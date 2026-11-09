黃仁勳成情報目標？全球AI晶片霸主捲間諜疑雲，中國情報如何滲透全球？

當全球最有權勢的輝達 CEO，也成為間諜 鎖定的目標，國安 機密的外洩、供應鏈的動盪、全球情報網絡的糾葛，將產生何種變化？ 從尖端晶片 、軍事科技到個人醫療數據，本書深入揭露中國 情報活動如何滲透全球各個領域，透過人際關係、商業合作與情報網絡，試圖取得關鍵技術與機密資訊。你以為的商業往來，會不會其實是一場精心布局的情報戰？（編按）

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文／大衛．R．謝德、安德魯．巴傑

走進中國情報體系的迷宮：精心計畫的間諜術

間諜就是情報官底下的線人，活在高度危險的世界，最怕的就是身分曝光，後果會非常慘重，輕則當場落網、關進冷冰冰的牢房，重則一槍斃命。既然風險這麼大，無論是線人或負責管理線人的情報官，都必須具備過人的心理素質。間諜這一行，膽小的人根本玩不起。

情報官真正的本事，就是準確評估潛在的線人，一次看穿三件事：對方能接觸哪些資訊？是否值得吸收？對方為什麼願意這麼做？這三項是成功招募人力情報的基石。線人的動機可以歸納成四大類，簡稱MICE：金錢（Money）、意識型態（Ideology）、脅迫（Coercion）、自尊（Ego），但現實世界裡，人的動機常常互相交疊，隨著時間改變，也可能同時並存。例如，一開始可能是看準商業機會，但背後往往摻雜其他動機，比方受到意識型態的影響，對某個政權不滿；換句話說，走上間諜這條路的原因，通常不像表面看來那麼單純。有人最初是因為理念，但久了之後，反而是金錢或成就感支撐這段關係。

中國的人力情報招募，長期主打愛國心，但國安部人員不排斥用金錢收買。以前的中國情報官不太喜歡鎖定單純為了錢合作的人，但前聯邦調查局探員羅莫指出，隨著中國情報體系轉向「不惜一切」的情蒐思維，再加上中國製造二○二五的壓力，只要是高價值的情報，中國情報人員砸重金也在所不惜。有些線人的固定報酬，一個月就高達數萬美元，從成本效益來看，其實非常划算，畢竟要調動一顆數千里外的高階間諜衛星，動輒也要花數百萬美元，但如果只是和線人喝杯咖啡、聊上一段時間，就能取得同樣的資訊，成本顯然低廉許多。

書名：《竊取全世界：從晶片技術、軍事機密到醫療數據，中國間諜活動如何掠奪全球》 作者：大衛．R．謝德、安德魯．巴傑 出版社：商周出版 出版日期：2026年9月3日

中國情報機構的手段不設限，例如不避諱使用「美人計」，也就是透過感情或戀愛關係，接近掌握機密資訊的人物，進而取得機密。這類手法在過去屢見不鮮，屢試不爽，從法國外交官伯納德．布爾西科（Bernard Boursicot），再到美國聯邦調查局人員與政界人士，都曾經中招。

此外，中國情報人員也會直接對目標施壓，例如以中國境內的親友作為要脅，甚至運用巧妙設局，讓對方一步步落入控制。前聯邦調查局資深反情報官員伊凡尼納曾提出警告，中國情報人員擅長循序漸進，一開始提出的要求通常無傷大雅，但後來會逐漸升級，等到對方驚覺時，早已設好陷阱。他接受《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問時，形容道：「對方收到第一個信封，那一刻已經被拍照存證。接下來，他們就可以開始勒索，讓對方越陷越深，一份文件變成十份，再變成十五份。到最後，對方只能在心裡替自己找理由：『我才不是間諜，是他們逼我的。』」

中國情報人員往往會耗費數年培養和線人的私人情誼，正式提出任何要求前，先把關係打好。等到真正開口時，多半已有情感基礎，一起吃過的晚餐、留下的合照、欠下的人情，甚至是家人之間的牽連。到了這個階段，目標對象幾乎無法拒絕，倒不是因為害怕當間諜的後果，而是出於真心的信任，相信眼前這個「朋友」不可能害他。換句話說，這種情報關係更像是「人對人」，而不是「個人對組織」。中國投入長線經營，願意耐心布局，往往比短期操作收穫更大。

傳統的間諜動機模型，會提到金錢、意識型態、脅迫、自尊，就是簡稱的MICE，但若是套用中國的案例，最好要加上元素G，也就是「關係」，西方語境沒有對應的用語。這就是彼此互賴的人脈，隱含心照不宣的義務。說得白話一點，就是「你幫我一把，日後我會還你。」這種觀念在中國文化根深柢固，數千年來，中國深受儒家思想的薰陶，中國人習慣在心裡默默記下，誰幫了誰、誰還沒還，每個人心裡都有一本帳。這套禮尚往來的系統，早已融入關係之中，甚至會記上一輩子。基於這種思維，接受別人的幫助卻不懂得回報，不只失禮，也是不道德的表現。

除了關係外，中國情報體系的另一個特徵就是規模特別大。中國企圖鎖定的目標與能接觸的目標，遠遠超乎大家的想像。前聯邦調查局資深反情報官員伊凡尼納指出：「二○二○年，我們清楚掌握中國國安部和解放軍透過LinkedIn招募線人的人員，他們每小時發出的招募郵件居然高達三萬封。」

如此驚人的數字，可見北京大規模招募的決心，堪稱「全面撒網」策略，但是過去這套手法從未曝光。國安部不奢望所有目標都有回應，只要少數幾個人上鉤，整個行動就值得了。中國一向重視數量和廣度，以及之前提過的「大數法則」。近年來，AI與社群資料蒐集技術進步，國安部早已想出一套方法，能接觸全球更多的潛在目標。以往情報官鎖定特定人物，必須刻意在咖啡店、健身房或機場製造偶遇，但如今中國招募的規模已經全面擴大。

除了規模龐大，無可匹敵外，國安部也擅長運用代理人和那些不知情的中間人，這類角色可稱為「情報引路人」。比方說，中國科學家和外國學者約在星巴克（Starbucks）見面，隨口提及幾個無關緊要的問題，然後把內容上報北京，不自覺就參與情報蒐集鏈。之後中國科學家可能會收到五個「後續問題」，麻煩他再請教那位外國學者，卻不知道自己正在替中國政府蒐集機密。

近年來，中國大量使用端對端加密（End-to-End Encryption, E2EE）的商業通訊軟體，如微信。為了加強行動安全，國安部人員通常會要求線人，每次和情報官聯絡時換一支新手機，開設全新帳號。另外一項經典手法，就是把會面地點安排在第三國，免得線人被自己國內的安全機構盯上。改在第三國見面，風險較低，線人的心情較放鬆，也更容易透露資訊、放下戒心。在這種情境，線人和情報官能私下交流，等到線人「慢慢卸下心防」，關係自然一步步拉近。

數十年來，中國從權力核心到基層體系，一直對美國發動看不見的暗戰，在北京眼中這是關乎生死存亡的對決，然而在那段時間，戰爭已經悄悄展開。

●本文摘選自商周出版 之《竊取全世界：從晶片技術、軍事機密到醫療數據，中國間諜活動如何掠奪全球》。