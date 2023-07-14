故宮暑假強檔「沉浸故宮」數位展 穿越古畫看四季光影饗宴
文、圖∣國立故宮博物院提供
故宮暑假推出「沉浸故宮」數位展─四季行旅，透過引人入勝的沉浸式劇場，以及生動有趣的互動裝置，邀請各位大、小朋友一同在盛夏時節沉浸故宮，體驗穿古越今的光影饗宴。
展覽以故宮文物的故事，開展出兩個精彩的主題，分別為圍繞郎世寧的藝術文物展開的「畫工遊蹤」，以及使用院藏山水畫製作的「四季行旅」。展覽分為三大區塊，進入展場後，率先映入眼簾為五彩斑斕的「迎賓隧道區」，隧道兩側分別投映郎世寧繪製的絢麗花鳥畫，與故宮鎮院國寶之一的郭熙〈早春圖〉動畫，引導出空間移動與時間流轉的意象，並引導觀眾的步伐前行至本展的主秀─「沉浸式劇場」。
沉浸式劇場為曲面包覆式結構，播映兩部動畫劇目─「畫工遊蹤」與「四季行旅」。「畫工遊蹤」將追隨郎世寧自義大利遠赴中國的旅蹤，映照這位耶穌會傳教士如何在宮廷扮演多重身分，以及為中國繪畫開闢新意的過程；而「四季行旅」則邀請觀眾化身成古代畫家，置身山水勝景中，切身感受數位視覺科技營造的季節流轉變化。
展覽的最後一區為「文物解說區」，此區透過數位互動裝置，提供民眾直接操作、認識沉浸式劇目「畫工遊蹤」與「四季行旅」中的典藏文物，了解文物相關知識與歷史訊息。
「永續發展」為故宮重要願景之一，以科技呈現故宮文物、減少輸出物，符合我國永續發展「淨零碳排」目標。此外更希望透過數位科技的活化運用，降低文物史料的閱讀難度，將這些摺疊在翰墨中，穿越悠久時光的地理位移與時間季移的印痕，投映於數位互動裝置與沉浸式劇場等載體，以此演繹一場橫跨時空的交響曲，期待創造出與觀眾共感的互動饗宴。
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「沉浸故宮」數位展－四季行旅
展期：112年7月4日至10月4日
地點：國立故宮博物院北部院區 正館105陳列室
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