博物學家也是畫家？！「繪自然特展」科學繪畫蘭博大解密

「繪自然－博物畫裡的臺灣特展」今（25）日由宜蘭縣林姿妙縣長、國立臺灣博物館洪世佑館長等人於宜蘭縣立蘭陽博物館揭幕，展覽解密博物學家們的自然觀察與手繪記錄，從介紹科學繪圖的定義與發展為起點，逐步探討自19世紀以來，博物學家們相繼在臺灣繪製的自然史紀錄，以及當代科學繪圖的發展。帶領民眾從博物學家的角度觀察動植物的世界，透過科學繪圖理解臺灣自然史的知識，同時呈現科學繪圖之美。

特展由國立臺灣博物館共同策劃，部分展品曾在台北首展之後，陸續在臺中、臺南巡迴展出，獲得好評，蘭陽博物館加碼宜蘭主題，讓疫情期間錯過展覽的民眾有機會參觀。同時，臺博館大方提供大王花、蓪草、彩鷸、斯文豪鳥類動植物標本等22件珍貴館藏品「出差」到蘭博精彩亮相，更商借臺大植物標本館臺灣植物圖譜印刷鉛版等6件圖書藏品，厚實展覽論述及精彩度。展覽單元分為「自然史與科學繪圖」、「畫說臺灣」、「當代科學繪圖示範」等3大主題，展現科學研究軟性、浪漫的一面，但事實上，科學繪圖家對待作品就像做實驗一樣嚴謹。

為了讓觀展民眾實際體驗科學繪圖的辛苦與樂趣，展場設置互動手繪專區，可動手畫出觀察到的標本特徵、塗上顏色，創造屬於自己的科學繪圖，完成的作品還可展示在分享牆，是科學也是藝術。

縣長林姿妙表示，這檔重量級展覽兼具科學和文化的意義，非常感謝臺博基金會的預算支持以及臺博館提供珍貴的動、植物標本展出，讓民眾有機會觀賞充滿知識與美學的優質展覽。同時感謝宜蘭彩鷸達人-宜蘭高中退休的余遠猛老師，38年來致力推動宜蘭友善水田與彩鷸共存的理想。他的彩鷸觀察繪圖手稿紀錄，為蘭陽平原留下重要的生態科學證據。民眾參觀特展，不只長知識，也是藝術欣賞的最佳機會。鼓勵大家親近自然、觀察自然、繪畫自然，人人都可成為「繪自然」的公民科學家！

展覽期間將推出多場特展教育推廣活動。特展展覽至113年2月18日止 (每週三休館)，特展門票僅50元，宜蘭縣學生可免費參觀。歡迎熱愛科學、藝術及自然的朋友把握機會，一起感受讓人驚喜的科學繪圖及用「畫」的臺灣自然史，更多資訊請參考蘭陽博物館官網https://www.lym.gov.tw/。

宜蘭彩鷸達人-宜蘭高中退休的余遠猛老師展出彩鷸觀察珍貴繪圖手稿紀錄。（圖／蘭陽博物館提供）

臺大生態學與演化生物學研究所教授暨策展人胡哲明教授解說精彩展品。（圖／蘭陽博物館提供）

宜蘭縣林姿妙縣長、臺灣博物館文教基金會執行長暨國立臺灣博物館洪世佑館長等人於宜蘭縣立蘭陽博物館為展覽揭幕（圖／蘭陽博物館提供）