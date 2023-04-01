「文物檢測與修復在故宮」特展開幕　看科技與藝術精采合作

國立故宮博物院典藏近70萬件文物瑰寶，時間跨度數千年，為守護這些珍貴的人類文明資產，特別成立全國唯一獨立文物保存修復部門。112年3月31日推出「文物檢測與修復在故宮」特展，將公開分享故宮如何利用科學研析與修復技術，探究文物保存狀況、為延續文物生命而努力。

本次展覽分為三個單元，第一單元「科技檢測」，以X光影像等技術探究青銅器、漆器、轉心瓶、象牙球的材料、內部結構與製作技術；第二單元「陶瓷修復」，由於陶瓷文物具有高度審美與工藝價值，保存修護人員以修復技術復原其外觀，藉此增進陶瓷的美學與展示效果；第三單元「書畫修復」，透過兩件絹本畫的裝裱修復，認識不同裝裱形式與劣化狀況，並使用不同的修復思維與方法，達到最好的保護。

文物科技檢測—探究文物內部秘密

科學發展提供作品研究另外一個探究文物內涵的方向，近年來，文物科學檢測在故宮的文物保存修復、展覽、徵集與工藝史研究上，扮演了不可或缺的角色，也協助釐清許多相關問題，如龍藏經、西清續鑑鏡匣的工藝技術；象牙球、轉心瓶與青銅器等內部結構與製作技法；繪畫、陶瓷與玉石、寶石的材質鑑識。

本單元主要藉由展出象牙球、游魚轉心瓶、亞醜方簋及夾紵菩薩像等4件文物，及它們的X光透視或斷層掃描影像，讓觀眾一窺肉眼無法看到、隱藏於文物內部的秘密，揭露過去不為人知的身世傳奇。此外，也同時搭配多媒體互動展示，呈現近年本院結合科技與人文，利用現代檢測技術探究文物的成果。

清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶。（圖／國立故宮博物院 提供）

轉心瓶X光影像。（圖／國立故宮博物院 提供）

文物修復－重現文物藝術價值

故宮設置書畫、古籍檔案、器物與織品四大類型修復室，因應不同材質與文物類型提出修復方案，來延長文物壽命。本次「陶瓷修復」單元中展示的5件陶瓷文物，都為清宮之傳世品，亦包含近年不慎破損之3件瓷器，修復師在進行修復工作時，須先判別瞭解當初的燒造技術，以及釉藥與坯體間的構造和成份，再以專業修復技術與材料，重現其藝術價值與美學內涵。

「書畫修復」單元展示的兩件絹本畫，除因自然老化外，一部分受到繪畫材料處理與裝裱修復方法影響，因而造成劣化必須局部或全面揭裱修復。為保留最多的原始裝裱材質與歷史藝術訊息，修復師採用最小干預的方法與可逆性的材料，作為修復原則，最終希能達到「厚薄均調，潤潔平穩」的審美境界。

展覽資訊 「文物檢測與修復在故宮」特展 展期：112年3月31日～112年6月10日 地點：故宮北部院區 正館105陳列室 完整展覽資訊：點我看更多

「文物檢測與修復在故宮」特展，讓民眾了解文物修復的過程，並展示去年3件受損瓷器已修復完成。（圖／國立故宮博物院 提供）

修復後的嬌黃釉綠彩雙龍小碗。（圖／國立故宮博物院 提供）

修復前的嬌黃釉綠彩雙龍小碗。（圖／國立故宮博物院 提供）