當教養碰上法律灰色地帶，「章魚法官」新書陪你做出正確又有溫度的選擇

琅琅悅讀／ 麥田出版社
(左圖)張瑜鳳法官提供；(右圖)《章魚法官的校園親子法學課》書封
(左圖)張瑜鳳法官提供；(右圖)《章魚法官的校園親子法學課》書封

文／

、性平爭議頻傳的中，家長與老師常被夾在「愛與界線」、「教養與」之間進退兩難。誰來教我們，當孩子的權益與規範起衝突時，該怎麼做出正確又有溫度的選擇？

6月28日出版的《章魚法官的校園親子法學課：、師長與孩子一起學習成長》，由有「最接地氣的女法官」之稱的撰寫，揉合她30年法官實務經驗與20餘年為人母的親身體會，以淺白、趣味，又充滿溫度的故事呈現，並提出實務案例作為佐證：談孩子，也談制度；談法律，更談愛與理解。

不同於傳統法律書的艱澀生硬，本書透過溫暖敘事與幽默筆調，帶讀者理解那些我們最常忽略卻又最難面對的校園法律問題——當學生在網路上貼文被判誹謗罪、當老師因體罰受調查、當家長擔心孩子捲入詐騙或性侵害案件……這些不再只是法條的冷酷呈現，而是可能發生在你我身邊、正在考驗教育智慧的現場議題。

文／張瑜鳳法官提供

張瑜鳳以「章魚法官」的身分廣受大眾喜愛，長期在報紙撰寫專欄「章魚法官來說法」，以輕鬆的故事來普及法律觀念；著有《章魚法官來說法》、《章魚法官的家庭法學課》。《章魚法官的家庭法學課》榮獲第46次文化部中小學優良課外讀物。此次新書不僅延續其兼具深度與親和力的風格，更深入青少年成長階段的法律敏感區域，鼓勵親子、親師共同閱讀，從法律觀念出發，打開對話的可能。

書名：《章魚法官的校園親子法學課：父母、師長與孩子一起學習成長》
作者：張瑜鳯
出版社：麥田出版
出版時間：2025年6月28日

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