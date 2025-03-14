擺脫孤獨標籤，活出理想老年——失智症醫師劉秀枝×演員王琄談獨老

擺除孤獨的標籤，選擇活出理想老年

劉秀枝vs.王琄談「獨老」

由聯合文學基金會與勇源基金會所舉辦2025臺灣文學巡禮，首場將由劉秀枝（教授）vs.王琄（演員）於3月26日（星期三）上午10:30～12:15於台北陽明交大的「膺才廳」開講。

生老病死雖是生命必經路程「老」不僅是物理意義上的衰退，更成為生活中的必然。

「老」而能「獨」，以健全身心為前題，盡早認識「失智症」 要如何應對失智症所帶來的身心靈失能乃至生活的顛倒失衡?

研究學者失智症專家劉秀枝教授以專業知識書寫多本著作，探視生命「老人學」，他分享退休後的人生哲學是「擺除孤獨」，「老」也可以很快活。

王琄以戲劇表演爲專業，描摹「老」的角色，也深入觀察「老」這個大家關注的社會議題。

這是堂閱讀人生經驗的交響曲，樂聲剛剛奏起…..。

活動完全免費，報名專線（02）27666759分機5101

圖／聯合文學提供

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