蒙古貴族也愛青花瓷！故宮南院「忽必烈和他的時代」揭開元代宮廷美學與多元交流史

國立故宮博物院南部院區「人氣國寶展」即日起新展登場—「忽必烈和他的時代」，聚焦蒙元時代的文化交流與藝術風貌。展覽包含國寶展件-元世祖與元世祖后等帝后肖像，及元代玉器與瓷器等文物，呈現蒙元時代草原文化與中原、藏傳佛教、伊斯蘭世界多方互動交流情形。從帝王帝后肖像、狩獵圖像到器物紋飾，觀眾可一窺忽必烈時代多元文化交融的軌跡。

故宮南院「人氣國寶展」即日起新展登場—「忽必烈和他的時代」，聚焦蒙元時代的文化交流與藝術風貌。

故宮書畫文獻處策展人鄭淑方助理研究員表示，本展覽最具代表性的作品之一是〈元代帝半身像 元世祖〉，出自《元代帝半身像》冊頁。畫中忽必烈臉部運用層層暈染的繪畫技法，顯現肌膚質感與立體五官。這種表現方式或與西藏、尼泊爾等地繪畫風格有所關聯；與之並列展出的〈元世祖后〉與〈元順宗后〉像，描繪蒙古貴族婦女頭戴「罟罟冠」的特有冠飾，身著伊斯蘭織金錦「納石失」，人物造型與技法皆展現蒙元宮廷藝術的融合特徵。

故宮南院人氣國寶展以〈元世祖〉與〈元世祖后〉國寶級肖像為中心展開。

器物處策展人陳玉秀助理研究員說明：「『春水』與『秋山』為蒙古黃金貴族每年例行的兩項重要政治、軍事及文化活動。」本次展出的〈金至元「春水」玉飾〉，以溫潤細膩的青白玉雕成，描繪春日蓮花叢中，海東青獵捕天鵝的瞬間，畫面張力十足，生動再現春水活動的場景，因此亦稱為「春水」；〈秋山與仕女焚香玉飾〉則一面展現秋季圍獵景象，另一面刻劃仕女於秋山焚香、仙鶴靈芝相伴的吉祥畫面。這類以春水、秋山為主題的圖像，體現遼金元時期貴族文化中的儀式精神，玉飾不僅為裝飾之用，更具有身分與地位象徵。

以春水、秋山為主題的圖像，體現遼金元時期貴族文化中的儀式精神。圖為〈秋山與仕女焚香玉飾〉。

〈金至元「春水」玉飾〉以溫潤細膩的青白玉雕成，描繪春日蓮花叢中，海東青獵捕天鵝的瞬間。

另一件展品為杭州老虎洞官窯所製〈青瓷高足碗〉，底徑寬闊、器足高挑，設計便於手持傳遞，反映蒙古草原飲宴文化；釉色深邃如藍寶石的〈霽青描金單把杯、托〉，造型為蒙古所特有，紋飾則融合中原與伊斯蘭藝術風格；〈青花葫蘆式把壺〉、〈青花花卉紋蟠螭方罐〉與〈人物紋玉壺春瓶〉等青花瓷器，展現元代青花裝飾的創新精神，並引領風潮，遠銷東南亞、中東與中亞地區，掀起一波燒造熱潮。

從帝王肖像到玉雕、瓷器，「人氣國寶展—忽必烈和他的時代」勾勒出蒙古統治下多元文化的流動與融合，展現忽必烈時代藝術的豐富面貌。展期至10月12日止，歡迎把握時間蒞臨參觀。

〈青瓷高足碗〉底徑寬闊、器足高挑，便於手持傳遞，反映蒙古草原飲宴文化。

〈青花花卉紋蟠螭方罐〉的折枝花葉，筆意迅疾，灑脫不羈，是元青花的特色。

本次展出〈霽青描金單把杯、托〉，釉色深邃如藍寶石，造型為蒙古所特有，紋飾則融合中原與伊斯蘭藝術風格。

展覽訊息： 「人氣國寶展—忽必烈和他的時代」

時間：即日起至114年10月12日

地點：國立故宮博物院南部院區 S302展廳

「人氣國寶展—忽必烈和他的時代」即日起展至10月12日止。