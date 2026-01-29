【1/31直播限定】每一代人都有自己的藝術！解讀克林姆、貝多芬與馬勒的跨時空藝術交會

在19世紀末、20世紀初的維也納，有一群藝術家試圖以創作打破傳統風格的束縛，這場關於自由與藝術的革命，將在1/31的公開直播中，由美學專家胡琮淨老師，帶領我們重返現場。

1902 年：一場跨越藝術載體的傳奇交會

為什麼這三位跨越不同領域、甚至不同時代的大師會被放在一起討論？故事要從 1902 年維也納分離派（Secession）第 14 屆展覽說起。

當時的象徵主義大師克林姆（Gustav Klimt），為了向他心目中的英雄——音樂巨人 貝多芬 致敬，在展覽館牆上創作了長達 34 公尺的巨幅壁畫《貝多芬橫飾帶》（Beethoven Frieze）。他用華麗的金箔、扭曲的線條與深沉的象徵，將貝多芬《第九號交響曲》中的痛苦、渴望與最終的喜悅，轉化為視覺的震撼。

克林姆創作的34公尺的巨幅壁畫《貝多芬橫飾帶》局部。（圖片來源：Wikimedia Commons）

而在展覽開幕當天，時任維也納歌劇院的總監、現代主義作曲家馬勒（Gustav Mahler），親自重新編寫並指揮了貝多芬第九交響曲的管樂片段。讓視覺、聽覺與建築空間完美融合，成為了藝術史上著名的瞬間。

這場直播中，胡琮淨老師將深入淺出地解構這三位巨匠如何產生時空交錯的火花，從細膩的作品解讀，讓藝術不再只是課本上的名詞，而是活生生的生命故事。

1 月 31 日週六下午兩點，讓我們一起走進這座藝術殿堂，找尋屬於這個時代、屬於你的自由。