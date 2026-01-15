30件故宮珍寶帶路！《紅樓夢》迷必修：解開大觀園文字背後的視覺之謎

當《紅樓夢》遇上國立故宮博物院的珍稀收藏，會擦出什麼樣的火花？許多人讀《紅樓夢》時，常被琳瑯滿目的器物名稱弄得眼花撩亂，但其實這些看似冰冷的文物，都是理解曹雪芹筆下人物性格與命運的關鍵註腳 。

在《賞析故宮器物，聽見紅樓夢人物》這堂線上課程中，故宮特展「看不見的紅樓夢」的策展人王亮鈞老師，與《戀物》一書的作者鄭穎教授帶領我們跨越虛實的界線，精選三十件故宮珍藏，從器物的角度，側寫人物的悲歡聚散。

曹雪芹筆下真實的貴族生活，與其家族背景密不可分。曹家曾任「江寧織造」，與康熙皇帝關係極其親密。在改朝換代之後，曹家被抄家，而這段由盛轉衰的家族史，最終化作《紅樓夢》的創作養分 。

這是一堂文學與藝術交織的跨域課程，也是一場豐盛的聲音饗宴，誠摯邀請您一起在文物的溫度中，聽見繁華落盡之前的「烈火烹油、鮮花著錦」。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《賞析故宮器物，聽見紅樓夢人物──從故宮走進大觀園》