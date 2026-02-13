琅讀金句／你不做家務不是我們吵架的原因，問題是你沒讓做家務的我情緒好起來

琅琅悅讀／ 琅讀金句
（圖/unsplash）
（圖/unsplash）

你做不做家務，其實也不是我們吵架的根本原因。根本原因是你沒能讓做家務的我好起來。

婚姻就像一場「帶夫修行」，與其費力改造另一半，不如降低期待，自我調適。格十三以犀利幽默的方式揭示婚姻的荒謬與真實：女人在婚姻中往往是全家記憶庫，男人卻只需記住「有事問老婆」。調教老公徒勞無功，反而要學會假裝單身，將老公當成陌生客人般「相敬如賓」，少點指望，多點感恩，反而能減少90%的煩惱，書中以輕鬆寫實的語調刻畫婚姻日常。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

作為「中年婦女代言人」，格十三專注於婚姻、育兒與都市女性生活，用獨特視角讓中年女性，在讀她的文字時既能情緒崩潰，也能開懷大笑。她的前著作《了不起的中年婦女》《了不起的硬核媽媽》也深受讀者喜愛，為婚姻中的女性找到共鳴。

書名：《老公這種生物，身體或靈魂總有一個在馬桶上》
作者：格十三
出版社：寶瓶文化
出版日期：2024年4月2日

【編輯推薦】

這本書點出婚姻之所以難經營，是因為男女思維存在天性上的差異，當女性扛下母職與婚姻的負擔，卻無法表達自己的需求時，只能靠自我療癒來滿足。格十三鼓勵女性正視自己的情感需求，也希望男性能藉由本書，了解女性在婚姻中的孤獨與掙扎。無論男女這本書都值得一讀，學會欣賞彼此的真實模樣，才能放下不必要的失落感，及更懂得理解和包容對方。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自出版之《老公這種生物，身體或靈魂總有一個在馬桶上》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅讀金句 寶瓶文化 夫妻 情緒 人際關係

延伸閱讀

琅讀金句／你不做家務不是我們吵架的原因，問題是你沒讓做家務的我情緒好起來

琅讀金句／我想要探索的，是作為動詞的「母親」；我想知道，母親在成為母親以前，她們曾經擁有過的「志願」

琅讀金句／把自己放在第一位不代表自私，而是知道必須要先成為賦予自己力量的人，才有辦法關照別人

琅讀金句／失敗是由之後帶來什麼來決定它的價值，只要能活用它就好了

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。