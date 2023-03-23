贈獎公布／愛洗澡洗到空汙？泡湯社交竟源自千年世界遺產羅馬浴場（內含贈書活動）

文／馬繼康（世界遺產深度領隊、台灣旅行學課程講師）

生命就該花在洗澡這件事上

◎羅馬歷史中心（Historic Centre of Rome）

▪ 入遺年份 1980

▪ 種類 文化遺產

▪ 國家 義大利

羅馬從義大利半島起家，在帝國時期疆域廣大，橫跨歐、亞、非三洲，各地風俗迥異，但看羅馬人於各地興建的城市並沒有因為天高皇帝遠而大小眼，除了條條大路都通羅馬之外，每座城市的設施建築，像是市集、劇場、水道橋，都算是基本配備一應俱全，尤其更重要的浴場，更是城市不可或缺的公共設施。古羅馬人興建了多少座公共浴場實在不可考，但有資料顯示，在西元3 世紀，光在羅馬城，容納千人以上的浴場就有11 座，小型浴場800 多座，當真整座城市都是你的洗澡間。

（圖／Unsplash）

羅馬人愛洗澡是出了名的，洗澡不單單只是為了保持身體清潔而已，浴場更是社交場合，不需要著晚禮服，就這麼光溜溜的袒裎相見，成為八卦放送站及政治評論中心，可能這樣更能敞開心胸，絕無半句虛假，可想而知在浴場裡永遠都是鬧哄哄的，羅馬皇帝為了累積自己的名望，討好民眾，所以也都會以己之名興建浴場，像是圖拉真、卡拉卡拉，以及戴克里先等。

為了達到不分貴賤男女老幼人人有洗澡的福利，羅馬人僅需付極少的費用甚至是免費就可入浴。入浴前可在中庭角力或運動，促進新陳代謝讓汗排出，這樣泡澡會更有效果。浴場通常有冷水、溫水及熱水池，汗水藉由高濕高溫的熱氣不斷滴下，還有奴隸以細沙混合橄欖油抹在身上，在使用刮汙板去除體垢與多餘角質，再透過交互浸泡熱水與冷水，整個人簡直改頭換面，神清氣爽。

洗完澡後若還有時間，大型的浴場戶外可能還有游泳池，也可做做日光浴，甚至連圖書館都有，對羅馬人來說，生命就值得花在洗澡這件事上。如今想要重溫羅馬浴場的洗浴文化，大概只有到土耳其洗個土耳其浴了，土耳其以前也是羅馬的小亞細亞行省，所以土耳其浴其實就是羅馬洗浴文化的延續，洗浴的程序千古不變，只不過刮汙板變成手套般的菜瓜布。

不過說是消失不見，世界各國的三溫暖其實就是由羅馬浴場演變而來的。各位有沒有想過？現在家中打開水龍頭熱水就源源不絕流出，但在羅馬時期，如此龐大的熱水供給哪裡來的？原來當時沒有天然氣、煤炭，必須仰賴燃燒木柴，因此其實羅馬城市的空氣污染嚴重程度不亞於今日的都市。不過目前保留下來，被列為世界遺產的羅馬浴場，也有來自於天然溫泉的熱能，以今天的概念來說就是節能減碳，而且天然溫泉還有治療疾病的功效，也常成為羅馬士兵療傷養病的醫療中心，像是土耳其的棉堡（Pamukkale），英國的巴斯（Bath），而Bath 的城市名稱根本就是洗浴的意思。

不過成也洗澡，敗也洗澡，羅馬帝國晚期人口減少，面臨少子化問題，據說跟長期泡在高溫熱水裡有關，因為科學報告顯示，長期處在溫度過高的環境裡會影響男性的生育功能，當然羅馬絕非一天造成的，羅馬帝國的衰敗肯定也絕非單一原因造成。

●本文內容摘選自時報出版《趣你的世界遺產》。





圖／琅琅悅讀

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