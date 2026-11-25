文／蘇童

兒子

一切都與我父親有關。

別人都生活在土地上，生活在房屋裡，我和父親卻生活在船上，這是我父親十三年前作出的選擇，他選擇河流，我就只好離開土地，沒什麼可抱怨的。向陽船隊一年四季來往於金雀河上，所以，我和父親的生活方式更加接近魚類，時而順流而下，時而逆流而上，我們的世界是一條奔湧的河流，狹窄而綿長，一滴水機械地孕育另一滴水，一秒鐘沉悶地複製另一秒鐘。河上十三年，我經常在船隊泊岸的時候回到岸上，去做陸地的客人，可是眾所周知，我父親從岸上消失很久了，他以一種草率而固執的姿態，一步一步地逃離岸上的世界，他的逃逸相當成功，河流隱匿了父親，也改變了父親，十三年以後，我從父親未老先衰的身體上發現了魚類的某些特徵。

我最早注意到的是父親眼睛和口腔的變化，或許與衰老有關，或許無關，他的眼珠子萎縮了，愈縮愈小，周邊蒙上了一層濃重的白翳，看上去酷似魚的眼睛。無論白天還是黑夜，他都守在船艙裡，消沉地觀察著岸上的世界，後半夜他偶爾和衣而睡，艙裡會瀰漫起一股淡淡的魚腥味，有時候聞起來像鯉魚的土腥味，有時候那腥味顯得異常濃重，幾乎濃過垂死的白鰱。他的嘴巴用途廣泛，除了悲傷的夢囈，還能一邊發出痛苦的嘆息，一邊快樂地吹出透明的泡泡。我注意過父親的睡姿，側著身子，環抱雙臂，兩隻腳互相交纏，這姿勢也似乎有意模仿著一條魚。我還觀察過他瘦骨嶙峋的脊背，他脊背處的皮膚粗糙多褶，布滿了各種斑痕，少數斑痕是褐色或暗紅色的，大多數則是銀色的，閃閃發亮，這些亮晶晶的斑痕尤其令我憂慮，我懷疑父親的身上遲早會長出一片一片的魚鱗來。

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為什麼我總是擔心父親會變成一條魚呢？這不是我的妄想，更不是我的詛咒，我父親的一生不同尋常，我笨嘴拙舌，一時半會兒也說不清楚他與魚類之間曖昧的關係，還是追根溯源，從女烈士鄧少香說起吧。

凡是居住在金雀河邊的人都知道女烈士鄧少香的名字，這個家喻戶曉的響亮的名字，始終是江南地區紅色歷史上最壯麗的一顆音符，我父親的命運，恰好與這個女烈士的亡靈有關。庫文軒，我父親，曾經是鄧少香的兒子——請注意，我說曾經，我必須說曾經——這個文縐縐的極其虛無的詞，恰好是解讀我父親一生的金鑰匙。

鄧少香的光榮事蹟簡明扼要地鐫刻在一塊花崗岩石碑上，石碑豎立在她當年遇難的油坊鎮棋亭，供人瞻仰。每逢清明時節，整個金雀河地區的孩子們會到油坊鎮來祭掃烈士英魂，近的步行，遠的乘船或者搭乘拖拉機。一到碼頭，就看得見路邊臨時豎起的指示牌了，所有路標箭頭都指向碼頭西南方向的六角棋亭，掃墓向前三百米。向前一百米。向前三十米。其實不看路標也行，清明時節棋亭的橫簷會被一幅醒目的大標語包圍：隆重祭奠鄧少香烈士的革命英魂。紀念碑豎立在棋亭裡，高兩米，寬一米，正面碑文，與其他烈士陵園的大同小異，孩子們必須把碑文記得滾瓜爛熟，因為回去要引用在作文裡，真正令他們印象深刻的是紀念碑後背的一幅浮雕，浮雕洋溢著一股革命時代特有的尖利而浪漫的風情，一個年輕的女人迎風而立，英姿颯爽，她肩背一只籮筐，側轉臉，凜然地怒視著東南方向。那只籮筐，是浮雕的一個焦點，吸引了大多數瞻仰者的目光，如果看得仔細，你會發現那籮筐裡探出了一個嬰孩的腦袋，圓鼓鼓的一個小腦袋，如果看得再仔細一點，你可以看見嬰孩的眼睛，甚至可以看清那小腦袋上的一綹細柔的頭髮。

每個地方都有自己的傳奇，鄧少香的傳奇撲朔迷離。關於她的身世，一個最流行的說法是其父在鳳凰鎮開棺材鋪，她是家中唯一的女孩子，所以人稱棺材小姐。棺材小姐鄧少香是如何走上革命道路的？說法版本不一。她娘家鳳凰鎮的人說她從小嫉惡如仇，追求進步，鎮上別的女孩嫌貧愛富，她卻是嫌富愛貧，自己相貌出眾，家境也殷實，偏偏愛上一個在學堂門口賣楊梅的泥腿子果農。概括起來，這說法與宣傳資料基本保持一致，她出走鳳凰鎮，是為了愛情，為了理想。而在她婆家九龍坡一帶曾經流傳過某些閒言碎語，內容恰好與娘家的相反，說鄧少香與果農私奔到九龍坡很快就後悔了，不甘心天天伺候幾棵果樹，更不甘心忍受滿腦子漿糊的鄉下人的奚落和白眼，先是跟男人鬧，後來和公婆全家鬧，鬧得不可收拾，一把火燒了自家的房子，跺跺腳就出去革命了。這說法聽上去是家長裡短的庸俗，總結起來就有點陰暗了，鄧少香是好高騖遠才去鬧革命的？是放了火才去鬧革命的？這別有用心的說法就像一陣陰風刮過，嚴重玷污了女烈士的光輝形象。有關方面及時在九龍坡鄉派了一個工作組，嚴加追查，將其定性為反革命謠言，開了三次批判會，分別批鬥了鄧少香當年的小姑子，還有一個地主婆和兩個老富農，很快肅清了流毒，後來就連九龍坡的貧農也沒人去散布這種謠言了。

無論是娘家鳳凰鎮，還是婆家九龍坡，鄧少香做出那麼大的事，是兩邊的人都不敢想像的，誰想得到呢？戰爭年代金雀河地區腥風血雨，為金雀河游擊隊運送槍枝彈藥的任務，竟然落在這麼一個弱不禁風的小媳婦的肩上。游擊隊在河兩岸神出鬼沒，鄧少香也必須神出鬼沒，她恰好有這樣的天賦，也有這個資本。鳳凰鎮上娘家的棺材鋪，是一個天造地設的根據地，死人和殯葬的消息總是最先傳到棺材鋪，每當運送任務繁重的時候，鄧少香會設法回到娘家，把槍枝彈藥藏在死人的棺材板裡，自己喬裝成披麻帶孝的哭喪婦，一路哭到荒郊野外的墳地，看著棺材入土，她的任務就完成了，其他的事由游擊隊員來做。所以，有人說鄧少香做出那麼驚天動地的事，主要是靠了三件寶，棺材，死人，還有墳地。

那次到油坊鎮來，鄧少香的任務其實很輕，只要把五枝駁殼槍交給一個綽號棋王的地下黨員。所以，鄧少香有點輕敵了。她沒有事先打聽油坊鎮一帶殯葬的消息，也沒打聽好油坊鎮的墳地在什麼地方，就確認了接頭人和接頭的地點。那是唯一的一次，她運槍沒有依賴娘家的棺材，只動用了嬰孩和籮筐，也許連她自己也沒想到，離開了三件寶，離開棺材死者和墳地保駕護航，她的油坊鎮之行會變成一次不歸路。

鄧少香把五枝駁殼槍縫在嬰孩的襁褓裡，背著籮筐，搭乘一條運煤船來到油坊鎮碼頭。在碼頭上她向人打聽棋亭的方位，別人向西邊的六角亭指了指，說，那是男人下棋的地方，你個婦道人家去幹什麼？難道你也會下棋嗎？她拍拍背上的籮筐，說，我哪兒會下棋？是孩子他爹在那兒看棋王下棋呢，我要去找他。

鄧少香背著籮筐進了棋亭，她不知道在棋亭裡下棋的兩個穿長袍馬褂的男子，一個是換了便衣的憲兵隊長，看上去文質彬彬，貌似棋王，另一個面孔白皙，東張西望，戴著眼鏡，鏡片後的眼神非常犀利，也像一個棋王。她一時猜不出誰是棋王，就對著棋盤說了接頭暗號，天要下雨了，該回家收玉米啦。

下棋的兩個人，一個下意識地看看棋亭外面的天空，另一個很冷靜地打量著鄧少香，拿起一顆棋子放到對方的棋盤上，說，玉米收過了，該將軍了！

暗號對上了，鄧少香並沒有放下背上的籮筐，她注視著石桌上亂七八糟的棋局，突然懷疑他們不會下棋，嘴裡敏感地追問了一句，怎麼將？

憲兵隊長愣了一下，故作鎮靜地瞥一眼對手，問，你說呢，怎麼將？

另一個人斜睨著鄧少香，緊張地思考著什麼，抽車將，跳馬將，炮——炮怎麼將？他嘴裡念念有詞，目光下滑，眼神漸漸猥褻起來，突然他狂笑了一聲，棺材小姐你很聰明嘛，你知道炮怎麼將？炮往你那裡將嘛！

鄧少香的臉色變了，背著籮筐就往棋亭外面走，邊走邊說，好，不管你們了，怪我自己不好，你們男人下棋，我一個婦道人家插什麼嘴？

她走晚了。對面的茶館裡突然站起來好多茶客，如臨大敵地往棋亭奔來。鄧少香走到棋亭的臺階上，看見那麼多男人站在棋亭四周，就站住不動了，她說，真沒出息，你們這麼多男人來對付我一個女人，也不嫌丟人？鄧少香的冷靜令人驚訝，而她愛美的天性差點讓她當場犧牲，憲兵們看她把手往藍布褂子裡伸，都緊張地掏出了槍，不許動，不許動！結果發現鄧少香從懷裡掏出一個粉色的胭脂盒，她打開盒子，盒子蓋上嵌著一面小鏡子，她豎起那面小鏡子照著四周的人群，一個明亮刺眼的光斑在憲兵們的臉上跳躍，憲兵們紛紛躲避著那個光斑，不許照，不許照，放下鏡子！有人慌張地衝上去，用刺刀頂住了她的身體。鄧少香這才把鏡子對準了自己，手指刮著胭脂，朝臉上撲脂粉。都是膽小鬼，一面小鏡子，把你們嚇成這樣！她一邊仔細地撲著粉，一邊嘖著嘴說，可惜呀可惜，才買了這麼好的胭脂盒，都沒機會用，也就能用這一次了。

憲兵隊長不允許她撲粉，派人上去奪下了她的胭脂盒，鄧少香又指著籮筐說筐裡有一把木梳，讓憲兵遞給她，說不讓撲粉就不撲了，她還要梳頭髮。憲兵隊長不允許她梳頭髮，罵罵咧咧地說，你個十三點臭婆娘，死到臨頭還臭美，打扮得那麼好有什麼用？你要去陰間相親嗎？

兩個憲兵過去拖著那只籮筐跑，籮筐裡的嬰孩這時候第一次啼哭起來，那嬰孩的哭聲很奇怪，氣息微弱而有節制，聽起來像一頭小羊的叫聲。鄧少香如夢初醒，她追著籮筐跑，嘴裡說，等等，我的孩子在筐裡呢，你們等等呀，別嚇著我的孩子。她拚命地撞開憲兵們的腿和胳膊，俯下身去在嬰孩的小臉上親了一口，嬰孩的啼哭應聲停止，她還要親第二口，一個憲兵一把揪住她的頭髮，另一個憲兵反架著她的胳膊，把她推到了棋亭裡。

鄧少香面無懼色，她知道這一次在劫難逃，對於劫難的細節，她卻並不清楚。為什麼要到棋亭裡來？她問憲兵隊長，這是男人下棋的地方嘛，你們要讓我在這裡示眾嗎？

示眾你還挑地方？輪不到你挑。憲兵隊長說，算你聰明，還知道要示眾。我們是要拿你示眾，拿你的人頭示眾。

不是先要審問的嗎？你們審也不審就槍斃我？嚇唬人嘛，我才不信。

審你？那多浪費時間，棺材小姐我告訴你，你還沒有那個資格呢。憲兵隊長陰險地盯著鄧少香的眼睛，他說，今天你是送死來了，抓住棺材小姐格殺勿論，這是上面的命令。你念過書喝過墨水，什麼叫格殺勿論，你不會不知道吧？

一個憲兵緊緊地揪著鄧少香的頭髮，防止她反抗。她的臉被迫地仰起，臉頰上閃爍出一片奇異的紅暈，過了一會兒，她倔強地轉過臉來，將目光投向遠處籮筐裡的嬰孩。不行，要嚇著孩子的！她突然尖聲叫起來，你們要槍斃我，先派人把孩子送走，送到馬橋鎮的育嬰堂去，送走我的孩子，你們再來槍斃我！

嘿，你把我們當你家傭人使喚呢？憲兵隊長冷笑起來，送孩子到馬橋鎮去？你還跟我們談條件？你想死個清爽？死個痛快？你以為我們要槍斃你？槍斃你這個棺材小姐，太便宜你了！他說著朝棋亭外面使個眼色，拍了拍手，有人拿著個曬衣服的杈杆跑過來，朝棋亭的梁上捅了一下，橫梁上灰塵四起，掉下來一截麻繩，繩頭上一個繩圈已經提前套好了，不大不小，正好容納一個女人的頭顱，見此景象，憲兵們先是一片驚呼，緊接著都鼓起掌來，對這個獨特的儀式表示讚賞。

鄧少香驚愕地仰望著棋亭的橫梁，秋風吹動垂落的繩套，繩套左右擺動著，就像索命的鐘擺。只是一瞬間的恐懼，她很快就平靜下來了。不是槍斃，是絞死我呀？她說，絞就絞吧，反正怎樣都是死，我就求你們一件事，你們千萬別讓我的舌頭吐出來，醜死了。她的要求讓憲兵們很犯難，有個憲兵冷酷地叫起來，絞死鬼都要吐舌頭，不吐舌頭叫什麼絞死鬼？還有個憲兵對著鄧少香舉起了那根杈杆，他說，我答應你，這兒不是有個杈杆麼，要是你舌頭吐出來了，我負責把你的舌頭捅回去！人群裡有人發出了哄笑，鄧少香看看杈杆，看看那幾個哄笑的人，她的嘴邊掠過一絲自嘲的微笑，算了，算了，跟你們這些敵人，有什麼好說的？她仰著臉朝繩套下走，邊走邊說，死了還計較什麼呢，再美再醜，都無所謂了。

女烈士遇難後，五枝駁殼槍自然被取走了，嬰孩卻還在籮筐裡，這是一個謎，不知道是哪個憲兵把嬰孩又抱進了籮筐，更不知道是什麼人把籮筐從棋亭搬到了河邊，一定是聽說河上的船民喜歡撿別人遺棄的男嬰，那個人把籮筐連同孩子放到了河邊碼頭的臺階上，船沒來，拾孩子的船民也沒來，是水來了，夜裡河上漲起一大片晚潮，沖走了籮筐。

書名：《河岸（新藏版）》 作者：蘇童 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2026年10月29日

一只漂流的籮筐延續了鄧少香的傳奇，隨波逐流，順河而下，有人在河邊追逐過那只八成新的籮筐，發現一堆茂密的水草像一個勤勞的縴夫，牽引著籮筐，在水上走走停停，停了又走，看上去躲躲閃閃，行蹤詭祕，似乎對岸邊的打撈者充滿了戒心。最後，籮筐漂到河下游馬橋鎮附近，終於走累了，鑽到漁民封老四的漁網裡去，打了幾個轉轉就不動了，封老四好奇地打撈起那只神奇的籮筐，發現籮筐裡端坐著一個男嬰，嬰孩面如仙子，赤裸的身體披掛著幾叢水草，黃色的皮膚上沾滿了晶瑩的水珠，封老四把嬰孩抱起來，聽見嬰孩的身下發出潑刺刺的水聲，他低頭一看，在籮筐的底部，一條大鯉魚用閃亮的脊背頂開了一堆水葫蘆，跳起來，跳到河裡不見了。

我父親就是那個懷抱水草坐在鯉魚背上的嬰孩。從金雀河裡打撈起籮筐的漁民封老四，解放後活了很多年，是他在馬橋鎮的孤兒院指認了我父親。事隔多年，他無法從面孔上辨認那個神奇的嬰孩，辨認的依據是男孩們屁股上的胎記。當時孤兒院有七個年齡相仿的男孩，育嬰員把他們帶到太陽地裡，讓他們都扒下褲子，撅著屁股，以便封老四明眼察看，封老四懷著高度的責任感，在男孩們的屁股前走來走去，他先淘汰了四個無關的屁股，留下三個，仔細地鑒別那三個小屁股上的青色胎記，他的手始終賣著關子，高舉不落，舉得周圍的旁觀者都緊張起來，育嬰員從各自的感情出發，七嘴八舌地叫起來，左邊，右邊！拍左邊的！拍右邊的！最後封老四的手終於落下來，啪地一聲，不是左邊的，也不是右邊的，他拍了中間一只小屁股，那是最小最瘦也最黑的屁股，封老四說，是這個，胎記最像一條魚，就是他，一定是他！

育嬰員們發出一片失望的噓聲。封老四拍的是我父親的屁股。一拍定音。從此人們都知道了，馬橋鎮孤兒院裡最髒最討人嫌的男孩小軒，其實是烈士鄧少香的兒子。

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