愛史文青有福了！國際博物館日10大博物館優惠詳解，再領免費電子書及明信片

愛讀歷史、逛博物館的文青有福了！為響應518國際博物館日，琅琅悅讀特別整理與「歷史文化」有關10間博物館，還有提供免費電子書和明信片可至ibon列印，讓你不只愉快的逛展，還能郵寄並記錄美好時刻，快分享給身邊好友！

1977年起，國際博物館協會（ICOM，International Council of Museums）定立每年5月18日為「國際博物館日（IMD）」，藉此號召世界各國共同關注博物館和文化事業，順應全球趨勢，今年節日主題「博物館、永續性與健康福祉（Museums, Sustainability and Wellbeing）」，各國展覽主題多圍繞在氣候危機、環境保育，以及探討博物館對永續發展的作用。此外，每年協會也都會建構「2023年國際博物館日互動式地圖」(International Museum Day Interactive Map 2023) ，網路時代讓全球民眾都可以隨時隨地透過線上地圖輕鬆搜索並參與所在地區之博物館活動。

2023年國際博物館日互動式地圖(International Museum Day Interactive Map 2023。圖／翻攝自livemap.getwemap.com

琅琅悅讀整理10大特色博物館，圍繞「歷史文化」主題，限時免票參觀，歡迎民眾把握時機會參觀。另外，文末還有免費電子書、15本博物館書單，以及2023年度主題素材轉製上傳雲端免費列印明信片，歡迎下滑查看領取方式。

• 國立故宮博物院：

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北部院區。圖／國立故宮博物院提供

北部院區。圖／國立故宮博物院提供

南部院區。圖／國立故宮博物院提供

• 國立臺灣博物館：

位於臺北市中正區，是臺灣首座公立博物館，成立於1908年，是臺灣歷史最悠久的博物館，簡稱「臺博館」。5/18-5/21 期間各館均免票參觀。

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「蝶蝶」不休—《消失的紫斑蝶》特別活動，即日起穿著具紫色元素的衣物或配件，於臺博本館找尋蝴蝶與其合影並上傳照片至指定專頁，將有機會獲得《消失的紫斑蝶》早場優惠電影票券、設計款茶葉包等精美文創商品！

本館。圖／國立臺灣博物館提供

古生物館。圖／國立臺灣博物館提供

南門館。圖／國立臺灣博物館提供

鐵道部館。圖／國立臺灣博物館提供

• 中台世界博物館：

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圖／取自中台博物館臉書

• 國立臺灣史前文化博物館：

閉館近3年的，簡稱「史前館」，閉館整修的史前館於本月19日重新開館，文化部長史哲表示：「史前館重新開館是今年博物館日最好的禮物」，預告展出棒球選手林智勝球衣、歌手舒米恩金曲獎獎座。

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圖／國立臺灣史前文化博物館提供

• 國立臺灣文學館：

2003年成立，以文學為主題的博物館，為國定古蹟原臺南州廳修復再利用，展示臺灣文學的發展和特色，全館免費參觀。

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「自遊字在」——518國際博物館日系列活動，以文學資源箱、府城走讀、藝文商店專屬優惠等活動，推廣文學走進生活。

圖／國立臺灣文學館提供

• 國立臺灣歷史博物館：

位於臺南市安平區簡稱「臺史博」，2007年完工啟用，展示臺灣歷史和文化的多元面貌，是臺灣最具規模的歷史博物館。5/18-5/21期間免票入場有二手市集、發現小小導覽員以及庫房導覽等活動，適合親子入場、闔家同遊。

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圖／國立臺灣歷史博物館提供

另外，還有「2023臺南博物館節」如火如荼籌備中，將以行動博物館攤車及微型展示箱，推出的「博物館讓我們相遇－博物館逛大街」系列主題，讓博物館走出館舍，預計5月20、21日在市圖新總館舉辦博物館主題書展，令人期待！





琅琅悅讀以本次ICOM釋出年度主題素材，結合博物館及推薦書概念設計，本次主視覺，免費提供此圖雲端列印及免費電子書，歡迎民眾透過雲端列印收藏。小編精選16本好書，推薦大家於國際博物館日都能好好閱讀，其中由國立臺灣博物館／秀威資訊出版的《文化體驗課程教師手冊：另眼發現臺灣》電子書，完成註冊 udn 讀書吧會員，即可免費領取！歡迎大家多多利用。

圖／琅琅悅讀

【免費明信片下載】

✿ 主視覺簡介：

◾卡片格式｜單面／4*6／直式／彩色列印，共有A、B兩款明信片，任君挑選。

◾列印期限｜即日起至2023年5月20日 20:00止

◾下載圖片｜列印過期沒關係，也可至雲端連結下載圖片自行列印喔！

✿ 列印方法

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《文化體驗課程教師手冊：另眼發現臺灣》 國立臺灣博物館／秀威資訊 2021-03-01