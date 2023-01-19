結合「生肖」與「過年」 透過閱讀《今年兔當家》回味過年滋味！

文／大好文化編輯部

台灣第一本結合兔年生肖與過年文化的童話禮物書：《今年兔當家》問世！

過年的習俗與文化很多，但隨著時代的變化，「年味」越來越淡薄了，大好文化總編輯胡芳芳邀請知名兒童文學作家徐錦成與新銳插畫家施依婷聯手創作《今年兔當家》，希望透過閱讀帶大家回味過年的滋味。本書結合「生肖」與「過年」這兩個元素，為讀者輕鬆介紹有關生肖及過年的文學與文化。

每個人都有屬於自己的生肖。自古以來，關於十二生肖的故事或童話多到數不清，但讀者似乎還沒看夠，作家也還沒寫夠。徐錦成教授是台灣知名的兒童文學學者及作家，他計畫寫一系列新故事，於是有了「十二生肖誰當家」的構想，將十二生肖的傳說以及過年的習俗、文化結合，交由大好文化出版。

新春拜年，來一句「萬兔順利」

大好文化總編輯胡芳芳說，「十二生肖誰當家」系列是十二個結合「過年」的故事，希望透過「十二生肖村」的過年，講一些與過年有關的傳統習俗、成語、謎語、俏皮話、吉祥話、春聯……等，讓讀者輕鬆認識圍繞在十二生肖與過年的文學與文化。傳統的十二生肖故事很多，本系列不說傳統民間故事，而說全新創作的童話故事，《今年兔當家》正是第一本。

《今年兔當家》收錄兩篇原創童話：〈今年兔當家〉與〈月亮上有十隻兔子（或許只有九隻？）〉：

〈今年兔當家〉結合了過年的吉祥話，在十二生肖村，每一位村民輪番說出各具創意的新年吉祥話，為新的一年揭開了序幕。

〈月亮上有十隻兔子（或許只有九隻？）〉則結合了十句與「兔」有關的成語，透過故事，讀者輕鬆認識了十個成語，不但了解這些成語的意義與出處，甚至也學到這些成語的用法。

讀完妙趣橫生的故事之後，接下來就要挑戰讓你腦洞大開、與兔年生肖有關的兩篇填字遊戲，看看你有多厲害。最後則是特別規畫給最愛動手動腦的你，一玩就愛不釋手：包含四篇附錄〈「兔成語桌遊卡牌」的製作法與玩法〉、〈越南沒有兔年，只有貓年〉、〈「填字遊戲」的樂趣與玩法〉，以及〈「填字遊戲」對抗賽說明與示範〉，希望寓教於樂，讓讀者在遊戲中自然而然地學會更多詞語與常識。

超酷的五合一兔年禮物書，讓你腦洞大開！

《今年兔當家》內容頗具巧思，可以讀童話故事、學成語、學吉祥話、玩填字遊戲，還有動手DIY兔成語桌遊卡牌，過年期間可以一起和親友來玩玩。

《今年兔當家》也是一本最適合兔年春節送禮及自用的禮物書。尤其適合送給屬兔的人！

希望這本書《今年兔當家》不但讓讀者更了解兔子與兔年，也很可以應用在生活上。譬如新春期間拜年，來一句「兔飛猛進」、「揚眉兔氣」或者「萬兔順利」！或者寫作文描述夜晚時，來一句「玉兔悄悄走過星空」。不用怕別人不懂，如果有人不懂，那正好可以向他們解釋解釋。