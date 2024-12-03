Hami書城年度百大暢銷榜公布！《長期買進》奪冠，AI趨勢崛起

即將揮別2024，回顧過去11個月，全台最受歡迎的電子書平台Hami書城揭曉年度暢銷百大書單，其中可見六大趨勢觀察。分別是生成式AI、穩健理財、職場轉型、地緣政治、紓解焦慮，以及健康新知。對應到榜單排名，可見哈拉瑞《連結》、周冠男《長期買進》、黃欽勇《決戰矽紀元》、陳俊旭《更新粒線體，根治慢性病》、周慕姿《親密恐懼》與《AI輔助學習》頗受讀者歡迎。從這份書單，可以觀察到國人在環境變動下反思自我生存策略，進而學習相關新知，以因應未來挑戰。

呼應讀者需求，Hami書城於2024/12/2至2025/2/3期間，以「迎接智慧與創造的大爆炸」為主題，推出年度百大電子書暢銷書展，推出「單書82折、雙書75折起」優惠。讓眾多熱門暢銷書，陪伴讀者迎接未來的機會。

趨勢一：生成式AI帶動數位變革

2024年被譽為AI元年，生成式AI正式進入你我生活職場。全球暢銷書《人類大歷史》三部曲作者哈拉瑞，以他最新力作《連結》，為我們建構出資訊網路的歷史、現狀和未來。除了理論建構外，面對百花齊放的AI應用，《AI輔助學習》、《ChatGPT-4 與Bing Chat》等實戰應用書籍，呈現出大眾對AI在職場應用的需求。

趨勢二：經濟動盪下的穩健理財

今年台灣股市一度達到23,571點歷史新高，與此同時，8月也創下史上最大跌幅。面對市場詭譎多變，人們開始擁抱更穩健的投資策略。周冠男教授《長期買進》以他25年學術經驗，分析常見的投資行為偏誤，提出最簡單的致富方法，廣受消費者好評。無獨有偶，《一年投資5分鐘》、《最強配息型ETF全攻略》等書，呼應人們期望建立更穩健投資模式的想望。

趨勢三：疫情過後的職場轉型

疫情期間許多公司採用遠距工作，帶動職場數位轉型，像《12週做完一年工作》、《超級專案管理》等時間管理書頗受歡迎，結合《AI輔助學習》、《知識複利筆記術》等工具書應用。2024年企業更重視數位工具，以追求更有效率的工作方式。

趨勢四：地緣政治影響世界局勢

美國總統大選甫落幕，全世界都在關注美國新上任總統川普，會如何處理美中貿易競爭。台灣在全球半導體產業的重要性不言而喻，《決勝矽紀元》與《晶片戰爭》反映台灣半導體供應鏈的戰略重要性，突顯讀者十分關注這場科技戰爭的動向。

趨勢五：追求自我調整，紓解焦慮成顯學

心理勵志書籍一直為台灣讀者所關注，2024年上榜的書籍，如《親密恐懼》、《鬆綁你的焦慮習慣》等，傳達出人際關係乃是人永恆的生命課題。而這一類書籍作者都擁有專業背景，引導讀者挖掘內心深層情緒，追求內心平衡。

趨勢六：輕易上手的原子運動習慣，以及推陳出新的健康知識

近年來，超慢跑在全球逐漸形成風潮。這種運動方式，不僅簡單，還能減脂、降三高。不單深受長輩們喜愛，就連醫師、各界專家們都推崇它的效果，體適能訓練講師徐棟英就以《【全圖解】核心逆齡節拍超慢跑》進入Hami百大暢銷榜。而隨著醫療觀念推陳出新，不少更新穎的健康書籍出版，像是《更新粒線體，根治慢性病》、《耳鳴的腦內大革命》等書籍，反映後疫情時代讀者更在乎自身的健康狀況。

以上趨勢分析提及的熱門好書，盡在2024Hami書城年度百大書展，即日起至2025/2/3，享有「單書82折、雙書75折」起優惠。更多暢銷書優惠活動請上網搜尋Hami書城。

Hami書城年度百大暢銷榜：https://hamibook.tw/ZJb0l