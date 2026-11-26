文／白先勇 、何華

何華（以下簡稱「何」）：白老師，按照我們的慣例，還是先談談〈一把青〉這篇小說，再談電視劇的改編。

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白先勇（以下簡稱「白」）：這篇也蠻特別的，分上下兩部分，上寫南京，下寫臺北。女主角朱青因為新婚不久的丈夫突然去世，遭此打擊，魂飛靈滅，成了行屍走肉，前後判若兩人。

何：您其他小說好像還沒有這樣分上下兩部分來寫。

白：沒有的。這篇上下分明，中間分水嶺就是一九四九年大變動。（白老師這時去把家裡的燈都打開，嘴裡說著：「我不喜歡黑暗。」）上下之間的部分，讀者可以自己去想像，去填。

何：您用師娘的「觀點」來敘述這篇小說，也使得朱青這個人物保留一點神祕感，前後變化的「中間時段」給人以想像空間。歐陽子評論道：「〈一把青〉這篇小說，是採用師娘的觀點，以第一人稱寫的。師娘這一角色的主要功能，固然在於敘述朱青的故事始末，我們卻不能忽略她本身在小說情節裡的地位。她既是個懷有同情心的旁觀者，也是推動故事的要人之一，作者借她的眼睛觀看，借她的口吻敘述，一方面傳達出第一人稱小說較易引起的親切感，另一方面卻又保持了作者自己與小說人物的距離，而不失客觀。」

白：歐陽子說得很好。用全知觀點，講不清的。用師娘觀點來講這個故事，效果更好。師娘自己也是空軍太太，也死了丈夫（撤退到海南島時染上痢疾，病故的），歷經滄桑，她懂空軍生活。所以她瞭解朱青、同情朱青，可以很客觀講朱青的故事。但她不像朱青那麼走極端，歲月流逝，師娘的性格似乎並沒有什麼變化，她還仍舊是個充滿愛心、「逆來順受」的平凡女人。同時，師娘和朱青也做了對照：兩人背景遭遇類似，更烘托出朱青故事的悲劇性，也暗示師娘一生「平淡的悲楚」。從某個角度說，〈一把青〉也是東方的《魂斷藍橋》，最美的愛情一旦失去，人也就無所謂了，得過且過。

師娘的敘述口吻、語調也很重要，要用滄桑的口吻來敘述，譬如到了臺北，在一次遊藝晚會上，朱青老半天才認出師娘來。師娘回到家，洗臉時照鏡子，「才猛然發覺原來自己也灑了一頭白霜，難怪連朱青也認不出我來了。」朱青變了，師娘也變了，只是變的方式不同。

何：白老師，您每篇小說的結尾都很講究，精心設計的，譬如〈遊園驚夢〉、〈謫仙記〉、〈那片血一般紅的杜鵑花〉、〈金大班的最後一夜〉以及長篇《孽子》等等，都耐人尋味，餘音嫋嫋。〈一把青〉的結尾也好，小顧出事了，朱青的反應和當年郭軫出事完全不同，當年郭軫摔機身亡，朱青不吃不喝，要死要活，師娘每天強灌她一點湯水。如今卻照舊吃飯打牌，哼唱白光的〈東山一把青〉。她不是無情，而是認命。她用平靜來表達她的痛苦。她超越了死亡。

白：最後吃飯，朱青燒的兩道菜糖醋蹄子、麻婆豆腐，有玄機的。同樣是打麻將結尾，小說〈永遠的尹雪艷〉就不一樣了，尹雪艷是真的無情。朱青吃麻婆豆腐，打麻將，不過是讓自己麻木而已。哀莫大於心死，其實，朱青是很令人同情的。

何：評論《臺北人》時大家常常會提到對比的技巧。〈一把青〉這篇是把對比技巧用到了極致。小說分上下兩部分，就是一個今昔對比。朱青和師娘也是對比。

白：歐陽子在《王謝堂前的燕子》一書裡，對〈一把青〉這篇的對比技巧有詳細的分析。確實，我這篇小說大量運用對比，來呈現朱青的變化。

何：郭軫摔機死了，朱青要死要活。金大班懷了月如的孩子被母親暗中下藥，把胎兒打了下來，金大班也是要死要活。李彤父母死了，李彤大病一場。後來她們仨都變了，變得遊戲人間，但內心最柔軟的那一塊都在藏在心裡，不敢去碰。

白：朱青後來也變成了「金大班」。

何：對，成了金大班。

郭軫對朱青有幾分龍子對阿鳳的癡情，「心都被對方拿走了」，愛起來都不顧一切。當然，朱青和阿鳳不同的。

白：我常常寫一些非理性的、瘋狂的愛情。玉卿嫂、龍子、郭軫都是。

何：白老師，朱青有原型嗎？

白：也有的，在說朱青原型之前，我想再談談南京，南京這個城市對我非常重要。我九歲第一次到南京，夏天在玄武湖裡划過船，湖裡好多荷花。還去雨花臺挖石頭，我挖到一塊石頭，有紅暈，螺紋的，這是我的「南京紀念物」。南京到處都是古蹟，大街上都是梧桐樹，綠化很好。一九八七年重回南京，我看到了張繼青的拿手戲「三夢」：《驚夢》、《尋夢》、《癡夢》。我還沒到南京以前，已經久聞張繼青的大名，行家朋友告訴我：「你到南京，一定要看她的三夢。」我隔了四十年，才得重返故都，這個機會，當然不肯放過。於是托了人去向張繼青女士說項，總算她給面子，特別演出一場。那天晚上我跟著南京大學的戲劇前輩陳白塵與吳白匋兩位老先生一同前往。那天，張繼青的三夢，實在精彩，一輩子也忘不了，從此我和張繼青結下漫長的崑曲緣。一九九九年十一月，張繼青來臺北演出，我和他有過一次對談「文曲星競芳菲」。後來，張繼青成了青春版《牡丹亭》的主要老師，指導沈丰英。

那次離開南京前夕，我宴請南京大學的幾位教授，也邀請了張繼青，為了答謝她精彩的演出。宴席我請南大代辦，他們卻偏偏選中了「美齡宮」。美齡宮在南京東郊梅嶺，離中山陵不遠，當年是蔣夫人宋美齡別墅。那是一座仿古宮殿式二層樓房，依山就勢築成，建築典雅莊重，很有氣派，屋頂是碧綠的琉璃瓦，挑角飛簷，雕梁畫棟。臺北的圓山飯店就有點模仿美齡宮的建築。宴席設在樓下客廳，這個廳堂相當大。大家談笑間，我愈來愈感到周圍的環境似曾相識。我慢慢想起來了，這個地方我來過！應該是一九四六年的十二月，蔣夫人宋美齡開了一個耶誕節「派對」，這年十二月，我從上海到南京來與父母短期相聚，母親便帶著四哥跟我兩人赴宴，就是在這座美齡宮裡，客廳擠滿了大人與小孩，到處大紅大綠，金銀紛飛，全是耶誕節的喜色。蔣夫人與母親她們都是民初短襖長裙的打扮，可是蔣夫人穿上那一套黑緞子繡醉紅海棠花的衣裙，就是要比別人好看，因為她一舉一動透露出來的雍容華貴，世人不及。小孩子那晚都興高采烈，因為有層出不窮的遊戲。那晚的高潮是聖誕老人分派禮物，聖誕老公公好像是黃仁霖扮的，他背著一個大袋子出來，我們每個人都分到一隻小紅袋的禮物。袋子裡有各色糖果，有的我從來沒見過。那只紅布袋很可愛，後來就一直掛在房間裡裝東西。不能想像四十年前在美齡宮的大廳裡曾經有過那樣熱鬧的場景。

何：您的小說〈一把青〉、〈遊園驚夢〉、〈思舊賦〉、〈秋思〉、〈國葬〉都寫到了南京。特別是〈遊園驚夢〉和〈一把青〉。

白：〈一把青〉上半部故事就發生在南京。南京經過大屠殺，八年抗戰，勝利還都，那還得了，那種喜悅的氣氛，可想而知。小說裡我借用師娘這個人物寫道：「在四川那種閉塞的地方，煎熬了那些年數，驟然回返那六朝金粉的京都，到處的古蹟，到處的繁華，一派帝王氣象，把我們的眼睛都看花了。」那個時候的南京，一片歡騰。我小時候，看到了南京最鼎盛的景象。

抗戰勝利後，那些年輕空軍最吃香，天之驕子。很多去美國受過訓，年輕又帥氣，他們又是英雄。年輕女孩子當然崇拜這些英俊的英雄，喜歡和小空軍談戀愛。這是當時的風氣。那時候，南京有幾所名校，金陵大學、金陵女大、金陵女中。金陵女中是貴族學校，類似上海的中西女中。那些女大學女高中生家境都很好的，正值最好年華，一幅幅行走的「仕女圖」。朱青就在金陵女中讀書。

我知道一位女孩子念金陵女中，長得不錯，父母都是留美的高級知識分子，對她管教太嚴，所以性格叛逆，招蜂引蝶，唱戲啊什麼都來。那個時候空軍追女孩子，真的到金陵女中上空去飛。這是小說故事的原型。

何：空軍題材的小說您就這一篇？

白：就這一篇。我忘了說，我大哥是中國空軍幼年學校畢業的。這個學校設在四川灌縣。空軍幼年學校是我父親建議成立的，那時我爸爸當軍訓部長。

何：我記得小說裡的郭軫就是灌縣中國空軍幼年學校畢業的。

白：是那裡畢業的。我父親一向重視空軍，他知道打仗空軍的作用非常大。北伐之後，我父親就開始發展空軍，廣西那麼窮，我父親就建立了廣西空軍。一九三三年七月七日，正式開辦了廣西航空學校。

我大哥後來因為視力問題，退出空軍，不過他有一群空軍朋友，時常來我們家玩，所以，我對那些飛行員不陌生。我二哥也有一群空軍朋友，桃園空軍基地的，週末到臺北度假，會來我們家吃喝玩樂。

還有，我們家那時有部軍用電話，我們住在松江路，另外一邊就是空軍眷村，中下層的。有個老奶奶兒子是飛行員，那時空軍家屬都是提心吊膽，稍微晚一點回家，家裡人就擔心了。老奶奶有時到我們家來借電話用，扶著孫子來，電話裡聽說兒子沒事就放心了，一個勁謝謝我們。小說裡，有一場朱青、師娘等電話，這個情節就從這裡來的。

何：齊邦媛的《巨流河》寫了一位空軍飛行員張大飛，齊邦媛對他有好感，他倆通信多年，無所不談。鴻雁傳書，時間一久也就有感情了。但最後張大飛還是寫一封訣別信給齊邦媛的哥哥（其實，這封信是給齊邦媛看的），他知道自己生命朝不保夕，不願耽誤齊邦媛的青春和終身。

白：齊先生這本書裡這一段非常感人，深情而沉痛。戰時的空軍確實是高危險的職業。齊先生晚年還去南京航空烈士陵園找到墓碑上張大飛的名字，這段抗日歷史不應該被忘記。

何：您小時候在南京遊過玄武湖，「滿湖的荷花，美極了！」

白：小時候看到的、經歷過的，都成了小說素材，〈一把青〉裡，郭軫第一次帶朱青來見師娘，朱青害羞拘泥，不太說話。師娘就說：「吃完飯還是你們兩人去遊玄武湖去吧，那兒的荷花開得正盛呢。」我想，這個細節應該與我在玄武湖裡划過船，看見盛開的荷花有過。

何：這篇小說名字從白光的歌來的？

白：是的，白光的歌，叫〈東山一把青〉，最初作為電影《血染海棠紅》插曲呈現。一九五○―一九五二，我在香港生活過，在喇沙書院念初中。那個時候，香港放電影，流行的做法是明星隨片登臺宣傳。我還記得看《血染海棠紅》的那個電影院叫「快樂」。頂記得，白光頭上插著花，穿上大紅旗袍，很瀟灑的，手一揮就唱了：

東山哪一把青／西山哪一把青／郎有心來姐有心／郎呀咱倆兒好成親哪

……

今朝呀鮮花好／明朝呀落花飄／飄到哪裡不知道／郎呀尋花要趁早啊／唉呀哎哎喲／郎呀尋花要趁早啊／今朝呀走東門／明朝呀走西口／好像那山水往下流／郎呀流到幾時方甘休

這歌有味道的，有味道的。歌詞寫得真好！和小說主題很吻合。「一把青」三個字給人很薄命的印象。青春很短的。

何：中國字很微妙，用「一把青」做篇名，太恰當了。您繼續說說和白光的緣吧。

白：一九五○年我到香港，住在尖沙咀，那時候上海的難民都住在這。我的鄰居許多是上海的明星，樓上住著李麗華、巷子口住著白光。巷子裡有一個理髮廳，就叫「白光」，開業還請她剪綵。我們小孩子都去看剪綵。她是一個好玩、瀟灑的人，對那些理髮師說「來來來照相吧」，完全沒有大明星的架子。她那時曾經熱戀、下嫁綽號白毛的美國飛行員，卻落得人財兩空，是當年鬧得沸沸揚揚的大新聞。

很多年後，我在香港又遇到她，我和她一起散步，在海邊碼頭。我對她說：「我很喜歡您唱的〈我要你〉。」她回道：「我也喜歡。」

何：〈我要你〉是白虹首唱的。

白：但白光唱得更有味道。我還對她說：「我最喜歡法國的伊迪絲‧琵雅芙、德國的瑪琳‧黛德麗（Marlene Dietrich），還有您。」白光說：「那兩人我也很喜歡。」

二次世界大戰後，白光的歌聲響遍中國，尤其是上海。那時候沒有電視，白光的歌都是通過收音機傳播出去。在那樣劇烈變動的時代，總會出現一種歌聲，傳遞出既頹廢又深情的時代情感，這種歌聲只會在都市文明成熟發展的城市中出現。如柏林的瑪琳‧黛德麗、巴黎的伊迪絲‧琵雅芙，上海的白光。她們的歌聲唱出戰後人類心靈的滄桑、都市文明的頹廢。只有在巴黎、柏林、上海這種遭戰火洗禮的大城市，才會出現這種歌聲。她們的歌也可以說是輓歌，對時代與生命致哀的輓歌。

奇怪得很，白光用慵懶的嗓子，懶懶散散地唱出了人生。我覺得真正懂她的人不多，以為她就是一個流行歌星，其實她是「時代之音」。

何：比起白光，周璇更容易懂。

白：周璇是小妹妹腔，也有她的味道。

何：白老師，講起來曹瑞原和您的緣很深的，他繼《孽子》、《孤戀花》之後，第三次改編您的小說。電視連續劇《一把青》二○一五年十二月播出的。二○一四年還執導了舞臺劇《孽子》。

白：《一把青》這個劇豆瓣打九‧二分，很高，在大陸很受歡迎。

何：在臺灣反應如何？

白：反應一樣熱烈，我去銀行、醫院，那些銀行櫃檯小姐和醫院護士都告訴我，她們看了《一把青》多麼多麼感動。

何：電視劇改動挺大的。

白：是的，改動很大。基本主題沒變，就是講述空軍飛行員的淒美愛情與短暫絢爛的生命，而且是在動盪的大時代背景下。人生無常，對於空軍飛行員來說，感受更深。每一次飛上天，都不能保證能否安全降到地上，真的是無常。雖然主題沒變，但具體的故事情節當然增加很多內容。你想想，從一萬字的原著衍生出三十一集、每集五十分鐘的電視劇，不加內容怎麼可以。編劇是黃世鳴，據說劇本有四十多萬字。人物也增加不少，小周（天心飾演）這個人物，小說裡只有幾句，在電視劇裡，小周和朱青、師娘構成了三個女主角。

小周的丈夫邵志堅（藍鈞天飾演）和女兒墨婷（溫貞菱飾演），這一家三口都是新加的。小周丈夫摔機，小邵是小周死去丈夫的戰友，頂上去的。空軍裡有這個傳統，一個死了托一個，這麼輪下來的。

還有空軍司令部處長（樊光耀飾演）也是新加的，這個人物很精彩，樊光耀是個老戲骨，演得好。

何：樊光耀在二○一四版舞臺劇《孽子》裡飾演郭老。

白：對的，演得好。電視劇裡三個女主角都還不錯，相比之下，楊謹華演的師娘更好。吳慷仁演郭軫。

何：吳慷仁這幾年紅極了。

「一把青」。圖／公視提供

白：演了很多好電視劇和電影。二○二三年，電影《富都青年》得了金馬獎最佳男主角。

電視劇的人物和小說有變化，加了很多故事。郭軫、小顧、師娘、大隊長江偉成都和原著不太一樣，小邵完全是增添的人物。小說和電視劇畢竟是兩種不同的媒介。電視劇必須要更通俗一些，故事更曲折一些，這樣才有戲劇性，才能抓住觀眾。這個電視劇是成功的，兩岸的觀眾都喜歡。

何：看了電視劇我還有一個體會，就是頭緒太多，人物關係也複雜了，增加小顧和汪影的戲，分散了小說中朱青這條主線。朱青這個人物在電視劇裡沒有在小說裡那麼重要。師娘的戲反而更突出了。

白：小說裡一切都是圍繞朱青這個人物轉的，她是絕對的主角，電視劇不同了，幾個女人平分秋色，幾個男人的戲也隨著增加，只有這樣才能演三十一集。電視劇刻畫了空軍眷屬的群像。

不是朱青的故事，是一群人的故事。

何：小說裡，朱青前後對比非常明顯。因為朱青一開始非常稚嫩，是個沒見過世面的女學生。而電視劇裡，朱青出場時就像個獨立自強的新女性，所以前後反差就不如小說那麼強烈。電視劇裡，還加了朱青父親的案子，以及朱青與共產黨女性的相處。而朱青父親的案子又與大隊長江偉成有關，十分戲劇性。

白：因為自己的小說改編成另一種媒介，會有不同的感受。有的我覺得，哎，這是我的作品；有的我覺得，哎，這好像不是我的作品了。很有意思。電視劇《一把青》時間拉長了，添加了很多戲，還有白色恐怖、下監坐牢等等內容。不過，導演和編劇還是非常努力地想把原著的精神抓住，很下功夫的。

何：前面說了，電視劇《一把青》豆瓣打分九‧二，受到兩岸觀眾的好評，可能也因為它有了一些偶像劇的成分。

白：俊男美女誰都愛看，戲裡的幾位演員確實很吸引年輕觀眾。空軍制服、旗袍，也成為偶像劇包裝的一種外在因素。朱青憑著一張紙條來南京找寫紙條的人，這也是偶像劇的設定。

何：小說是用師娘的觀點來敘述故事的。電視劇改用「空二代」小周之女墨婷成為故事的敘述者。我覺得用墨婷的視角來敘述這個故事，不如用師娘的觀點來敘述。由於師娘的身分，她觀點是平視，甚至有點俯視，可以看到大局。墨婷是晚輩，只能是仰視了，看不到全部。還有一個改編我個人不太喜歡，就是朱青後來成了風塵女子，做了美國軍人的情婦。小說裡，朱青最後變得確實有一點放浪，帶有一些風塵味，但不是風塵女人，風塵味和風塵女子是有區別的。

白：曹導有他的考慮吧。

何：《一把青》電視劇的製作費一定很高吧？

白：非常高。搭建了南京機棚，打造了兩架半P-51野馬機、陳設兩個眷村，龐大的動畫模型和算圖工程，一九四五年到一九八一年服裝、道具、場景的考究與重現……。

曹瑞原拍戲講究，精益求精，但總是超支。最後又是童子賢先生幫忙的。

何：聽說香港才女唐書璇對〈一把青〉很有興趣，想讓林青霞來演，遺憾未能實現她的願望。

白：唐書璇是個好導演，她畢業於南加州大學電影系。她的《董夫人》拍得非常好。唐書璇的作品不多，大概也就四部，但都是精品。遺憾，她選擇在事業頂峰時期退出影壇，但她的才華今天仍被人津津樂道。如果當年她拍《一把青》，由林青霞主演，一定會很好，很可能成為林青霞的代表作。

〈一把青〉這篇東西觸動很多人，我一九八七年去上海，拍過《城南舊事》的導演吳貽弓告訴我，他對這篇小說很感興趣，也有意拍它。

何：吳貽弓做了上海電影局局長，行政工作繁忙，似乎放棄了拍電影，若他來拍，一定很精彩。

書名：《白先勇的戲夢人生》 作者： 白先勇、何華 出版社：聯合文學 出版時間：2026年1月22日

白：謝晉最初也想拍這篇，因為涉及國共內戰，題材敏感，最終還是選了〈謫仙記〉。很多人喜歡〈一把青〉，它比較好懂，故事又有戲劇性。〈遊園驚夢〉就比較難懂了。〈一把青〉類似〈花橋榮記〉，一個用師娘，一個用米粉店老闆娘來講述身邊的悲劇故事，容易懂。都是講美好青春、美好愛情的稍縱即逝，反映大時代下的人性故事。

何：盧先生也是「一把青」。

白：就是。薄命。

何：其實，比起電視連續劇，〈一把青〉更適合拍成電影，很希望以後它被拍成電影。

白：我也覺得更適合拍成電影。

●本文摘選自聯合文學出版之《白先勇的戲夢人生》。