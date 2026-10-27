高股息ETF月月配比較賺？投資新手必懂的配息真相！

文／小白財務長

你的第一個投資 工具──ETF

「月月配」、「高殖利率」、「年化配息 率8%」──這些字眼是不是讓你心動過？如果你曾經在網路上看到某檔ETF標榜配息率8%，然後心想「哇，比定存好太多了」，甚至認真考慮要不要把錢全部投進去，那這一章就是為你寫的。

因為配息這件事，跟大多數人想像的不太一樣。你以為基金公司在「發錢給你」，但事實上，所有配息的錢，都是你自己的錢。它只是從你的左口袋，被搬到你的右口袋。聽起來很反直覺？那就讓我們把這件事講清楚。

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這一章要回答幾個你可能一直想問、但不太敢問的問題：月月配的錢到底從哪裡來？為什麼有人說配息是幻覺？收益平準金又是什麼東西？高股息ETF真的適合所有人嗎？

配息是幻覺嗎──從「總報酬」角度重新理解你的投資

理解了配息的來源之後，我們要面對一個更根本的問題：配息這個動作本身，到底有沒有讓你多賺到錢？

我們先確立一個觀念：所有配息的錢，都是你自己給你自己的，不是基金公司給你的。

什麼意思？假設你用100塊買了一檔基金，它漲到108塊，然後配了8塊錢給你。你拿到8塊很開心，但如果它不配給你，你把基金賣掉的時候也是拿到108塊。錢是你的，配不配都是你的，配息這個動作並沒有新增加任何一塊錢。

但更需要注意的是另一種情況：基金沒有漲，還是100塊，但它照樣配了8塊給你。你拿到8塊很開心，可是這時候你的基金淨值只剩92塊了。你拿到的8塊加上剩下的92塊，加起來還是100塊──你一毛都沒賺到，只是錢被搬了個位置。

所以你不能光看「他配了多少給我」就覺得高興，你要回去看：如果我把這檔基金賣掉，能拿回多少？配給我的錢加上賣掉的錢，兩個加起來，才是你真正的報酬。這就是所謂的「總報酬」概念。

還有一件事很多人沒想到：沒有那種「有人可以永遠配8%給你」的事情。就算是銀行的美金定存也才3%、4%，有人可以固定給你8%，那不是投資天才，就是有什麼地方不對勁。透過長期投資，你的收益率有時候只有1%、2%，有時候會到10%、20%，平均下來比定存好，這是有可能的。但永遠都配8%？那就是債券等級的承諾了，而能給你8%固定收益的債券，可能比垃圾債券還要糟糕好幾倍。

收益平準金的運作與陷阱──聽起來公平，算起來未必

如果你有買高股息ETF，你可能在對帳單上看過這五個字：「收益平準金」。五個字你都認得，但是合在一起之後卻完全看不懂到底是什麼意思。它其實跟你的配息金額、甚至你要繳的稅，都有直接的關係。

我們用一個最簡單的例子來說明。假設有一檔ETF，規模是100億，它宣告要配息5%，也就是5億。講到目前為止，狀況都還很單純。

但在真正配息之前，很多人聽到「5%」覺得很不錯，紛紛跑去買，假設又有100億的新資金湧進來，基金規模就變成了200億。問題來了：能配的錢還是只有5億，但現在要分給這200億資金的投資人。算一下，每個人能拿到的就不是5%了，而是2.5%。

你如果是1月1號就買了，持有了30天的人，你會不會覺得不公平？最後一天才進來的人，跟你拿一樣的配息比例？

收益平準金就是用來解決這個問題的。它的做法是：後來申購進來的那100億，要先提撥5億出來放到「平準金」帳戶裡。這樣一來，原本的5億加上新提撥的5億，總共有10億可以配。200億的規模配10億，每個人還是拿到5%。聽起來很公平，對吧？

書名：《ETF，然後呢？：好險，我們有小白財務長》 作者：小白財務長 出版社：早安財經文化有限公司 出版時間：2026年9月15日

但這裡面藏了一個陷阱。後來進場的投資人，他拿到的那5%配息裡面，有一半其實是他自己剛剛才拿進去的本金被退回來。

反過來，早就在裡面的投資人就比較有利。他拿到的配息大部分來自真正的投資收益，而且因為平準金制度穩定了配息率，他的權益不會因為大量新資金湧入而被稀釋。

所以收益平準金的本質是什麼？它讓配息「看起來」穩定，但它不會憑空創造報酬。你的基金宣告配5%，有平準金也好、沒平準金也好，配完息之後淨值都會下降。配了5%，明天淨值就減5%；配了2.5%，明天淨值就減2.5%。錢都是你自己的，只是搬了個位置。

●本文摘選自早安財經 文化有限公司出版之《ETF，然後呢？：好險，我們有小白財務長》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！