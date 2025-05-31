百年前的台北南門有護城河？國家攝影中心線上展 用130張舊照回顧歷史更迭

百年前的老臺北城，如設有護城河與大木橋的南門、現今臺北市立第一女子高級中學所在地的舊臺北文武廟、前方有大池塘的艋舺龍山寺，以及洋樓林立的早期大稻埕碼頭，這些景象至今仍可在珍貴的歷史照片中一窺風貌。1898年，一場掠過臺灣北部的西北颱雖未登陸，其挾帶的驚人豪雨卻引發嚴重水患，成為臺灣進入日治時期以來首起傷亡慘重的重大颱風災難。當時，曾有個人留下了大量影像紀錄，為我們保存了這些歷史的影像紀錄。

國家攝影文化中心典藏了一冊19世紀的相簿，內有130張照片，拍攝時間與地點明確，內容揉雜了相簿主人翁–今村巳之助於1897-1898年時在臺灣的個人生活、見聞、工作狀態與時事紀錄。這些貴重的歷史資料，在型塑臺灣百年前模樣的影像對照方面，具體提供後人相當大的參考作用。

今村巳之助為日治初期派任來臺之技術人員，任職於當時臺灣總督府的陸軍幕僚製圖所內，為一名專門測繪地形圖的技手。而19世紀的地形測量已與攝影技術緊密連結。今村氏也藉由其掌握的攝影技術與資源，在派任臺灣期間拍攝了大量的攝影作品。

今村巳之助 照片中人物為今村巳之助。拍攝的地點應為日治初期轉為總督府辦公廳舍使用之前清欽差行臺內庭園。照片中顯示庭園的行徑步道鋪有鵝卵石，曲橋的木造欄杆造型亦十分精緻典雅。

19世紀末殖民他者鏡頭下的臺灣片段

相簿所內的日治初期臺北，是維持著清代城廓樣貌，由城內、艋舺、大稻埕等三個早期開發區域所組成的三市街城市生活空間。這些關於臺北城的歷史過往，以往只能從留存的文獻資料中想像，現今則能從這些照片的實際影像中得到驗證。

相簿中也記錄了1897-1898年臺灣所經歷的獨特而重大的事件，如1897年11月18-19日於臺北所舉行的「招魂祭」。1898年4月30日為歡迎第四任臺灣總督兒玉源太郎（1852-1906）及民政長官後藤新平（1857-1929），於臺北圓山公園舉辦的「官民大懇親會」、以及1898年8月臺灣因颱風及後續豪雨而引發的「戊戌大水災」等。

官民大懇親會 本照片為1898（明治31）年4月30日下午1點於臺北圓山公園所舉辦的官民大懇親會大型活動照片。舉辦此懇親會主要是為了歡迎新任臺灣總督兒玉源太郎（1852-1906）及民政局長後藤新平（1857-1929），並歡送臺北縣知事橋口文藏（1853-1903）。當日有歌、舞、太鼓、三味線、淨琉理（璃）等表演，並設置有飲食店、救急場等設施。

戊戌大水災之大稻埕淡水河岸1898年8月6日，颱風所帶來的豪雨，造成淡水河高漲，當晚暴漲的河水已溢出堤岸，豪雨仍不絕，一直下到7日清晨，造成臺北盆地大淹水，大稻埕受災嚴重。史稱「戊戌大水災」。照片下方標示〈大稻埕淡水河岸〉，影像中可見被大水沖垮的石造堤防，堤防上的木結構屋舍因位置較高而未受損，右後方則有一艘大船被洪水沖上堤岸而擱淺倒於一旁。

赴臺生活之現實與憂歡

此相簿內的照片，有相當多位著正裝擺拍的臺灣總督府陸軍幕僚軍官，這些肖像照片藉由相簿旁註記的毛筆手書，可對應至日治初期來臺部分軍人及官員的職名錄。而除了擺拍的肖像照片外，在臺灣的日常生活與見聞、與親友往來與交誼之相關照片亦大量呈現在此相簿中，今村氏及其同僚赴臺的生活情景，面對嚴峻現實中天災、疾病與死亡的考驗與憂慮，也可從此相簿所留存的照片中一窺究竟。

《臺灣赴任》線上展以〈19世紀末的臺北城內城外〉、〈信仰多元–臺灣民間信仰、基督教、以及日系佛教〉、〈招魂祭〉、〈官民大懇親會〉、〈風師雨伯之害–1898臺灣戊戌大水災〉，及〈人物顯影〉等6個子題，介紹今村製圖師相簿內的豐富影像。並透過這些珍貴的照片，呈現百年來的臺北城的變遷與與歷史的更迭。

臺北文廟 臺北文廟即清治時期的臺北府文廟（臺北府儒學），與臺北城約同時建造。乙未割臺動蕩之時，較有規模的建物或廟宇常被佔作它用。臺北文廟（孔廟）也在1896（明治29）年4月至1900（明治33）年3月之間被日本人改作衛戍病院使用。之後，文廟建築被拆除，同址於1907（明治40）年改為國語學校（日語學校），之後逐漸成為當代的臺北市立第一女子高級中學。 臺北祖師廟 艋舺清水巖祖師廟初建於1787（乾隆52）年，後遭遇天災及戰禍而有所重建。拍攝的地點為入口檐廊，由石材所造，上面雕刻著精美的紋飾，照片中可見龍柱、柱珠、石鼓、櫃臺腳、牆堵、虎邊「麻姑獻壽」磚雕等物之樣貌。 日治初期艋舺清水巖祖師廟被移作學校之用，設立了「國語學校附屬學校」。