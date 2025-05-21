中華電信月租訂閱學習服務 OMIA PLUS 「每月百元千堂課程學到飽」再送點數&流量

聯合新聞網／ OMIA學東西
月租型線上學習服務 OMIA PLUS 推出年中優惠，從生活興趣到實用技能，不限年齡，每個世代都能在家輕鬆學習。（圖／OMIA PLUS）
月租型線上學習服務 OMIA PLUS 推出年中優惠，從生活興趣到實用技能，不限年齡，每個世代都能在家輕鬆學習。（圖／OMIA PLUS）

暑假將至，訂閱制線上學習服務 OMIA PLUS 推出「年中知識充電祭」活動，主打「每月百元學到飽」的訂閱方案，邀請民眾一起把握即將到來的夏日空檔、用知識為生活充電！即日起至 6 月 30 日止，中華電信用戶於網路門市訂閱 OMIA PLUS 服務，即享月租 100 元（原價 299 元）起全站課程不限觀看，再加贈最高 150 點 Hami Point 與 1GB 行動上網流量的專屬優惠，同時還有機會抽中 TCL 最新護眼平板或智慧型手機，享受更升級的數位學習體驗。

樂齡世代與家庭用戶最愛的平台

OMIA PLUS 為訂閱制數位課程平台，專注打造「人人都能輕鬆開始的學習生活」。平台涵蓋超過千堂線上課程，包括手機攝影、親子手作、寫作表達、簡報技巧與烘焙料理等實用內容，特別受到樂齡世代與重視生活品質的家庭族群青睞。用戶可透過手機、平板、電腦等多裝置隨時自由學習，輕鬆實踐生活中的小進修。

而暑期將至，平台也特別推薦多門適合親子共學的課程，鼓勵家庭在孩子暑假期間共同培養興趣、建立對話，實踐「陪伴也能一起學習」的理念。只要一人訂閱即可五個裝置共享，無論是爸爸學 AI、媽媽玩烘焙、孩子練口語、爺奶學拍照，每個人都能找到屬於自己的學習節奏。

即日起，中華電信用戶於網路門市訂閱 OMIA PLUS 服務，每月百元千堂課程學到飽再加贈點數與流量，還有機會抽中 TCL 最新護眼平板或智慧型手機。（圖／OMIA PLUS）

抽 TCL 護眼裝置 學習體驗全面升級

此次「年中知識充電祭」活動回饋內容豐富，除了贈送 Hami Point 與行動流量，還加碼抽獎送出兩款 TCL 新一代護眼裝置，包括搭載紙感顯示技術的 TCL NXTPAPER 11 Plus 平板，以及主打護眼與儲存容量兼備的 TCL 40 NXTPAPER 智慧型手機。兩款皆為近期話題新品，深受重視閱讀與用眼健康族群喜愛。

活動即日起至 6 月 30 日止，於中華電信網路門市申請服務即可享有優惠。

活動內容：https://omia.tw/kaZPS

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