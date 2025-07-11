故宮北院「碁人弈事」暑期強檔登場 揭開圍棋千年文化

每逢暑假，培養專注力的圍棋夏令營總是熱門搶手。今年，不妨來故宮體驗另一種選擇！國立故宮博物院北部院區自7月12日起，推出暑期強檔「碁人弈事」特展，展出自漢至清六十餘件院藏精選書畫、文獻與器物，從帝王將相、文人雅士、僧侶神仙到閨閣仕女，延伸至當代臺灣棋壇風雲，呈現圍棋文化的多元風貌。展覽同時介紹古代棋譜及棋具，涵蓋象棋、雙陸、六博等益智遊戲，適合親子共遊，在方寸棋盤中領略古人的千年智慧。

故宮策展人、書畫文獻處助理研究員蔡君彝表示，棋盤雖小，方寸之間彷彿一座小宇宙，蘊藏無盡的人生智慧。圍棋不僅是歷代文人雅士鍾愛的琴棋書畫「四藝」之一，更是一種流轉於宮廷、寺院、閨閣與街巷的文化記憶。這項古老的益智活動，源於華夏上層社會，歷經千年傳播至東亞民間，至今仍在全球體壇、數位及動漫領域展現旺盛生命力。

故宮策展人蔡君彝指出，本次展覽以「碁人弈事」為題，取古代圍棋別稱「碁」、「弈」之意，從不同人物視角與歷史場景出發，娓娓道來與圍棋相遇的「奇人逸事」。古人以棋觀人、以棋養性，重視過程中的情感交流與對人生的省思。即使未必精通棋藝，仍可在一盤靜心對弈中，享受片刻寧靜，尋得一種從容處世的節奏，或許這正是圍棋帶給現代人最深刻的啟示。歡迎大小朋友一同走進圍棋文化的小宇宙，感受棋盤間的人生智慧與歷史風采，續寫屬於你我的「碁人弈事」。

故宮暑假強檔「碁人弈事」古代圍棋文化特展登場

圍棋最初為模擬戰爭形式而發明的遊戲，是一種鍛鍊心智與謀略的益智遊戲，自古即深受貴族和將官青睞。國寶〈宋太祖坐像〉描繪宋代開國皇帝趙匡胤，是院藏四幅太祖像中唯一的全身像，其餘皆為半身像。相傳太祖登基前，曾與道教隱士陳摶賭棋，甚至以西嶽華山為賭注，卻終究不敵。即位後，他履行諾言，免去華山賦稅，流傳「贏得華山一局棋」的傳奇故事，展現王侯將相下棋時，用山岳湖樓當賭注的豪賭風氣，與文人以文房雅玩下注的雅賭趣味，形成強烈對比。

傳世作品〈五代南唐 周文矩 荷亭奕釣仕女圖〉，畫家對圍棋似有一定理解，棋子佈排符合圍棋棋路。

除了對弈，棋文化也衍生豐富多變的玩法，「彈棋」便是其中之一。「彈棋」源於漢代，以圍棋子和棋盤取代蹴鞠（古代足球），類似今日的手指足球，以彈指之力將棋子推入對方陣地，因較省力，廣受皇室與貴族喜愛，如傳世作品〈宋 趙伯駒 水閣彈棋〉，描繪兩人在水邊涼亭對坐彈棋的悠閒場景。國寶〈明 仇英 漢宮春曉圖〉構圖嚴謹，筆法精緻，為「漢宮春曉」畫題的代表作。畫中描繪春日晨光下，後宮嬪妃於宮苑賞花、鬥草、奏樂起舞，或從事梳妝、刺繡、育嬰等日常生活，亦有雅集彈琴、對弈、書畫與鑑古等文人活動，展現宮廷仕女風雅多姿的日常生活。

傳世作品〈宋 趙伯駒 水閣彈棋〉，描繪兩人在水邊涼亭對坐彈棋的悠閒場景。

國寶〈明 仇英 漢宮春曉圖〉(局部)，描繪宮廷仕女對奕、刺繡等風雅多姿的日常生活。

本次展覽特別規劃「臺灣棋壇風雲」單元，呈現臺灣棋士在國際舞臺崛起的精彩歷程。林海峰年少赴日，開創臺灣棋士登上日本頂尖棋壇的傳奇；有「紅面棋王」之稱的周俊勛奪下LG盃冠軍，為臺灣贏得首座世界棋王寶座；新生代棋王許皓鋐則於杭州亞運摘金，締造臺灣圍棋史上首面亞運金牌。透過這些棋士與重要賽事相關展件，呈現臺灣圍棋從在地耕耘到登上國際舞臺的精彩歷程。

為推廣圍棋文化，鼓勵各世代共襄盛舉，故宮將於8月17日舉辦「故宮一百・碁人弈事圍棋賽」，可說是百年來首度登場的圍棋盛事，3百個參賽名額秒殺額滿。當日上午9時30分起，故宮北部院區展覽正館B1加碼舉辦「頂尖邀請賽」，由8位職業與業餘棋手精采對弈。今夏歡迎大小朋友到故宮觀賽同樂，欣賞百年院慶特展「碁人弈事—古代圍棋文化」，感受圍棋文化跨越千年的深厚魅力。

展場設計古代遊戲小知識，吸引民眾互動。

故宮8月17日舉辦「故宮一百・碁人弈事圍棋賽」，當日上午9時30分起，於北部院區展覽正館B1加碼舉辦「頂尖邀請賽」。