擺脫孤獨標籤，活出理想老年——失智症醫師劉秀枝×演員王琄談獨老

琅琅悅讀／ 聯合文學出版社
圖／聯合報系資料庫
圖／聯合報系資料庫

擺除孤獨的標籤，選擇活出理想老年

劉秀枝vs.王琄談「獨老」

基金會與勇源基金會所舉辦2025臺灣文學巡禮，首場將由劉秀枝（教授）vs.王琄（演員）於3月26日（星期三）上午10:30～12:15於台北陽明交大的「膺才廳」開講。

生老病死雖是生命必經路程「老」不僅是物理意義上的衰退，更成為生活中的必然。

「老」而能「獨」，以健全身心為前題，盡早認識「」 要如何應對失智症所帶來的身心靈失能乃至生活的顛倒失衡?

研究學者失智症專家劉秀枝教授以專業知識書寫多本著作，探視生命「老人學」，他分享退休後的人生哲學是「擺除孤獨」，「老」也可以很快活。

王琄以戲劇表演爲專業，描摹「老」的角色，也深入觀察「老」這個大家關注的社會議題。

這是堂閱讀人生經驗的交響曲，樂聲剛剛奏起…..。

活動完全免費，報名專線（02）27666759分機5101

圖／聯合文學提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
聯合文學 文學 失智症 老年人 銀髮族

逛書店

服務品質管理：提升服務品質的思維與作法

NT$ 440

中醫芳療應用全書：零基礎一次弄懂經絡、陰陽、五行！92種精油ｘ2款按摩法，順應四季、男女、人體法則的芳療事典！〔2024暢銷改版〕

NT$ 476

找出飆股穩穩賺：臺大工程師的K線交易筆記，從線圖找出「飛龍訊號」，看穿主力動向，找出下一支大漲股【隨書贈價值1980元教學影片】

NT$ 315

應用統計學（第二版）

NT$ 570

延伸閱讀

擺脫孤獨標籤，活出理想老年——失智症醫師劉秀枝×演員王琄談獨老

春暖三月，跟著Hami書城月讀包出遊，多種超值方案等你入手

倫敦書展現場傳真／ 李佳穎《進烤箱的好日子》 讓全世界聽見台灣的聲音

BL爆紅話題作！現象級台漫《16647》——遊戲與現實交錯，帶你走入致命吸引力

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。