有監視器畫面就能定罪？法醫教你識破完美犯罪背後的偏誤

第一堂：確認偏誤：人為什麼會太快相信故事

我也曾經相信那個故事

案件背景：

本案起因於一場街頭衝突。一名七十歲老翁遭一名四十多歲男子推倒、毆打，過程被監視器 完整拍下。數日後，老翁因敗血性休克死亡。生前電腦斷層顯示腰大肌疑似血腫，死後解剖則發現腰大肌膿瘍，血液培養出 A 群鏈球菌。於是，一個看似合理的因果故事很快形成：外傷造成血腫，血腫受到細菌感染，最終引發敗血症死亡。然而，當醫學證據被逐一拆開檢驗後，真正的答案，並沒有想像中那麼簡單。

一個看似理所當然的故事

一開始，我也相信那個故事。

那是一位七十歲的老翁。因為一場糾紛，他被一名四十多歲的男子打倒在地。監視器完整拍下了過程。那不是一段模糊、難以辨認的影像，也不是只能依靠證人回憶拼湊的情節。畫面就在那裡：推倒、壓制、毆打，動作明確，也相當猛烈。

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後來，老翁持續背痛。

死亡前一天下午，他因持續背痛到急診就醫。到了半夜，病情迅速惡化，出現敗血性休克，隔天早上死亡。死亡前約九小時的電腦斷層，在腰大肌的位置看見一處被判讀為血腫的病灶，卻沒有明顯膿瘍。

死後解剖時，體表沒有看見明顯傷口；腰大肌的病灶甚至不是肉眼即可辨認，而是在顯微鏡下才被確認為膿瘍。

生前抽取的血液培養出A群鏈球菌。這種細菌可能在很短時間內造成侵襲性感染、嚴重敗血症，甚至死亡。

把這些事情依照時間排列，很容易形成一個完整的故事。

書名：《推理要在下課後：臺大法醫所教授的十堂真實案件思辨課》 作者：翁德怡 出版社：大塊文化 出版時間：2026年11月1日

死者遭受外力，腰大肌因而出血，形成血腫。即使皮膚表面沒有明顯傷口，也可能存在肉眼看不見的微小破損。細菌從破損處進入人體，血腫成為細菌繁殖的溫床，感染逐漸惡化，最後形成腰大肌膿瘍，引發敗血性休克，造成死亡。

外傷、血腫、感染、膿瘍、敗血症。

每一個字都是真的。

當它們被排在一起時，幾乎就像一條已經鋪好的路。只要沿著它走下去，死亡原因、行為責任與案件結局，似乎都可以得到解答。

這個故事看起來十分完整。

外傷後形成的血腫確實可能受到感染；細菌也可能由皮膚傷口進入人體，引發感染。當一個人遭到猛烈毆打，幾天後死亡，體內又同時出現疑似血腫、細菌與膿瘍，把這些發現連在一起並不荒謬。

更何況，監視器已經拍到他遭受暴力。

影像一旦映入我們眼中，就很難再把它從後來的死亡中分開。

鑑定 人也不例外。

真正的鑑定，是檢驗每一個環節

一開始，我也幾乎沿著這條路走下去。

那個故事實在太合理了。它有清楚的時間順序、有容易理解的醫學機轉，也有令人無法忽視的監視器畫面。死者在暴力事件後持續背痛(之前有沒有背痛不知道)、就醫，最後死亡。

「他就是被打死的。」

這個結論幾乎不需要再被鑑定。它已經存在於影像、時間與情感共同形成的直覺裡。

然而，鑑定人的工作不能停在「幾乎」。

我必須重新問一次：這條因果鏈裡的每一個環節，真的都有證據支持嗎？

當一個故事已經足夠合理，再繼續追問，甚至會顯得不近人情。可是，醫學上的「可能」，與個案鑑定中的「足以確認」，從來不是同一件事。

真正使這條因果鏈開始鬆動的，不是我突然靈光一閃，自己對之前的推論感到懷疑，而是鑑定會議中其他專家的追問。有人提醒我：A群鏈球菌雖然可能造成極快速的病程惡化後死亡，但若感染的確由外傷處開始，在如此短的時間內，由局部感染迅速進展到劇烈的全身性惡化，臨床或病理上通常應看見嚴重的局部感染，例如壞死性筋膜炎。

在這裡提到的鑑定會議，不是把一份大致完成的報告送上會議桌，再請與會者逐一表示有沒有意見；也不是由資歷最深、職位最高或聲音最大的人先說出結論，其餘人再替那個答案補上理由。臺大法醫 所的鑑定會議中，原先主筆做成的鑑定意見常常被挑戰、質疑，甚至被推翻。這不是原先撰寫的鑑定人無能，而是現代醫學是一個高度分工且又需整合的專業。

一個死亡案件可能同時涉及病程、影像、解剖、組織病理、微生物與毒物分析。現代醫學判斷早已複雜到不存在一位能夠掌握所有領域的「鑑定之神」。每個人看見的都只是其中一部分，也都可能因為自己的訓練與經驗，專注在某些證據，卻忽略了另一些證據。

因此，報告撰寫人必須把自己的因果推論完整攤開，讓不同專業逐段檢查。有人提出疑問時，不能只在會議紀錄中留下一句：「經討論仍維持原鑑定。」而必須真正回答：這個問題是否指出了原來推論的缺口？如果是，鑑定報告是否因此需要修改？

會議的價值，不在於坐了多少位專家，也不在於最後是否形成一致意見，而在於不同意見是否有可能改變結論。如果所有質疑都只是被聽見，卻不能影響報告，那麼即使會議室裡坐滿專家，也只是讓一個人的判斷披上不同專家決定的外衣。

本案的時序性於是被重新拆開。

如果腰大肌膿瘍是整場感染的起點，感染理應先在局部形成較明顯的病灶，再向鄰近組織直接侵犯，之後才進一步蔓延全身。若真是如此，死亡前九小時的電腦斷層，理應非常容易看見腰大肌及周邊組織受到感染後產生的變化；死後解剖時，也不應完全沒有肉眼可辨的明顯膿瘍，卻只有顯微鏡下才看得見。

典型的腰大肌膿瘍(psoas muscle abscess) 通常不會在極短時間內突然成為明顯的病灶。由局部感染形成膿瘍，再向外擴散，需要一段時間。本案從遭受外力到死亡不到一週，這樣的時間序列，並不支持一個由腰大肌出發逐步向外蔓延的成熟局部感染。

更重要的是，解剖發現感染性病灶並不只出現在腰大肌。肺部、心臟、心包膜與腎臟等多個並不相連的器官，也都可見感染性病灶。

這種分布不像感染由腰大肌出發，再沿鄰近組織逐步擴散；它比較像細菌先進入血液，再經由血流播散到全身不同部位。腰大肌不是感染的起點，只是眾多被波及的部位之一。

A群鏈球菌最常見是經由口咽進入人體，部分感染途徑是經由皮膚進入人體或其他部位侵入。即使死者確實遭受外力，也不能因為細菌進入人體需要一個入口，就把「可能存在肉眼看不見的傷口」當成已被證實的事實，本案外表並沒有任何傷口。

醫學鑑定不能只問一件事「可不可能」，還必須問：在這個人、這段時間，以及現有影像、病理與微生物結果中，這項可能性是否獲得足夠生理病理學(pathogenesis)機轉的支持。

病史與醫療紀錄可能不完整；影像有解析限制，病理切片只呈現被取樣的位置，微生物檢驗也會受到採檢時間、採檢位置與治療的影響。解剖呈現的是死亡後的身體，並無法重播生前每一個變化的先後順序。

疾病進程確實需要鑑定人的推論。沒有推論，病歷、影像、解剖、病理與微生物結果只是一堆分散資料。真正的問題是：我們是否仍能分辨哪些拼圖確實存在，哪些只是因為故事需要，才被想像成應該存在。

●本文摘選自大塊文化 出版之《推理 要在下課後：臺大法醫所教授的十堂真實案件思辨課》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！