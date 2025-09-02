聽見金句／衝突時，不能用「生氣」當作解決問題的方法。
生氣不能解決問題，衝突更不能用生氣當作解決問題的方法。
歷經可口可樂等知名國際外商專業經理人，曾任教於台科大金融研究所張志賢老師，與你分享如何邁向職涯與生涯的成功之路。
每一集內容皆圍繞著溝通展開，將張志賢老師過往的內外部溝通經驗，轉換成可以按圖索驥的案例，從人生目標、溝通策略、衝突管理以及實際的面試與簡報，上班族與社會新鮮人會遇到的選擇與職場難題，其中的應對訣竅與眉角一步步為你說明。
這一系列內容也是大學新生們必修必聽的主題知識，期待由張志賢老師的親口講述，能為你的人生帶來新的看見。
●點擊前往聆聽或閱讀更多：《職涯成功的關鍵溝通力》
