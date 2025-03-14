故宮響應全民健保30週年 「身體展演」特展從少林武術到房中術 解密古人健康思維

三月大地回春，讓人也忍不住想鬆開筋骨活動起來，國立故宮博物院3月13日推出「身體展演：從歷史圖像看身體之謎」特展， 透過探索古人觀看身體的形式，及其對身體的認識和想像，重新檢視身體在醫療、宗教、文化、法律等不同層面的豐富意涵。

「身體展演：從歷史圖像看身體之謎」特展透過「身體透視」、「身體操練」、「身體變異」以及「身體規戒」四個單元，探索醫學、法醫、佛道兩教等不同文化脈絡的身體觀，並展現武術、房中、秘戲、舞蹈、體育、導引等身體操練手段。同時，本展覽亦關注人面獸身、獸面人身與殘疾的身體，以及政治、禮教、刑罰對身體的束縛。

1. 身體透視

在科學與宗教眼中身體有何不同？展出的《律例館校正洗冤錄》源自宋代提刑官宋慈（1186-1249）所編撰現存最早、影響深遠的法醫學專著《洗冤錄》，乾隆皇帝下令校閱修訂此書並頒行，成為清代檢驗學的標準知識，為官員與仵作的必讀之作。另一方面，托名西元前六世紀名醫耆婆的《耆婆五臟經》，則描繪了五臟器官的宗教象徵性布局，非反映實體臟器，而是一種宗教性的人體結構圖。

《律例館校正洗冤錄》檢骨圖。國立故宮博物院提供

《耆婆五臟經》中「黃庭秘圖序」描繪了五臟器官。國立故宮博物院提供

2.身體操練

古人為了軍事、養身延壽、繁衍子嗣或是滿足生理需求等不同的因素對身體進行操練，展覽除了呈現少林武術、五禽戲、八段錦等武術精妙之外，特別的是還有房中術，對古人而言，房中術主要目的在於長生不老、延年益壽，也可以預防和治療疾病，更重要的意義在於孕育生命，展出的《修真演義》中對房中術的描繪鉅細靡遺，談及對於呼吸、情緒的控制，以及各類語言和肢體操弄，十分有趣。

《修真演義》演戰練兵即探討房中術，也是了解古人如何操練身體的另外一個面向。國立故宮博物院提供

《少林棍法闡宗》古人為保家衛國或鍛鍊身體而操練武藝。國立故宮博物院提供

3.身體變異

正常與異常邊界何在？《三才圖會》在《山海經》的基礎上，繪製獸面人身、虎首人身、人面魚身、人面蛇身等圖像。而古人對病體有著多重詮釋，《御纂醫宗金鑑》中呈現形如人臉且會開口說話和吃東西的人面瘡，以及男性女性都有可能罹患的乳廱，剖析身體在想像與現實中發生的奇異轉化，並揭示疾病如何改變身體形態。

《三才圖會》則在《山海經》的基礎上，繪製獸面人身，左起分別是人面魚身、虎首人身的圖像。國立故宮博物院提供

4.身體規戒

所謂的「身體規戒」指的是透過各種方法和儀式，對身體進行規範、馴化以及懲戒。這個單元中透過《新編纂圖增類群書類要事林廣記》等古籍和圖繪，展示政治權力在身體上的運作，禮教對身體的約束，以及法律對身體的管束和懲戒。進而揭示身體如何成為規範與權力的載體，重新思考身體的自由與自主性。

《新編纂圖增類群書類要事林廣記》展現禮教秩序對身體的約束。國立故宮博物院提供

策展人故宮書畫文獻處劉世珣助理研究員表示，「身體」是我們最熟悉卻又最神祕的存在，不同時代、文化與知識體系，對身體有著截然不同的詮釋與想像。從古代醫書的內視人體，到宗教經典對身體的神聖詮釋；從武術與養生術的修練，到律法與禮教對身體的懲戒與規範；從人獸混形的奇異圖像，到對身體殘缺的想像與界定，這些歷史圖像不僅反映了身體知識的多元發展，更折射出權力、信仰與文化的交織運作。

在全民健保實施30週年之際，本展覽不僅回顧身體的歷史，也邀請觀眾重新思考身體的意義，並反思其與自身健康的關係，響應政府「健康臺灣」的願景。當我們重新審視這些圖像時，是否也能對「身體」有更深一層的理解？這場關於身體的歷史旅程，等待您來探索！

「身體展演：從歷史圖像看身體之謎」特展主視覺。國立故宮博物院展覽官網