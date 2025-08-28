「懂得放棄，往往是成功的核心。」——阮慶岳談取捨的藝術與抉擇

（內容／阮慶岳，編輯撰稿／一刻鯨選）

「優勝劣敗，適者生存。」

達爾文提出進化論後，這種生存模式於是形成肯定，在教育環境底下，潛移默化地不斷灌輸進入我們的腦海。

「『取』是勝利者的必然路徑，而『捨』則是失敗者的象徵符號。」知名作家阮慶岳，在一刻鯨選的聲音課程《人生學系列》，談起自己的人生學課題時分享，像這樣的價值觀已經奠定了整個現代社會的取向。

「但是，」他的話鋒一轉，說道：「事實上，人生不可能有永遠的勝利者，當然也不會有永遠的失敗者。」如此簡單的道理與邏輯，無論從《孫子兵法》、《道德經》都能夠找到類似提醒。

哪怕是現今當紅的AI霸主黃仁勳，在事業有成的光芒下，也同樣在演講時，告訴聽眾：「人生要懂得戰略性地撤退，以及尋求幫助。」

對於越成功或者聰明的人來說，撤退並不是個容易的選擇，但懂得決定要放棄什麼，卻往往是成功的核心。而擁有想法上的轉變，正是走在人生這條路時，開始學習洞察「取捨」這門藝術。

最大的捨棄，換得最好的成果

日本小說家芥川龍之介，曾試圖詮釋終極的取捨。

在《地獄變》故事中，技藝高超的畫師良秀，奉主人命令要繪製一幅「地獄變」的屏風。然而，再怎麼自傲、有才，良秀苦思許久仍畫不出其中一個景象，那是有位女子被火焰吞噬的場景。

芥川龍之介（圖片來源：wikipedia）

因此，他向主人要求，希望將一個女人關在毛車裡，並且真正放火點燃。只要看到真實畫面，一定就畫得出來了。

主人答應的不久後，他受邀前去觀看準備好的布置。霎時間，烈焰沖天，在被大火燃燒的毛車中，確實有位面露驚恐的女子。但良秀定眼一看，這才發現那個充滿恐懼的女人，正是自己最疼愛的女兒。

作為人父、身為畫師，良秀最終露出喜悅神情，動筆將地獄變屏風完成，而他也畫出了人生最完美的作品。緊接著，隔日，失去愛女的良秀便在自家懸樑自盡。

芥川筆下的結局，似乎讓人很難接受。但他的確清楚表達了，當你鼓起勇氣做最大的捨棄，也才可能獲得最好的成果。

相信自己的感受，直覺通常往正確路徑走

當然，跟良秀一樣面臨天秤極端的狀況，現實中不太可能發生。相對的，阮慶岳也以自身經驗做了舉例。

過去他因為建築專業，進入令人稱羨的美國公司，但在優渥的條件下，始終覺得不對勁，順著浮現在腦袋的念頭走，他回到台北開了自己的公司；不過，公司步上軌道不久，卻碰上財務問題，讓人頓時陷入兩難。

就在被壓得喘不過氣時，阮慶岳看到了「交換藝術家」的計畫，可以前往外國創作，而這最後一個名額，缺的就是文學家。

一直以來，文學是他在專業之外的夢想，無奈總是用忙碌等理由擱置。所以這一次，他狠下心，繼續跟著直覺走，就這樣，三個月的時間，他全心投入在創作。

回國後，他毅然決然關掉公司，進入學校教書。雖然是從講師做起，但終於有自己的時間，認真發展文學。

回顧這些放棄的經驗，每一次的選擇感覺都相對沒有保障，可是事後也都證明了，其實並不壞，甚至有不錯的結果。

「相信自己當下最真正的感覺，而不要去擔心對錯。內心呼喚你走的那條路，往往就會是對的路。」阮慶岳說。

學了這麼多，如何過好一生？面對人生課題，怎樣取捨、何以親密、學會獨處、養育甘苦、江湖人生⋯⋯《人生學系列》集結阮慶岳、王浩威、張惠菁、廖偉棠、鍾永豐等五位港台知名作家，帶來屬於他們的人生故事，期許陪你一起重整生活中的困頓與疑惑。

