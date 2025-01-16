故宮南院特展「群生藝相」26組件書畫精品解碼寓意與奧秘
動物派對在故宮南院登場！動物本身就是密碼；當猿猴在石頭上，下方有黑白雙馬，是「馬上封侯」的吉祥寓意! 國立故宮博物院南部院區「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展即日起開展，歡迎走進書畫的動物世界，探索古人作品中隱含的寓意與奧秘！
從古至今，動物身影在藝術作品中無處不在，動物化育於自然，更是人類情感與藝術美感的載體。「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展即日起至4月13日於故宮南院展出，共計26組件書畫精品，大多數書畫精品於南院首次亮相，觀賞本展覽就是一種解碼的過程，解開動物形象所蘊藏的前人智慧。
策展人故宮書畫文獻處助理研究員方令光表示，古今中外的藝術家們會以動物的真實形象描繪或者自行創作想像等方式，表現人類對動物的想法與感受，並根據動物創造及渲染出各種意象與內涵，使作品雋永。策展人方令光特別推薦張善孖、張大千兄弟分別畫虎與龍馬象等神獸的經典作品；而傳唐懷素的經典〈自敘帖〉中｢奔蛇走虺(音同悔，蜥蜴之屬)｣等句，則是以自然物象來形容懷素的草書有圓勁、連綿及變化之美；民國時期〈合作十二生肖〉冊則展現12位畫家筆下的12生肖，春節期間適巧可找尋自己的本命形象；清郎世寧的〈白鷹〉中所繪白鷹目光銳利，蓄勢待發，形象逼真，值得細細品味；傳宋代米芾的〈天馬賦〉雖為偽作，但被康熙皇帝譽為｢前無古人｣，可見其傳神之形膾炙人口。策展人說，這些動物在書畫中都是創作者有意識地賦予形象與意涵，也成為觀展時值得探索的文化符碼。
故宮南院表示，為即將到來的農曆春節假期，特別安排動物主題的展覽，期待大、小朋友都能在探索動物寓意中感受書畫藝術的魅力，從中獲得美的啟發與想像力。此外，1月17日（星期五）上午規劃有策展人親自導覽，下午則安排策展人專題講座，深入導賞動物在書畫中的形象與意涵，歡迎踴躍參與。除了書畫特展，1月19日（星期日）下午特別安排｢小龍納百福-迎春書法揮毫活動｣，邀請大家蒞臨感受六位書法老師於現場揮毫的風采，憑門票可兌換揮毫的春聯作品，歡迎春節前夕蒞臨參觀。
展覽資訊：
「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展
時間：即日起至114年4月13日
地點：S203展廳
特展專廳導覽
場次/時間：114年1月17日（星期五）11:00-12:00
地點：S203展廳
導覽人：方令光（策展人/本院書文處助理研究員）
特展專題講座
場次/時間：114年1月17日（星期五）14:00-15:30
地點：集賢廳
講師：方令光（策展人/本院書文處助理研究員）
｢小龍納百福｣迎春書法揮毫活動
*憑一張門票免費兌換一份春聯*
時間：114年1月19日（星期日）14:00-15:30
地點：二樓大廳
揮毫書法老師 : 楊貴真、蘇怡光、饒嘉博、葉信壽、鍾岳龍、王健宇
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