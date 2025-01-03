詩朗誦、獨立樂團來加盟！「來內惟過節」 講讀音樂派對週六登場

剛剛送走設市百年的高雄，內惟藝術中心在新年第一個週末（4日）將於《涉世》展區，展開一場別出心裁的講讀音樂派對。藉新書《識內惟：邊城時光讀本》的出版，作者陳坤毅將以內惟視角帶領觀眾重新認識這個人文薈萃的「邊城」；同時邀請全新高雄在地獨立樂團「SynFlowny三極體」帶來多重豐富的音樂風格送上新年祝福；最後特邀高雄詩人任明信朗讀組詩，讓觀眾在樂音中感受詩與音樂的共振，在內惟一起過節，歡度週末夜。

圖片／內惟藝術中心 提供

高雄市文化局局長王文翠表示，去（2024）年適逢高雄設市百年，文化局辦理「百年好市」系列活動紀念百年高雄城市的發展。內惟並非高雄核心地區而在歷史上一直未受太多關注，卻在多重邊陲性的加乘下，發展為具有獨特標誌性的「邊城」。王文翠表示，這些歷史在去年底高雄市立美術館出版的《識內惟：邊城時光讀本》都仔細爬梳記錄下來，新年初始特別選在內惟藝術中心與民眾分享，且為實踐內惟藝術中心的跨域精神，除了講座，更有樂團、詩歌朗讀等突破框架同場的各種演出形式，展現不同面向上對內惟、及對高雄的新年祝福。

《識內惟：邊城時光讀本》作者為內惟人陳坤毅，現任打狗文史再興會社理事，1月4日將帶領觀眾由書中重探高雄內惟各個小地方。圖片／內惟藝術中心 提供

圖片／內惟藝術中心 提供

高美館代理館長林羿妏表示，在內惟藝術中心紀念設市百年的《涉世—物說高雄一百年》特展展廳，邀請《識內惟：邊城時光讀本》作者，現任打狗文史再興會社理事的內惟人陳坤毅，挖掘「邊城」內惟的故事，引領民眾珍視孕育城市生命的鄉土。9月才成立於高雄的獨立樂團「SynFlowny三極體」，由模組合成器、小提琴、爵士鼓三位樂手組成，音樂風格融合電子、爵士、極簡、歐陸民族風。電子樂聽來冷調富科技感，如同高雄百年城市的進步；弦樂帶入溫暖與情感，扣人心弦；爵士鼓堆疊澎湃氣氛，彷彿高雄的陽光與正向，帶來希望。林羿妏表示，高雄詩人任明信曾經到訪觀展，對當時館內文字相關的展覽有獨道細膩之見。這次特邀任明信回到內惟藝術中心作為演出者與三極體合作，在樂音中朗讀詩作，相信有更多精彩的火花，請民眾把握機會，不要錯過這個空前難得的演出。

任明信曾到訪內惟藝術中心參觀《情感標潗局》特展。圖片／內惟藝術中心 提供

活動資訊 來內惟過節─內惟藝術中心2025新年講讀音樂派對 活動時間︱2025年1月4日（星期六）19:00-20:20 活動地點︱內惟藝術中心《涉世─物說高雄一百年》展區（高雄市鼓山區馬卡道路329號）