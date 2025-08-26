聽見金句／讓人不敢講他真正看到或相信的，那這一定是有問題的世界。
如果我們的世界有某種的恐懼，讓人不敢講他真正所看到的或相信的，那這一定是一個有問題的世界。
（摘自政治大學政治系教授葉浩：《政治思想讀書會：鄂蘭三講（講座收錄）》）
漢娜．鄂蘭，當代共和主義的旗手，20世紀最偉大、最具原創性的思想家。
漢娜．鄂蘭的名字被書寫在許多理論的開端，其主張與概念引導了後世政治、哲學、人文領域的思想。
她批判西方政治哲學大傳統，試圖建立新的政治理論；她凝視參與艾希曼大審判的人們，從平凡人身上見到平庸的邪惡；她分析極權主義，探究人類自由、政治之間幽微的關係；她觀看這世代，提出了諸多難以回答的問題，而正是這些難以回答的問題推動這世界向前邁進，正是她對「人」的思考與關懷，讓我們以前所未有的觀點反視自身。
站在時代的浪潮尖端，漢娜．鄂蘭始終未退場，其著述隨時間演進越發璀璨，隨政治局勢的變動更加精闢。
她是一面時代的鏡子，始終映照著這個世界，而我們也始終站在所處的時代與她的身影遙相輝映。
聯經書房．上海書店「思想沙龍讀書會」，以「鄂蘭三講」為題舉辦讀書會，由葉浩老師帶領，分別從：鄂蘭與政治哲學傳統；承諾與原諒的時間向度；內心小劇場與共和大政治，進入鄂蘭的思想世界。
葉浩老師說：「講鄂蘭永遠是一件開心的事！」此時此刻，聽葉浩老師講鄂蘭，則是一件極其幸運的事情。
●點擊前往聆聽或閱讀更多：《政治思想讀書會：鄂蘭三講（講座收錄）》
