423世界閱讀日Hami書城開放全台閱讀 抽三星熱銷系列、變身AR雜誌封面

4月23日世界閱讀日，全台最多人使用電子書訂閱制平台Hami書城推出「世界閱讀日全台免費閱讀」期間限定活動。結合台灣健兒在運動場上的卓越表現，今年主題為「閱讀動起來」，特別邀請棒球經典賽資格賽中華隊教練高志綱與AI店長，以對談影片導讀他的新書《綱綱好的堅持》。活動期間推薦運動書籍，鼓勵全民透過閱讀與運動鍛鍊身心，挑戰自我極限。4月23日當天，全台灣民眾拿起手機下載Hami書城APP，即可免費暢讀月讀包中上萬本電子書、雜誌、報紙及有聲書等，還可參與APP限時簽到、AR拍貼等活動，有機會獲得三星熱銷Galaxy手機、平板、手錶及藍芽耳機等多項好禮。

長期推廣永續閱讀，Hami書城為台灣目前唯一擁有碳足跡標章的電子書平台。據統計，下載電子雜誌取代紙本形式，約可省下112倍碳排量。申請碳足跡標章不只是一個標籤，更是對地球的承諾。平台期望藉由公開電子書碳排數據，讓讀者了解選擇數位閱讀對環境的影響，一同為地球盡一份心力。

4月23日，只要下載Hami書城APP，將可免費閱讀精選書單，例如護國神捕高志綱的《綱綱好的堅持》、建立強大心志的《打敗不可能：把握0.000001%成功機率》、運動選手必備的《重量訓練．阻力訓練聖經》以及《職業棒球》雜誌。當日更有限時快閃活動，1元即可訂閱月讀包30天，優惠只在Hami書城官網獨家銷售，讓民眾嘗鮮體驗Hami書城月讀包超過萬本電子書刊雜誌／報紙／有聲書／影音內容／AR書等豐富內容。

閱讀，讓你可以在運動上有更好的表現；運動，將大大促進學習能力。這個423讓我們一起閱讀動起來。（圖／Hami書城）

為鼓勵全民閱讀，Hami書城舉辦「玩任務，抽三星Galaxy熱銷系列」活動。即日起至4月30日，月讀包付費會員只要開啟Hami書城APP簽到一次，即可抽三星Galaxy Fold6手機（價值59,888元，1名）、於全通路消費任一月讀包或電子書，即可抽三星Galaxy Tab S10 Ultra平板（價值39,990元，1名）；4月23日當日Hami書城付費及免費會員不限資格皆可參加任務簽到，可獲得摩曼頓網路門市百元折價券，還可免費抽三星Galaxy S25+手機（價值34,900元，1名）；5月20日前，中華電信會員獨享優惠活動，於中華電信門市或網路門市申請月讀包任一年約方案，將可抽三星Galaxy Watch 6手錶（價值9,990元，1名）。至APP任務專區，還可領取100元購書金抵用券。再加上，4月起跑的「周周領88元購書金」活動，全會員登入即領88元購書金，就是要讓讀者充分實現購書自由！

今年Hami書城亦舉辦全台校際閱讀競賽，全台近千所國小至高中熱烈參與，活動將統計各校閱讀時數，將有機會獲得精美禮品。因應生成式AI正熱，Hami書城更首度推出「AI有聲繪本體驗活動」，期待將AI工具導入教學現場，邀請老師們一同運用科技推動閱讀，激發學生創造力與學習興趣。

Hami書城持續推動數位閱讀文化，並鼓勵全民將閱讀融入日常生活。本次活動特別取得《職業棒球》雜誌授權封面版型，4月23日至4月30日，推出AR拍貼遊戲「來拍雜誌封面照，你也是台灣英雄！」全民只要運用自己的手機，即可拍攝個人專屬雜誌照，體驗成為封面人物，讓閱讀增添趣味性與科技感。還可將成品分享至Hami書城社群活動貼文，將可抽三星Galaxy Buds2 PRO藍芽耳機（價值7,490元，1名）。本次423世界閱讀日活動，期待全民透過數位閱讀開拓視野，並在運動與知識的結合中挑戰自我，成為真正的「台灣英雄」！更多活動資訊，詳情請見活動官網說明。

前往活動

423閱讀日活動頁：https://hamibook.tw/3Uwyh

Hami書城1元訂閱30天月讀包：https://hamibook.tw/U0gN3

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