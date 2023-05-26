博物學家也是畫家？！「繪自然特展」科學繪畫蘭博大解密
「繪自然－博物畫裡的臺灣特展」今（25）日由宜蘭縣林姿妙縣長、國立臺灣博物館洪世佑館長等人於宜蘭縣立蘭陽博物館揭幕，展覽解密博物學家們的自然觀察與手繪記錄，從介紹科學繪圖的定義與發展為起點，逐步探討自19世紀以來，博物學家們相繼在臺灣繪製的自然史紀錄，以及當代科學繪圖的發展。帶領民眾從博物學家的角度觀察動植物的世界，透過科學繪圖理解臺灣自然史的知識，同時呈現科學繪圖之美。
特展由國立臺灣博物館共同策劃，部分展品曾在台北首展之後，陸續在臺中、臺南巡迴展出，獲得好評，蘭陽博物館加碼宜蘭主題，讓疫情期間錯過展覽的民眾有機會參觀。同時，臺博館大方提供大王花、蓪草、彩鷸、斯文豪鳥類動植物標本等22件珍貴館藏品「出差」到蘭博精彩亮相，更商借臺大植物標本館臺灣植物圖譜印刷鉛版等6件圖書藏品，厚實展覽論述及精彩度。展覽單元分為「自然史與科學繪圖」、「畫說臺灣」、「當代科學繪圖示範」等3大主題，展現科學研究軟性、浪漫的一面，但事實上，科學繪圖家對待作品就像做實驗一樣嚴謹。
為了讓觀展民眾實際體驗科學繪圖的辛苦與樂趣，展場設置互動手繪專區，可動手畫出觀察到的標本特徵、塗上顏色，創造屬於自己的科學繪圖，完成的作品還可展示在分享牆，是科學也是藝術。
縣長林姿妙表示，這檔重量級展覽兼具科學和文化的意義，非常感謝臺博基金會的預算支持以及臺博館提供珍貴的動、植物標本展出，讓民眾有機會觀賞充滿知識與美學的優質展覽。同時感謝宜蘭彩鷸達人-宜蘭高中退休的余遠猛老師，38年來致力推動宜蘭友善水田與彩鷸共存的理想。他的彩鷸觀察繪圖手稿紀錄，為蘭陽平原留下重要的生態科學證據。民眾參觀特展，不只長知識，也是藝術欣賞的最佳機會。鼓勵大家親近自然、觀察自然、繪畫自然，人人都可成為「繪自然」的公民科學家！
展覽期間將推出多場特展教育推廣活動。特展展覽至113年2月18日止 (每週三休館)，特展門票僅50元，宜蘭縣學生可免費參觀。歡迎熱愛科學、藝術及自然的朋友把握機會，一起感受讓人驚喜的科學繪圖及用「畫」的臺灣自然史，更多資訊請參考蘭陽博物館官網https://www.lym.gov.tw/。
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