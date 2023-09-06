鐵粉必看展覽彩蛋！《迪士尼動畫展》500件經典動畫手稿及幕後故事大公開

迪士尼粉千萬別錯過！今年（2023）華特迪士尼動畫工作室成立百年，歡慶100週年，萬眾期待的全球巡迴展《迪士尼動畫展Art of Disney》在台北的中正紀念堂展出，逾500件經典作品原作手稿、素描、彩稿等，此外年底即將上映的最新動畫電影《星願》也將特別展出。一起來看看展場亮點與本次展出的經典動畫有哪些吧！

精選500件經典手稿

《迪士尼動畫展》由華特迪士尼動畫研究圖書館（Walt Disney Animation Research Library）授權，自超過6,500萬件的珍貴藝術作品中，精選出500多件的經典作品原作手稿、素描以及概念藝術作品等。

展場以五大主題——「打造栩栩如生的角色」、「魔法的誕生」、「創造魔法」、「新的視野」、「凝聚人心」為主軸，詳盡整理出華特迪士尼動畫工作室自草創期至今的動畫技術變革，此外也包含如何讓角色動作更加流暢的動畫實驗過程、故事分鏡、場景效果、人物設定等精彩的幕後故事。

迪士尼工作室自1923年創立，魔法起源就從1928年開始，當時工作室創造了家喻戶曉的動畫明星米老鼠——米奇，由它擔綱主角的首部有聲黑白動畫《威利汽船》，片長7分多鐘，點亮的1920年代默片無聲電影年代，一炮而紅，而「米奇吹口哨」的可愛的模樣也成為了大家心目中的經典畫面。

展覽中還原動畫師的工作臺。（圖／花編提供）

展覽中的一隅。（圖／花編提供）

你知道第一部長篇彩色動畫是誰嗎？

是世界知名的《白雪公主與七個小矮人》！它是1937年首部成功發行長篇動畫電影，也是美國電影史上第一部彩色動畫長片，採用彩色印片技術（即紅、藍、綠的負片製作全彩影像），成功揭開華特迪士尼工作室魔法創作之旅，吸引許多動畫師投身製作及研發更多神奇效果的動畫技術。

全展集結超過30部經典動畫，部部都是兒時回憶，展示精美手稿包含1940年《幻想曲》和《木偶奇遇記》、1942年《小鹿斑比》、1941年《小飛象》、1955年《小姐與流氓》、1996年《101忠狗》、1994年《獅子王》、1995年《風中奇緣》、1989年《小美人魚》、1998年《花木蘭》、1999年《泰山》，乃至於近期票房動畫片，像是2011年《魔髮奇緣》、2014年《大英雄天團》、2016年《動物方城市》、2019年《冰雪奇緣》等，一一呈現，全是經典中的經典！

夏威夷的海灘，1937年。（夏威夷假期，1937年）。 （圖／取自udn售票網）

木偶奇遇記，1940年。( Pinocchio, 1940 )。 （圖／取自udn售票網）

唐老鴨的相機，1941年。( Donald's Camera, 1941 )。 （圖／取自udn售票網）

小美人魚，1989年。( The Little Mermaid, 1989 ) 。 （圖／取自udn售票網）

美女與野獸，1991年。( Beauty and the Beast, 1991 ) 。 （圖／取自udn售票網）

展覽中的《愛麗絲夢遊仙境》。（圖／花編提供）

展覽中的《101忠狗》。（圖／花編提供）

動物方城市，2016年。( Zootopia, 2016 )。 （圖／取自udn售票網）

冰雪奇緣2，2019年。( 冰雪奇緣2, 2019 )。 （圖／取自udn售票網）

完整動畫製作過程及幕後故事

迪士尼動畫最大特色除了「公主」之外，就是「動物擬人」。每一部動畫電影中角色都是獨一無二，也都是動畫師精心設計，為求畫面逼真且真實還原動物樣貌，他們還透過親自與各式動物「零距離」緊密接觸及相處，才能創作出栩栩如生的角色！

不只如此，創造動畫角色的同時，還需要概念圖、分鏡圖等等素材輔助動畫慢慢建置完成，展覽中除了不斷放映經典動畫片段，還有許多幕後製作的過程，像是到底動畫師有跟那些動物相處？《美人魚》艾莉兒身上哪一部位的繪製過程，最讓動畫師頭痛？經典動畫場景設計結合多重畫風或元素？《美女與野獸》富麗堂皇的宮殿是如何構思而成？歡迎大家到展覽內找答案！

動畫片《小飛象》製作過程中，真的牽入一頭大象進入動畫工作室，提供動畫師創作靈感，也留下這張有趣同框黑白照。（圖／花編提供）

獅子王，1994年。( 獅子王, 1994 )。 （圖／取自udn售票網）

（左起）展覽中的動畫電影《101忠狗》分鏡圖，以及《動物方城市》的概念圖。（圖／花編提供）

展覽中的《美女與野獸》。（圖／花編提供）

展覽彩蛋！最新動畫電影《星願》搶先曝光

《迪士尼動畫展》台灣站展覽中讓人最期待的與驚喜的，莫過於最後的展覽「彩蛋」！迪士尼搶先釋出即將上映的最新電影《星願》的動畫藝術作品，不只有幾色劇中手稿手稿，還有直接播放前導預告！

故事講述羅薩斯王國中的17歲少女亞莎公主與山羊瓦倫蒂諾，一起對抗黑暗勢力並展開魔幻的冒險故事，《星願》動畫電影即將於美國11月22日上映、台灣12月29日上映！

（延伸閱讀：迪士尼100週年動畫電影「星願」預告釋出！全新原創魔幻世界致敬多位經典公主與場景）

展覽中的最新動畫電影《星願》簡介和劇中角色手稿插圖。（圖／花編提供）

展覽最後也特別放映即將於年底上映，集百年動畫技術於一身的最新動畫電影《星願》前導預告和故事，粉絲可以現場搶先看。（圖／花編提供）

展覽資訊： 迪士尼動畫展 Art of Disney 時間：2023年6月21日至10月11日 地點：台北中正紀念堂1展廳 票價：全票420元；優待票390元 了解更多：udn售票網