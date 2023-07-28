給輕熟女的私密情書《任性放飛，米蘭30天》追求自我 走出人生迷霧

文／大好文化編輯部

這世界，沒有公式可以解答所有疑惑，有時任性放飛，或許會找到答案！

拋開工作壓力，愛情迷惘，前往夢想國度：米蘭！撥開迷霧時，妳看見了甚麼？

人生道路走完三分之一，前面的路越來越分歧，往左走、往右走都難以預期，偏偏大片濃霧自四面八方襲來，下一步該怎麼走呢？出走，是害怕做決定？還是……留在原地等濃霧散開是個選項，丟個銅板讓上天決定往左或往右也可以，退後一點、離開軌道、找個高地，看清了之後再走或許也不錯。

這本書《任性放飛，米蘭30天：走出人生迷霧》，呈現一個在人生叉路上躊躇不前的輕熟女子：子晴，暫時離開人生尋常軌道，透過釐清自我內在與轉換外在環境，心境轉變後，撥開迷霧時，她看見了甚麼？這段人生中難得的體驗，如何讓子晴邁出大步，往人生下一個階段走去？

書名：《任性放飛，米蘭30天：走出人生迷霧》 作者：曾心怡 出版社：大好文化企業社 出版日期：2023年07月14日

本書作者是新銳小說家曾心怡，是一個充滿好奇心又任性的天蠍座。自以為是個在人生道路上規規矩矩順著大條的路走下去的人，結果回頭來看自己的足跡卻是像個小孩一樣左跳跳右繞繞，總是會偏離常軌去做一些讓人意想不到的事。她自小喜愛文學，卻念了醫學院藥學系，進入一個科學與商業為大的環境。當個性與環境的衝突到了無法忍受的地步就會跳開，往左走或往右繞。寫過小說得過文學獎，卻沒繼續創作；幾年後開始翻譯書籍，翻譯了10年，又乖乖回去當藥師，這次寫書到底要算人生裡的第幾個轉彎，連本人也已經搞不清楚了。但是，人生有必要一定按照計畫進行嗎？左跳右繞的風景更有趣，或許下一次還有更多趣事可以呈現給大家。

大好文化總編輯胡芳芳說，這本小說的關鍵字：「任性放飛」、「追求自我」、「米蘭」在在呼應著時下台灣輕熟女子面對生命不同階段的選擇時，嚮往的人生方向與生命態度，相信會引起廣大讀者共鳴｡