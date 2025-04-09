從飲食到閱讀，打造無肉新生活！Vegan Asia台日韓跨國蔬食市集4/12台中盛大開幕

文／知田出版

全台最潮的市集品牌「無肉市集NO MEAT」，將攜手日本「ビーガングルメ祭り」與韓國「Vegan Festival Korea」，打造無肉市集12.0 Vegan Asia最強跨國純素聯盟，從4/12、4/13台中文心森林公園起跑，再到4/20大安森林公園、4/26台北市客家文化園區，要以一場場豐富精采的沉浸式體驗，帶你體驗食衣住行截然不同的新生活態度，狂歡整個4月世界地球月，做個以實際行動愛地球的自然人！出版《無肉市集》、《野菜鹿鹿的慢活餐桌》，以及多本永續發展、自然科普書籍的知田出版，也將連同旗下數位品牌心閱網，前進無肉市集Vegan Asia，以閱讀響應無肉新態度，並一探台日韓三國合作的緣起！

圖／無肉市集

無肉市集Vegan Asia第一站將在台中文心森林公園盛大開幕，這不僅是一場跨國活動，更是跨界的共同宣言。包含日本最大規模的純素美食節「ビーガングルメ祭り」，以及韓國最大素食節「비건페스티벌 Vegan Festival Korea」旗下多個知名蔬食品牌如日本松竹圓（しょうちくえん）、miho's kitchen グレインズ，以及韓國ACHEMI等，將帶來獨家美食，開啟一段透過美味蔬食傳達理念的對話。除了日韓馬來西亞的蔬食品牌共襄盛舉，此次無肉市集更與慕沙卡公益瑜珈、中台灣最大的舊物盛典合作，從身心舒展，古物尋寶，再到美食探尋，共計有200多個品牌，要讓你視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺都充滿自然快樂的環保新體驗。

圖／無肉市集

根據全球線上統計網站World of Statistic於2023年發布的「全球蔬食人口調查」顯示，台灣的蔬食人口（含彈性素食）已達300萬人，佔總人口的13%，位居全球第三。越來越多消費者意識到綠色飲食對於環境的影響，吃素不再只是宗教的因素，更多是出自於環保和動物權益，成為蔬食者的重要推動力。

圖／無肉市集

而無肉市集受歡迎的程度，證實了「純素即時尚」新浪潮正襲捲全亞洲。Vegan Asia的跨國合作，也宣示了台灣在這股蔬食潮流中的聲量和領先意識，期許未來串連更多亞洲國家，以至於全世界，繼續發揮台灣的影響力，「在這顆星球上，我們沒有人是局外人。」

圖／無肉市集

知田出版自成立以來，旨在出版自然環保、蔬食食譜、永續發展等好書，也陸續與無肉市集合作，出版了《無肉市集》、《野菜鹿鹿的慢活餐桌》等無肉夥伴們的故事，並成為當年度網路書店排行榜暢銷書。此次知田出版也將連同旗下數位品牌心閱網進駐無肉市集Vegan Asia，藉由閱讀的力量，分享台灣以及世界環保永續的理念。無肉市集Vegan Aisa的合作故事，以及美味蔬食探店報導，都將於心閱網「不葷不塑新生活」專欄中露出，敬請期待！

【Vegan Asia 亞洲最大無肉嘉年華】無肉市集12.0 X 題陞有機農場 ◞ 無肉日期｜4/12 - 4/13 ◞ 瑜珈時間｜4/12 - 7:30-10:00 ◞ 市集時間｜4/12-14:00-20:00-4/13-12:00-18:00 ◞ 無肉地點｜台中文心森林公園（靠近大墩七街） 【知田出版‧心閱網】不葷不塑新生活專欄報導： https://www.bwpublish.com/inputSearch/%E4%B8%8D%E8%91%B7%E4%B8%8D%E5%A1%91

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