10克手術 刀，如何承載21克靈魂？跨越生死 的11克，是肺癌 權威陳晉興 向死神搶命的意志！ 40 年長征、2 萬台手術淬鍊，他從漁村走進醫學巨塔，看盡生死無常，澈悟凡軀脆弱。這次，他用溫暖筆觸撫慰病患，用犀利刀鋒剖開體制危機，為下一代燃點初心，接棒守護生命 ！（編按）

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文／陳晉興、陳怡如

看診救千人，研究救萬人

在外科的世界裡，手術刀是醫師最直覺的武器。每天穿梭於手術室與診間，親手切除病灶、挽救眼前病患的生命，帶來的是最直接的成就感。

然而，就算是一位極其勤奮的外科醫師，一生能動的手術、能看的病人終究有限。如果醫療止步於現有技術，醫療就只能在舊框架裡止步不前，唯有將臨床經驗帶入基礎研究，化為創新的力量，才能打破個體的限制，將救人的效益放大千萬倍。

改寫全球氣胸治療準則

我在二○○○年時升任台大胸腔外科主治醫師，那時門診的患者不多，肺癌病患大多是去找我的恩師李元麒教授，所以我最常做的事，就是往急診室去找病人，因此接觸到了大量的氣胸個案。

為了幫病人預防氣胸復發，需要把肺和胸壁沾黏起來。大部分醫生選擇的是，從國外進口、歐美普遍使用的醫療等級滑石粉，一罐就要價一萬五千元，這對許多家庭來說是一筆沉重的負擔；而我則沿用恩師從日本學回來的「祕方」—價格只要幾百元的抗生素老藥「米諾幸」。這不只是幾十倍價差，更關乎能否用更無負擔的方式幫病人減輕痛苦。

當時正在攻讀台大臨床醫學研究所的我發現，雖然這個方法在臨床上真的有效，但在學術論文裡竟是一片空白。既然這個方法在臨床上真實存在，但在學術上又找不到現成的證據，那我就決定自己做出來！

接下來的兩年，我一例一例記錄、一次一次驗證，累積了三百多例氣胸手術的寶貴數據。當我把「術後施打米諾辛能有效防止氣胸復發」的實證寫成論文，成功發表在《胸腔》醫學國際期刊（CHEST）時，我的內心無比激動。那不只是一篇學術論文的發表，更是把一個原本缺乏數據支撐、卻能確實減輕病人痛苦的做法，帶到了全球醫界的面前！這篇論文也成為我後來順利升等的關鍵之一。

有了這次的成功，我決定再往前跨出一步，針對「首次發作」的氣胸患者展開嚴謹的隨機對照試驗。過去，第一次發作的氣胸患者，通常只需抽掉胸腔內的空氣、無須開刀，但復發風險依然存在。透過分組研究，一組打「米諾幸」，另一組則不打，結果發現只要加上「施打米諾辛」這個小小的步驟，就能為患者降低整整四成的復發率！

書名：《11克，搶救生命的重量：肺癌第一刀的生死長征與修練心路》 作者：陳晉興、陳怡如 出版社：今周刊 出版日期：2026年10月27日

這項研究成果一舉登上了全球頂尖醫學期刊《刺胳針》（The Lancet），不僅改寫了全球氣胸治療準則，更讓無數患者免於復發的恐懼。

另一篇支持我升等教授的論文，是將迷你胸腔鏡導入自發性氣胸手術。當時的內視鏡設備極其稀有、非常珍貴，主要用於膽囊手術，前輩老師們平時都省著使用，但我心裡一直有個疑問：既然這項設備能減少傷口與疼痛，為什麼氣胸患者不能用？

帶著這份好奇，我偷偷地「借用」了老師們的內視鏡設備，嘗試運用在氣胸手術上，把原本一公分的傷口，縮小到僅有○．二公分！再搭配術後注射「米諾辛」，澈底改寫了氣胸的治療模式。

發展單孔微創手術

醫療技術的跨越，往往不取決於資源的多寡，而是取決於我們是否願意多想一步、多問自己一句：「還能不能再為患者多做一點？」

後來，我投入LDCT篩檢，隨著這項檢查普及，愈來愈多早期小腫瘤被發現，有些甚至不到一公分。過去，為了在術前定位這些微型腫瘤，患者必須在清醒狀態下插入倒鉤針，忍受劇烈的疼痛；若有許多顆腫瘤，病患身上插滿針的模樣，就像是令人不忍卒睹的「刺蝟」。

看見病人的痛苦，我開始思考是不是有改變的可能。受到乳癌染色標記的啟發，我想：肺癌是不是也能這樣做？於是，我們嘗試在電腦斷層導引下找到腫瘤，再用細針注入藍色染劑，做下記號後隨即拔針。這項突破，不僅減少了病患的扎針之苦，也一樣能達到精準定位效果。

解決了腫瘤定位的問題，我進一步挑戰「單孔微創手術」。早期因為器械設計的限制，內視鏡、切割器與止血工具等都是直的，擠在同一個孔內會互相打架，所以我們只能開三個孔。

隨著器械設計改良，很多設備改成有彎度的，使得單孔手術有了可能性，自二○一四年起，我開始實施單孔肺癌手術，將傷口縮小到只有兩公分，甚至更小，大幅減輕了患者術後的疼痛。

如今，「單孔無管、精準定位」，已經成為肺癌手術的新選擇。初期肺癌手術在一小時內即可順利完成，患者隔天就能出院，未來甚至有希望轉變為門診手術。這些翻轉醫療常規的改變，都是由長時間的實證研究，一步步為患者著想所堅持出來的成果。

●本文摘選自今周刊出版之《11克，搶救生命的重量：肺癌第一刀的生死長征與修練心路》。