麻雀竟跟電池一樣輕？白鶺鴒搖尾巴是在警戒！解密身邊野鳥冷知識

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文／kumasuke

麻雀 ：體重相當於三號電池

要不要握握看？

問個唐突的問題，你們有抓過麻雀嗎？我沒有。先不要吐槽我問這種問題做什麼，畢竟法律規定禁捕野鳥，我們鮮少有機會直接接觸野鳥。不過如果要感受一下麻雀的體重，可以用身邊的物品打個比方。

麻雀的體重是二十四公克，竟然和三號電池一樣輕！牠們只是穿上了一層厚厚的蓬鬆羽毛，實際的身體其實非常小。

想到小小一顆電池承載著麻雀的生命重量，乍看之下平凡無奇的牠們是不是讓人另眼相看了？

麻雀其實很短命？

你今天看到麻雀了嗎？你今天看到的那一隻，到明年很有可能已經不在世上了。麻雀的平均壽命只有一年三個月，只是因為外形大同小異，我們才會看不出差異。

短命的其中一個原因，就是嚴峻的冬天。我們很難想像麻雀會為了生存受到多少磨難，又是天寒地凍、又是食物短缺、又是天敵攻擊，麻雀的一生真的太難了……只有菁英中的菁英能夠平安迎接下一個春天。不只是身體要健壯，還要夠聰明才能生存，看起來很悠哉的麻雀，其實每天都在努力奮戰。

Birds Profile 學名：Passer montanus 科名：麻雀科 體長：15cm 觀察期：全年 臉頰與喉部有黑色斑點，除了「啾啾啾」之外，也會「吱吱」叫，聲音變化豐富。市區和農地都常常見到麻雀的蹤影，牠們喜歡靠近人類的環境，但未必喜歡人類，戒心很強，只要人類走近一點就會遠離。

圖為白鶺鴒。（高灘處提供）

白鶺鴒：搖尾巴是警戒的象徵

搖尾巴不是快樂的表現

便利商店的停車場常常見到白鶺鴒的蹤影，每次看到的時候都在搖尾巴。不要以為這是一種雀躍的表現，其實正好相反，一般認為搖尾巴代表「我這麼會搖尾巴代表我很強！別想招惹我」。

本來以為白鶺鴒是在便利商店前悠哉覓食，實際上牠們的日常總是在保持警戒。

外表精明，內在少根筋

有一次我開車時，白鶺鴒跑到我面前走來走去，我持續往前開就會輾到牠，但是牠沒有任何要閃躲的意思。

我相信牠「真的很危險的時候就會飛走了」，繼續往前開，牠卻始終沒有要飛走的跡象，我還擔心是不是擦撞到嘴喙了，但是看到牠靈動的模樣似乎又沒問題。

白鶺鴒原本是日本的冬候鳥，如今已經是日本各地全年可見的鳥類，分布範圍之所以能擴大，或許是因為白鶺鴒外表精明，但內在少根筋吧。

Birds Profile 學名：Motacilla alba 科名；鶺鴒科 體長；21cm 觀察期：全年 白鶺鴒在地面快速行走，以昆蟲為食，也善於飛起來半空攔截飛蟲。雄鳥的夏羽黑白分明，入冬後灰色的羽毛增加，而雌鳥的夏羽也是灰灰的。尾羽上下搖擺是鶺鴒科的特徵。

電線鳥三俠

這算是某種職業病，不，應該是特技吧，但我真的隨時都在注意鳥的蹤影。無論走在路上、搭乘電車，或者開車的時候，我都會看看牠們在做什麼。開車的時候四處張望太危險，我會在等紅燈的時候看看電線。電線上沒有就看電線桿，鳥類通常停棲在樹上，但因為電線上沒有任何遮蔽物，是個全年皆適合觀察的點。我很愛的一本書中提到「最常停在電線上的鳥類排行榜」，就在這裡跟大家分享一下。

書名：《長尾山雀只有一枚硬幣重（超萌賞鳥入門書，教你「常見物品換算鳥類體重法」，介紹75種鳥類冷知識）》 作者：kumasuke 出版社：木馬文化 出版日期：2026年11月4日

第一名麻雀

這個冠軍寶座當之無愧，麻雀是電線上的常客，不停在電線上還會停在哪裡呢？

第二名灰椋鳥

我確實看過灰椋鳥密密麻麻停在電線上排成一排。灰椋鳥與棕耳鵯的差異在於尾羽，灰椋鳥尾羽較短，看起來比棕耳鵯更圓潤。

第三名夏：家燕、冬：巨嘴鴉

排名隨季節變動，夏天是家燕，傍晚可能是牠們的休息時間，可以看到家燕融洽地並排著整理羽毛。冬天就換巨嘴鴉上榜了。巨嘴鴉相當聰明，大概是在高處眺望盤算著什麼吧。

●本文摘選自木馬文化 出版之《長尾山雀只有一枚硬幣重（超萌賞鳥入門書，教你「常見物品換算鳥類體重法」，介紹75種鳥類冷知識）》。