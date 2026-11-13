妹妹說「爸爸要走了」：那個清晨，我在客廳聞到爸爸的味道

文／葉揚

你死掉的那一天

你死掉的那一天，是清晨六七點。

前一天晚上，輪到妹妹留在病房過夜照顧，

我跟媽媽回到家中休息。

天微微亮起，媽媽走到臥室把我搖醒，她低聲說：

「妹妹說趕快過去醫院，爸爸要走了。」

醫院離家不遠，大約十五分鐘的車程。

我從床上跳起來穿衣服，懷抱著慌張的心情，

一路跑到客廳，跑到廚房，抓起包包、手機、零錢……

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奇怪的事情發生了。

我在客廳與廚房的交界處，瞬間聞到你的氣味，

像是從你的外套上，脖子冒出來的，一陣你的味道。

褲子套了一半還沒扣好，媽媽已經站在門口等待出門，

我自言自語：「不行，現在我要打電話。」

電話通了，

妹妹在哭，

她顫抖地說，阿爸剛剛停止呼吸了。

停止呼吸。

身體一軟，我在家的中間倏地跪下來，趴倒在地，

像不如己意的稚齡孩子般，頭撞地板大哭大鬧。

我喊著，

爸爸，爸爸，

為什麼會這樣，

現在我要怎麼辦……

先生拉著兩個剛睡醒的孩子，看著我崩潰亂叫。

我想站起來，卻站不起來，

最後，甚至是媽媽使力把我架起來。

（真是沒用的孩子啊……）

妹妹說，

阿爸聽到我在電話上的哭叫，

一度恢復心跳一分鐘，後來才再度停止。

阿爸，你去了哪裡？

留下來，晚點再去好嗎？

你死掉的那一天，是七月二十五號的清晨，

坐在車上趕去醫院的途中，發現上午的陽光十分燦爛，

我把手指放在車內的把手上，看見光影交錯的舞蹈。

與我心中的艱難，形成強烈對比。

阿爸，

那一天變成特殊獨立的一天，

從此以後，我的記憶裡，

書名：《謝謝你，我愛你》 作者：葉揚 出版社：重版文化 出版時間：2026年11月2日

那一天有你蒼白的遺體。

七月的日曆上長出鮮血的紅色，

展開的根莖張牙舞爪，變成一棵樹，

枝葉茂盛蓋住天空，伸出長根扎進土壤。

紅色的大樹。

想起那天發生的事情，

單單只是那個上午，

我都不知道該怎麼停止流眼淚。

那一天你好慘，我也好慘。

若你還在，可能會用球評的口氣說：

「為您插播一則重磅新聞，

二○二五年七月二十五日，世界慘人排行榜，

一對台灣父女過關斬將，雙雙奪得冠亞軍！」

●本文摘選自重版文化 出版之《謝謝你，我愛你》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！