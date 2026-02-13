琅讀金句／你不做家務不是我們吵架的原因，問題是你沒讓做家務的我情緒好起來
【琅讀金句】你做不做家務，其實也不是我們吵架的根本原因。根本原因是你沒能讓做家務的我情緒好起來。
婚姻就像一場「帶夫修行」，與其費力改造另一半，不如降低期待，自我調適。格十三以犀利幽默的方式揭示婚姻的荒謬與真實：女人在婚姻中往往是全家記憶庫，男人卻只需記住「有事問老婆」。調教老公徒勞無功，反而要學會假裝單身，將老公當成陌生客人般「相敬如賓」，少點指望，多點感恩，反而能減少90%的煩惱，書中以輕鬆寫實的語調刻畫婚姻日常。
作為「中年婦女代言人」，格十三專注於婚姻、育兒與都市女性生活，用獨特視角讓中年女性，在讀她的文字時既能情緒崩潰，也能開懷大笑。她的前著作《了不起的中年婦女》與《了不起的硬核媽媽》也深受讀者喜愛，為婚姻中的女性找到共鳴。
【編輯推薦】
這本書點出婚姻之所以難經營，是因為男女思維存在天性上的差異，當女性扛下母職與婚姻的負擔，卻無法表達自己的需求時，只能靠自我療癒來滿足。格十三鼓勵女性正視自己的情感需求，也希望男性能藉由本書，了解女性在婚姻中的孤獨與掙扎。無論男女這本書都值得一讀，學會欣賞彼此的真實模樣，才能放下不必要的失落感，及更懂得理解和包容對方。
●本文摘選自寶瓶文化出版之《老公這種生物，身體或靈魂總有一個在馬桶上》。
