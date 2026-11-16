好習慣總是半途而廢？不靠意志力硬撐，用「五分鐘練習」降低大腦阻力

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文／金碩宰

只靠意志力是無法實現自我管理的。畢竟大腦害怕變化，情緒又總是跑得比理智還快。所以重點不在於「如何與之抗衡」，而在於「如何說服自己」。接下來會介紹幾個實戰技巧，告訴各位如何不再一味壓抑衝動，而是轉化它、利用它，並與大腦的生存迴路進行「協商」，一步步開始面對建立習慣、管理數位生活、面對孤獨、維持運動、經營人際關係，以及調節壓力等等。

◎花個五分鐘試試吧？―說服大腦的超強咒語

「只要五分鐘就能說服大腦、養成習慣。」 【目標】 •從最小的單位開始做起，建立一套讓大腦可以無痛接受的習慣。 •藉由每天「微小的成功」來累積自我效能。 •不靠一時衝勁，而是打造一套以自動化為重點的習慣。

五分鐘習慣養成練習

書名：《大腦比你先決定！：腦科學權威拆解總是搶先的慣性模式，擺脫三分鐘熱度、購物狂、成癮行為及關係困境》

作者：金碩宰

出版社：幸福文化

出版日期：2026年11月11日



1.從「先做五分鐘」開始嘗試

→不管是運動、寫作、冥想等任何習慣，都從「先做五分鐘」開始就好。

→之所以萬事起頭難，是因為大腦會先計算壓力。

【WHY?】執行門檻必須夠低，大腦才會開始運作。「花個五分鐘試試吧？」這句話可以喚起我們付諸行動。

2.建立一套「完成習慣＋獲得獎勵」的公式

→完成五分鐘的例行習慣後，馬上給自己一個小小的但是愉悅的獎勵。

→例如：做完伸展操後可以喝一杯冰美式，寫完文章後可以看喜歡的YouTube影片十分鐘。

【WHY?】多巴胺是鞏固習慣的大腦獎勵引擎。習慣要加上「樂趣」，行為才能反覆持續。

3.設定習慣的觸發點

→把新習慣融入到現有的日常。

→例如：洗完臉後做五分鐘的瑜伽／吃完午餐後散步二十分鐘／下班後看十分鐘的書⋯⋯。

【WHY?】新習慣要結合現有的行為，才能實現自動化。

4.事前準備好需要的設備、空間以及「開始行動的條件」

→關鍵在於降低物理阻力。

→例如：鋪好瑜伽墊的客廳、書桌上的筆電保持開機狀態、把啞鈴套組放在椅子旁邊。

【WHY?】光是「好懶得把東西拿出來」的想法，很可能就會打破今天的習慣。

5. 每天用一句話留下「完成習慣的記錄」

→簡短地記下自己今天完成的習慣。

→例如：完成散步五分鐘，心情變得很好。

【WHY?】必須有眼見為憑的變化，大腦才能獲得成就感。請為自己留下微小卻踏實的證據。

•習慣的重點不在於規模大小，而在於「能不能持續」。 •「五分鐘左右就好」是大腦很喜歡的一句話。 •看似微不足道的五分鐘，將為你帶來巨大的轉變。

◎放下手機，能幫你的大腦開機――重新調整多巴胺 「拿起手機的順間，大腦就會關機；放下手機的時候，自我才會重啟。」 【目標】 •修復過度受到數位刺激的大腦獎勵迴路。 •阻絕無意識滑手機的習慣。 •調整多巴胺的敏感度，以提高專注力與情緒穩定性。

多巴胺重置練習

1.每天規定一個「把手機放下來的時間段」

→指定一天中的某個時段為「無條件遠離手機的時間」。

→ 如：早上起床後的一小時、用餐時間、睡前三十分鐘等。

【WHY?】「戒掉手機一天」的壓力太大了，換成「這段時間休息一下」是大腦比較可以接受的現實提議。

2.關掉所有通知

→一則讓你認為「稍微看一下就好」的通知，就會吞噬掉三十分鐘左右的時間。

→把LINE、社群、遊戲、新聞、購物App 的通知全部關掉／手機設定成只能接收緊急電話或簡訊。

【WHY?】通知是一種誘餌，一則聲音、一個震動，都會讓多巴胺產生反應，因此必須關閉刺激來源。

3.預先選好三個「可以取代滑手機的活動」

→準備好可以代替滑手機的其他習慣，才不會又想拿起手機。

→例如：親手寫日記、做伸展運動、看著窗外喝茶。

【WHY?】大腦不喜歡留白。請用有意義的行為填滿空白。

4.營造低刺激的環境

→大腦很容易被眼前所見的東西吸引。看不見，就不會去找。

→把手機畫面設定成黑白的，或把常用的App藏在資料夾裡。

【WHY?】只要減少視覺刺激，使用頻率就會隨之下降。刺激越少，大腦就越沒興趣。

5.書寫多巴胺重置日記

→在一天結束之際，用一句話寫下沒用手機的時間裡，你記憶最深刻的事情。

→例如：晚上看了半小時的書，注意力比預想的還要集中。

【WHY?】記錄是一種有效訓練大腦的方法，它會向大腦傳達「這樣做更好」的回饋。

•多巴胺重置不是「切斷」，而是「改變」。 •比起強迫，說服對你的大腦來說會更有效。 •今天就花一小時，嘗試放下手機，重新啟動自己吧。

●本文摘選自幸福文化 出版之《大腦比你先決定！：腦科學權威拆解總是搶先的慣性模式，擺脫三分鐘熱度、購物狂、成癮行為及關係困境》。