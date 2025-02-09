2025台北國際書展／當不安全感吞噬人生 周慕姿深度分享《關係黑洞》

2月6日於台北國際書展的夢想沙龍活動，迎來了情緒書籍暢銷作家及心理諮商師周慕姿分享她去年出版的《關係黑洞》。周慕姿的前之一《情緒勒索：那些在伴侶、親子、職場間，最讓人窒息的相處》已賣出超過25萬冊，使「情緒勒索」成為新世代熱議話題。

本次分享會主要探討與「情緒勒索」有著密切關聯的「不安全感」，包含其形成原因、親子關係中的表現，以及如何面對關係中產生的不安全感。作者以幽默的方式，引導讀者學習如何緩解內心的痛苦情緒。

書名：《親密恐懼：為什麼我們無法好好愛人，好好被愛？》 作者：周慕姿 出版社：寶瓶出版 出版時間：2023年11月27日

周慕姿指出，情緒勒索與「不安全感」關係密切，即使身處被愛的環境中，不安全感仍會讓人質疑自己是否值得被愛，並對關係產生懷疑。她強調，在關係中應該要理解的首要概念是：「愛是無限的，但人卻是有限的。」無條件的愛在關係中很難實現，人們常常混淆了「無條件包容」與「無條件接納」的概念。真正重要的是知道對方將自己放在重要位置，而非執著於對方是否能無條件接納自己。當對方願意在考慮自己之前先考慮你時，這便展現了愛的無限性，但同時，我們也要接受人性的有限。

在談到親子關係時，作者深入剖析了家庭關係中「關係黑洞」的成因以及修復之道。周慕姿解釋，上一代因為成長環境的影響，發展出一套生存策略使得他們獲得成功，而他們期望子女能夠複製這些被認為是成功的經驗，卻往往忽略了這些生存策略未必適用孩子，甚至可能在不經意間傷害了孩子的自我價值認知，導致親子關係中的「不安全感」產生，進而導致親子關係失衡破裂。

（圖／台北國際書展基金會）

本場講座座無虛席，現場不時傳來讀者抽泣的聲音，或許在場許多讀者都曾在親密關係中受到深刻的傷害而無法釋懷，而透過作者演講，也為讀者們帶來了一絲慰藉。

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。