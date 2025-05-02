富邦美術館一周年館慶！露天藝博週末快閃 邀集28位台灣原創藝術家

富邦美術館將於5月4日迎來開館一週年，5月3日至4日特別在富邦A25園區舉辦台灣首次露天藝術博覽會——「Light & Love Art Fair」，為週年館慶活動華麗揭幕！此次藝博以「光與愛」為核心概念，秉持扶植台灣青年原創藝術家的精神，精選28位具潛力的本土藝術家與品牌齊聚一堂。作品涵蓋陶瓷、插畫、塗鴉、羊毛氈、織品、刺繡、木雕等多元媒材，風格橫跨奇幻童話、大自然意象與情感內觀三大面向，展現創意與感動並存的藝術能量。活動免費入場，邀請民眾週末前來逛展，親身體驗一場與藝術、與「光與愛」的心靈邂逅。

療癒系陶藝作品 創造生活新趣味

此次藝博會雲集多位具獨特創作理念的年輕陶瓷藝術家，以細膩手感與療癒造型注入生活美學。其中隅生心工透過造型特別的人體陶瓷杯，探尋人性本真與自然之美，雙手揉塑之間傳遞出溫暖與治癒力；非人製陶 NONHUMAN MONSTER則以土為語言，創作出擁有有趣的靈魂、帶著毛茸質感的可愛怪獸（圖三），讓人會心一笑；泥睡芽的陶瓷杯更以趣味十足的把手吸睛登場，從美式熱狗、香菇到冰淇淋，顛覆你對「杯子」的想像。

隅生心工透過造型特別的人體陶瓷杯

非人製陶 NONHUMAN MONSTER帶著毛茸質感的可愛怪獸。

泥睡芽的陶瓷杯以趣味十足的把手吸睛登場，從美式熱狗、香菇到冰淇淋，顛覆你對「杯子」的想像。

多元風格共演 插畫與塗鴉亮點搶先看

插畫與塗鴉作品同樣精彩可期！ChiuRoad Studio帶來探索內在情感的作品，運用腦體、肥墜肉體與四散髮絲等強烈象徵，描繪人們情緒起伏與形變過程，直觸心靈最深處；塗鴉部分則由網路人氣高漲的大腸王領銜，帶來廣為人知的「大腸王寶寶」——線條極簡、擁有QQ瀏海的寶寶臉，在台北街頭早已悄然佔據視角，形成獨特的城市文化符號。

ChiuRoad Studio帶來探索內在情感的作品，運用腦體、肥墜肉體與四散髮絲等強烈象徵，描繪人們情緒起伏與形變過程，直觸心靈最深處。

網路人氣高漲的大腸王帶來廣為人知的「大腸王寶寶」系列商品，這線條極簡、擁有QQ瀏海的寶寶臉在台北街頭早已悄然佔據視角，形成獨特的城市文化符號。

細膩工藝中的在地情感 羊毛氈與木雕中的記憶風景

藝術不只在畫布上，也藏在材質與手感中。包．手作羊毛氈運用自創工藝技法，將羊毛氈化為栩栩如生的台灣美食，細緻呈現記憶中熟悉的家鄉味；古的木Guwood則以木為紙、刀為筆，從山林自然中汲取靈感，在雕刻老木的過程中，刻畫出屬於每件作品的一段溫柔記憶。這不只是工藝，更是生活與土地之間深刻的對話。

包．手作羊毛氈運用自創工藝技法，將羊毛氈化為栩栩如生的台灣美食，細緻呈現記憶中熟悉的家鄉味。

古的木Guwood以木為紙、刀為筆，從山林自然中汲取靈感，在雕刻老木的過程中，刻畫出屬於每件作品的一段溫柔記憶。

把莫內畫在指尖上 油畫美甲現場體驗

藝術還可以很時尚！現場特設COMMA NAIL油畫視覺美甲體驗區，將印象派大師莫內的經典畫作微縮至你的指尖，打造獨一無二的指甲畫布。限量開放兩指體驗，讓民眾不只能看展，更能「穿戴」藝術，將美感帶進日常生活的每一寸細節。

COMMA NAIL油畫視覺美甲。圖／取自IG：@comma__nail

展覽資訊： 「Light & Love Art Fair」

活動日期：2025年5月3日至4日

活動時間：11:00-18:00

活動地點：富邦A25園區（台北市信義區松高路77-79號）

活動費用：免費入場