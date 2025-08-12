國美館U-108 SPACE「虛迷山」打造沉浸式的奇想與神話宇宙

國立臺灣美術館U-108 SPACE即日起至9月21日推出全新沉浸式展覽「虛迷山（Mount Ecstasy）」，本次展覽由當代藝術家姚瑞中擔任原作與概念指導，攜手新媒體藝術家郭一與實驗電子音樂創作者 Meuko Meuko共同創作，運用3D遊戲引擎與沉浸環繞音效，交織神話奇想與社會觀察，打造一場視聽幻覺交融的多感官體驗。

國美館「虛迷山 Mount Ecstasy」主視覺。

9日舉辦開幕式，由國美館副館長汪佳政主持，並由三位藝術家帶來開幕限定演出，以「輪迴派對」為概念，結合Meuko Meuko的電子音樂和姚瑞中的梵音現場誦唸「淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼」，與展覽影像進行對話，揭開〈虛迷山〉沉浸世界的序幕，現場更邀請觀眾扮裝參與，自由展現臺灣多元包容的次文化魅力，將開幕轉化為一場如夢似幻的混種派對，展現虛迷狂歡的生命力。

國美館副館長汪佳政表示，國美館長期致力於探索藝術與科技的融合。自 U108 SPACE 啟用以來，持續鼓勵跨領域與跨媒材的創作實驗，期望透過這一平台，為藝術家提供更多展現創意的機會，並讓觀眾看見藝術的多元可能。汪副館長亦特別感謝文化部的經費支持，使 U108 展覽空間得以延續其功能，持續向大眾推廣創新藝術。

「虛迷山」開幕演出現場，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦 「虛迷山」開幕演出現場，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦 「虛迷山」開幕演出現場，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

「虛迷山」展覽開幕式，國立臺灣美術館副館長汪佳政(右二)與藝術家姚瑞中(左二)、郭一(左一)、Meuko Meuko(右一)合影，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

「虛迷山」由文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」支持，創作核心源自藝術家姚瑞中近期的《小迷因》系列繪畫作品，延伸其對臺灣社會、科技發展與歷史的荒誕觀察，重構融合神話寓言與當代社會的虛構宇宙。展名呼應佛教與印度神話中的「須彌山」意象，轉化為屬於當代臺灣精神景觀的混種世界，交織海國傳說、資訊幻象與靈性派對，展現虛實交錯的多重狂歡。姚瑞中亦表達，此系列創作的核心目的是為建立臺灣自己的「山海經」，並期望激勵更多年輕創作者發揮創意與創新能力，創建屬於自己民族的神話傳說。

本次創作由郭一擔任影像導演，與Meuko Meuko延續兩人在〈無形將軍Invisible General〉與〈鬼島 Ghost Island〉音像演出的科幻敘事風格，結合XTRUX的3D角色設計，黃偉的影像技術與程式開發，由NONTECH無所實驗及NAXS Group涅所開發統籌規畫製作，針對U-108 SPACE沉浸投影空間量身打造，觀眾將以第一人稱視角，進入《小迷因》的虛構場景，展開一場融合神話奇想與視聽幻覺的沉浸式體驗。

國美館誠摯邀請大眾於展覽期間蒞臨現場，親身體驗這場融合藝術、科技、神話奇想與社會觀察的多重宇宙。相關展覽資訊，請參見國美館官網及 Facebook、Instagram等社群媒體平台。

「虛迷山」展覽現場，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

「虛迷山」展覽現場，國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦

展覽資訊： 全新沉浸式展覽「虛迷山（Mount Ecstasy）」

時間：即日起至9月21日

地點：國立臺灣美術館U-108 SPACE