，日新會推薦一位臺灣大家族庶出的女子王千鶴擔任通譯。在全然不同文化教養下長大的兩人，因而有機會一起遊歷縱貫鐵道沿線城市。她們曾經留宿臺北鐵道飯店、臺南鐵道飯店，甚或延伸搭乘糖鐵、地方支線，飽覽各城鎮風光。每至一處，街道攤販、駄菓子舖、𥴊仔店、喫茶店，或者洋食店、餐廳、旅館，走到哪裡吃到哪裡。這一趟縱貫鐵道美食之旅，實屬難得，是兩位女子相遇於婚姻之前，以自由凝佇的時光片刻。在味蕾滿足之餘，彼此交流了文化與思想，青山千鶴子才知道，曾任公學校教師的王千鶴，有著當翻譯家的願望。或許是身為女子的共鳴，青山千鶴子理解女性要擁有獨立的職涯極為不易，何況王千鶴並沒有雄厚的背景與家人的支持，便心生助其一臂之力的念頭。

然而，戰爭的嚴峻日漸逼來……兩人是否能如願走向自己希冀的命運？

小說家楊双子透過扎實的歷史研究、細密的情節與立體的人物描寫，以飲食為喻，使我們得以窺見日本帝國對待殖民地臺灣、日本內地人與臺灣本島人的種種矛盾，乃至於當年男性之於女性命運的差異，女性做為一個獨立的個體，意欲擁有獨立的職業身分與思考，卻將面臨的種種困難與考驗。

【編輯推薦】

《臺灣漫遊錄》以昭和時代的臺灣為舞台，描寫日本小說家青山千鶴子受邀來臺巡迴演講，與擔任通譯的臺灣女子王千鶴展開一場縱貫鐵道美食之旅。兩人穿梭臺灣各地，在飲食與旅行中交流文化、思想與女性命運，也逐漸看見殖民時代下身分與權力的矛盾。楊双子以細膩筆法與豐富歷史考據，透過一道道料理，寫出女性追尋自由與自我認同的動人故事。恭喜作者國內外屢獲大獎，讓世界看見臺灣！

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自春山出版之《臺灣漫遊錄》。

琅琅悅讀 Google News