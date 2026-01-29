【1/31直播限定】每一代人都有自己的藝術！解讀克林姆、貝多芬與馬勒的跨時空藝術交會
在19世紀末、20世紀初的維也納，有一群藝術家試圖以創作打破傳統風格的束縛，這場關於自由與藝術的革命，將在1/31的公開直播中，由美學專家胡琮淨老師，帶領我們重返現場。
1902 年：一場跨越藝術載體的傳奇交會
為什麼這三位跨越不同領域、甚至不同時代的大師會被放在一起討論？故事要從 1902 年維也納分離派（Secession）第 14 屆展覽說起。
逛書店
當時的象徵主義大師克林姆（Gustav Klimt），為了向他心目中的英雄——音樂巨人 貝多芬 致敬，在展覽館牆上創作了長達 34 公尺的巨幅壁畫《貝多芬橫飾帶》（Beethoven Frieze）。他用華麗的金箔、扭曲的線條與深沉的象徵，將貝多芬《第九號交響曲》中的痛苦、渴望與最終的喜悅，轉化為視覺的震撼。
而在展覽開幕當天，時任維也納歌劇院的總監、現代主義作曲家馬勒（Gustav Mahler），親自重新編寫並指揮了貝多芬第九交響曲的管樂片段。讓視覺、聽覺與建築空間完美融合，成為了藝術史上著名的瞬間。
這場直播中，胡琮淨老師將深入淺出地解構這三位巨匠如何產生時空交錯的火花，從細膩的作品解讀，讓藝術不再只是課本上的名詞，而是活生生的生命故事。
購課學員專屬權利
胡琮淨老師的課程《藝術賞析─「克林姆與美景宮」經典畫作》已在一刻鯨選上架，購課學員的專屬福利如下：
提問權利：購課學員可預填表單優先提問
永久珍藏：直播後影片僅限購課學員觀看
購課抽票：1/31前購課可抽《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》門票！
1 月 31 日週六下午兩點，讓我們一起走進這座藝術殿堂，找尋屬於這個時代、屬於你的自由。
直播資訊
直播主題：《克林姆、貝多芬與馬勒》
直播時間： 1/31（Sat）14:00-15:00
直播連結：https://www.youtube.com/live/zYG8YmzQ8jU
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言