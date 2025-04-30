聽見台語的韻味——鄭順聰×黃明峯對談 5/3(六)屏東獨立書店「永勝五號」登場
文／聯合文學
位於屏東的獨立書店「永勝五號」是散文重要作家張曉風老師幼時居所。現在是已故作家郭漢辰先生於生前為文學逐夢的寫作＆閱讀＆演講空間，是座小而美又溢滿文學馨香的書房，妳曾走進屏東將軍村裡的書房？目前接手經營者是郭漢辰的夫人（退休媒體工作者，翁禎霞女士），書屋如詩繚繞閃爍仿若滿眼辰星。
5/3（六）午後三點的演講場次，邀請兩位台語文化創作者，兩名老師將吟詩論台文之美。特邀曾獲總統獎的屏東之光，李尚軒以音樂為奏，拉開文學序曲。
五月的屏東有文風將微微吹進「永勝五號獨立書店」地方很小很小，主辦單位「勇源基金會」預備了精美書袋贈送報名前10名讀者，請預約報名呦！
春風剛走，透南風！台灣文學的風微微舞動，隨著尚軒彈奏的台灣小調….，讓咱們一起來聆賞，週末文學屏東見！
洽詢電話：聯合文學基金會02-27666759轉5101
辦理單位：勇源基金會、聯合文學基金會、屏東永勝五號書屋
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#週六活動預告
臺灣文學巡禮——屏東場
「咱佇這个所在 恬恬仔讀詩」講座
日 期：5月3 日(星期六)
時 間：下午15:00-17:00
講 者：鄭順聰vs.黃明峯對談
主 持：周昭翡總編輯引言主持
音樂演奏：李尚軒
地 點：屏東永勝五號書屋
活動報名：https://forms.gle/YqApsCK3V3fsRpe37
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