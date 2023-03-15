線上學習平台看好旅遊商機 攜手名模攝影師黃天仁推時尚手機攝影課

OMIA學東西線上學習平台主打多元線上學習，從療癒系課程到發掘大家興趣學習的體驗課程，優質內容規劃和服務受到許多消費者喜愛。OMIA團隊觀察到疫情解封後，大家對於國內外旅遊的渴望，邀請素有「名模推手」稱號的黃天仁老師二度合作，推出時尚人像旅拍手機攝影課，帶領大家在旅遊途中，快速掌握手機攝影的技巧，輕鬆打造出擁有自己風格的時尚大片。

黃天仁老師為台灣指標性攝影師，過往合作對象包含林志玲、周杰倫等知名藝人，執行拍攝過多部國際品牌廣告，視覺影像掌握精準俐落。對於攝影，黃天仁老師表示：「唯有『用眼觀察、用心感受』，才能拍出想要的氛圍與精髓」，鼓勵大家在拍攝當下能夠感知周遭環境，每一幅時尚旅拍作品背後，除了攝影技巧之外，拍攝時的構圖畫面、光影掌握、色調濾鏡調整等，都會影響到整體作品的氛圍和呈現。

今年三月甫推出的全新人像旅拍手機攝影課程中，將從照相手機的基本功能介紹開始，循序漸進引導學習，包括：戶外與室內的空間背景示範、拍攝人像或美食時需留意的技巧、微距攝影功能運用等，黃天仁老師將自身累積多年的經驗，深入淺出地藉由課程示範，帶大家掌握拍照訣竅。

特別的是，本次邀請到在社交軟體Instagram上，擁有近百萬人氣追蹤的元元等多位模特兒合作拍攝，將於不同課程單元中，運用實際案例，帶大家深入了解攝影師和被攝者之間的溝通互動，對於有志成為專業攝影師或對商業攝影領域有興趣者，藉由課程，一窺時下業界寫真工作現場的真實面貌。

OMIA學東西線上學習平台的便利性，讓學員藉由手機或平板，皆能隨時靈活運用黃天仁老師的線上教學課程，旅遊途中無論是拍攝美食美景、家人、情侶自拍等不同情境，透過高效率的學習方式，輕鬆展現攝影成果，留下最完美的旅遊回憶。黃天仁老師的時尚人像旅拍手機攝影課，目前已推出元元搶鮮版，慶祝新課上線，限時早鳥優惠價499元，機會難得！完整版課程預計將於3月下旬陸續上架，想了解更多模特兒的拍攝實例和旅拍攝影技巧，記得隨時關注OMIA學東西線上學習平台官網，掌握新課上架動態。

除了不定期推出課程優惠，OMIA學東西線上學習平台針對大家感興趣的攝影、繪畫、手作等課程，透過達人老師手把手教學讓人備感貼心，學員經由線上留言和老師們互動，並且於OMIA學東西線上展示空間秀出個人創作作品，打造出不同以往的學習體驗，引領大家享受更多質感生活。

黃天仁時尚人像旅拍手機攝影課👉https://www.omia.com.tw/project/1513410