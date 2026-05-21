【免費直播講座】字如其人！從故宮館藏，看見蘇東坡的一生

一刻鯨選將於五月起舉辦不定期免費直播講座，首波將邀請國立故宮博物院書畫文獻處何炎泉處長主講「字如其人！從故宮館藏，看見蘇東坡的一生」。

蘇東坡曾言：「我書意造本無法，點畫信手煩推求」，這不僅定義了宋代「尚意書風」，也是他一生「字如其人」的註腳。東坡早期作品，其書風被形容為「姿媚」，展現出才華橫溢且對前程充滿期待的心境。此時的他深受王羲之影響，筆觸精緻且富變化，反映出追求美感與入世的企圖。

經歷「烏臺詩案」被貶至黃州後，蘇軾在絕境中獲得了書寫的自由。被譽為「天下第三行書」的〈寒食帖〉，即是他在苦難中將情感注入筆墨的巔峰之作，蘇軾此時已不再在意世俗眼光，而是「聽筆之所之」，達到心意與筆意的融合。

蘇軾晚年進入了「身如不繫之舟」的無拘無束狀態，將艱辛的放逐之地視為平生「功業」。他在絕筆之作〈江上帖〉中體現了「人書俱老」的極致，並留下「著力即差」四字心法，展現不執著、隨心而行的佛學修為與藝術高度。

何炎泉處長將帶領大眾透過故宮珍藏的蘇軾真跡，看見這位大文豪如何從意氣風發的青年，歷經命運磨礪，最終走向超脫自在的生命境界。

【故宮名家免費直播講座】字如其人！從故宮館藏，看見蘇東坡的一生！ 🎧 故宮書畫專家何炎泉博士親自解說 國立故宮博物院書畫文獻處何炎泉處長，專精東坡書法、書畫鑑賞，長年關注物質與筆墨研究。深入解析東坡真跡中的筆墨點畫、情感性格與藝術表現，帶您一起親近東坡與書法。 ˙直播時間：5/23（六）14:00-15:00 ˙直播連結：