文／内藤陽介

世界第一枚馬郵票

說到這裡，拿破崙 戰爭結束後，在所謂「維也納 體系」（Vienna System）之下的德意志地區，是由奧地利 主導，三十五個領邦與四個自由城市組成一個相當鬆散的聯合體，即德意志邦聯（German Confederation）。

在這樣的局勢下，普魯士雖然取得了地下資源豐富、同時是物流要地的萊茵蘭（Rhineland），但萊茵蘭和普魯士本土之間並不相連，成了一塊飛地。為了讓本土與萊茵蘭之間的貨物流通順利，普魯士不得不和沿途各邦國簽訂關稅協定。於是在一八二八年，普魯士先與黑森－達姆施塔特大公國（Grand Duchy of Hesse-Darmstadt）締結關稅協定，成立「北德關稅同盟」。另一方面，南部的巴伐利亞王國（Kingdom of Bavaria）與符騰堡王國（Kingdom of Württemberg）也採取對抗措施，組成「南德關稅同盟」；至於薩克森王國、漢諾威王國以及布倫瑞克公國等國，則另外成立了「中德通商同盟」。

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結果德意志各邦圍繞關稅問題，逐漸形成三大區域彼此對立的局面，反而讓德意志境內的貨物流通陷入停滯。

於是普魯士透過與各邦國個別談判等方式，一步步瓦解各地原有的區域關稅協定，最後根據一八三三年三月簽訂的《德意志關稅同盟條約》（German Customs Union Treaty），於一八三四年正式成立德意志關稅同盟（Zollverein），不過當時工業實力比普魯士弱的奧地利，最初並沒有加入。這套關稅同盟並未否定德意志各邦原有的主權，卻在政治統一真正到來之前，先一步推動了德意志的經濟統一（圖16）。

德意志關稅同盟取得成功後，一八四七年十月十八日，在普魯士與奧地利的號召下，德意志各地郵政當局的代表齊聚德勒斯登（Dresden），召開德意志郵政會議（German Postal Conference）。

當時德意志境內共有十六家獨立的郵政業者相互競爭，再加上各地使用的貨幣不同，跨地區交換郵件時，不論郵資計算還是彼此之間的帳務清算，都變得相當複雜。

具體來說，巴伐利亞、巴登（Baden）、符騰堡（Württemberg），以及由圖恩與塔克西斯家族經營郵政的黑森大公國、拿騷公國（Duchy of Nassau）和圖林根諸邦（Thuringian States），使用的是古爾登銀幣（gulden），輔幣則是克羅伊策（kreuzer），一古爾登等於六十克羅伊策。至於普魯士、薩克森、漢諾威和布倫瑞克，使用的則是塔勒銀幣。麻煩的是，就連同樣使用塔勒，各地採用的輔幣制度也不一樣。

普魯士：一塔勒＝三十銀格羅申（Silbergroschen）＝三六〇芬尼（Pfennig），一銀格羅申＝十二芬尼。

薩克森：一塔勒＝三十新格羅申（Neugroschen）＝三〇〇芬尼，一新格羅申＝十芬尼。

漢諾威與布倫瑞克（Brunswick）：一塔勒＝二十四古騰格羅申（Gutegroschen）。

奧爾登堡：一塔勒＝七十二格羅特（Grote）。

各地的貨幣單位如此五花八門，光是兌換和結算，對使用郵政服務的人來說就已經是件相當頭痛的事。

一八三五年十二月七日，紐倫堡（Nuremberg）與菲爾特（Fürth）之間開通了德國第一條鐵路—路德維希鐵路之後，跨越各領邦的通信往來變得更加頻繁，也隨之出現了一個新的問題：透過鐵路運送的郵件，郵資究竟該怎麼計算？順帶一提，巴伐利亞在一八三七年七月三日決定，一般書信、報紙包裹以及郵件轉運，只要使用鐵路都不另外加收費用，郵政馬車則採固定費率。一八四七年五月二十七日，郵政與鐵路行政又進一步合併，同年十二月一日，還在財政部轄下成立了「皇家郵政鐵路總局」（Royal Directorate-General of Posts and Railways）。

然而，從一八四七年秋天召開的德意志郵政會議，卻受到一八四八年革命的影響，不得不中途暫停。

事情是這樣的：一八四八年三月十三日，維也納爆發革命，群眾要求梅特涅（Klemens von Metternich）下台，並制定憲法。受到這場革命刺激，同月十八日，柏林也爆發軍隊與市民之間的大規模衝突。面對局勢急遽惡化，普魯士國王腓特烈．威廉四世（Frederick William IV）只好同意召集聯合邦議會、承認出版自由，並著手制定憲法；同月二十九日，由戈特弗里德．魯道夫．康普豪森（Gottfried Ludolf Camphausen）領導的自由派內閣正式成立。

書名：《【世界郵票中的生肖-03】馬：郵驛、疆域與征服，馬如何改寫人類文明》 作者：内藤陽介 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2026年11月21日

就在這樣的情勢下，五月十八日，來自德意志邦聯各地、經普通選舉產生的議員，齊聚法蘭克福的聖保羅教堂，召開「制憲德意志國民議會」，即著名的「法蘭克福國民議會」（Frankfurt Parliament）。國民議會的目標是完成德國統一並制定憲法，但究竟要怎麼統一，很快就出現兩條完全不同的路線：一派主張「大德意志主義」，希望把奧地利和波希米亞的德意志人居住地區也包括進來，將舊德意志邦聯境內所有德意志人居住區統合成一個民族國家；另一派則主張「小德意志主義」，排除奧地利與波希米亞，改由普魯士主導德國統一。最後在一八四九年三月二十八日，國民議會通過以小德意志主義與世襲立憲君主制為基本原則的《聖保羅教堂憲法》（Paulskirche Constitution），並推舉普魯士國王腓特烈．威廉四世出任「德意志帝國」（German Empire）的皇帝。

然而這場國民議會推動統一的嘗試還是失敗了，普魯士國王不願接受這種「由下而上」促成的統一，拒絕接下帝冠，而國民議會也在反革命勢力的鎮壓下遭到解散。然而德國統一的聲勢已經明顯高漲，原本中斷的德意志郵政會議也因此重新召開。一八五〇年七月一日，根據普魯士與奧地利帝國之間的協議，「德意志－奧地利郵政聯盟」正式成立。

就在這段期間，一八四九年十一月一日，巴伐利亞率先發行了德國第一枚郵票（圖17）；等到郵政聯盟成立後，一八五〇年十一月十五日，普魯士也發行了自己的第一枚郵票（圖18）。

圖／臺灣商務印書館

布倫瑞克在一八五一年十二月五日加入德意志－奧地利郵政聯盟，三個多星期後，即一八五二年一月一日，便發行了本章開頭介紹過的布倫瑞克第一套郵票—即「世界第一枚馬郵票」（本章圖1）。

當時發行的郵票共有一格羅申、二格羅申、三格羅申三種面值，其中一格羅申郵票主要用來支付布倫瑞克境內寄送郵件的基本郵資。

一八五二年這套郵票採用略帶紅色、背面塗有背膠的紙張，以凸版印刷（letterpress printing）製作，並依面值分成不同顏色：一格羅申為桃紅色、二格羅申為藍色、三格羅申則是紅色。不過由於印刷品質並不算好，防偽措施也不夠完善，因此從一八五三年三月一日起，郵票圖案雖然維持不變，印刷方式卻改成在帶有浮水印的彩色紙張上，以黑色單色印刷（圖19）。與此同時，四分之一格羅申、三分之一格羅申，後來還有二分之一格羅申等輔助面值的郵票也陸續發行。

圖／臺灣商務印書館

除了這些以「薩克森馬」紋章為圖案的郵票之外，一八五七年三月一日，布倫瑞克還發行過一種相當特殊的郵票：將四枚畫有王冠、面值各為四分之一格羅申的郵票排成「田」字形，合起來正好是一格羅申（圖20）。這是因為當時布倫瑞克境內的基本郵資為四分之一格羅申，所以設計時便考慮到實際使用需求，可以按照所需郵資裁下其中幾枚，分別當作二分之一、四分之三或一格羅申的郵票來使用。

圖／臺灣商務印書館

這些郵票最初全都是沒有齒孔的郵票，直到一八六四年七月，才出現帶有齒孔的版本。就這樣，橫式的「薩克森馬」郵票前後使用了十三年。一八六五年十月，布倫瑞克又換上新的直式設計（圖21），並一直沿用到德國統一為止。

●本文摘選自臺灣商務印書館出版之《【世界郵票中的生肖-03】馬：郵驛、疆域與征服，馬如何改寫人類文明》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！