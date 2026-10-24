「他是不是討厭我？」別再瞎猜！3 個心理學技巧，讓你不再為別人的眼神心累

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文／堀田秀吾

在他人眼中，我夠好嗎？

周圍的人（那個人）是怎麼看待自己的？→即使推測，也無法證實，只會使不安膨脹。

在眾人面前發言，主管或朋友的表情、社群媒體的反應……若對這些一一加以解讀，一旦開始推測「他們是不是覺得我是個累贅？」、「他是不是根本沒有把我當作戀愛對象？」內心便會立刻被不安支配。

為什麼人會如此在意他人的目光？難道就沒有一種方法，能更以自我為中心而活嗎？

人都會互相比較。這是一種本能，無法停止。

明尼蘇達大學（The University of Minnesota）的心理學 家利昂．費斯廷格（Leon Festinger）於1954年提出「社會比較理論」（Social Comparison Theory）。

書名：《不該想的念頭清單：史丹佛、劍橋、耶魯……世界一流大學證明，解決問題的方法不是「一直想」，而是哪些念頭「不去想」？》 作者：堀田秀吾 出版社：大是文化 出版時間：2026年7月28日

大腦機制會自動選擇最壞情境

根據該理論，人具有一種本能，會為了確認自己的價值，而經常忍不住與他人相比。透過與他人較量，可以推測自身能力與狀況大致處於何種程度、屬於何種性質。

例如，即使看到測驗成績，比起單純的分數，人們更在意自己的成績是否高於或低於朋友，藉此了解自身學習的能力。學者認為，這是因為在漫長的演化過程中，人類為了生存，大腦早已內建一個本能，會隨時間關注自身在群體中的位置。

根據名古屋大學並川努教授所進行的實驗，當人進入社會比較情境時，就容易產生負面的自我評價。

比較本身雖是出於本能，但問題在於，這種行為多半只會出現在有限的對象之間，且多半是基於推測。

當對方的反應處在模糊不清的情況下，人們容易將其解釋為「一定被討厭了」，即使實際上對方可能根本沒有任何想法，大腦仍會刻意選取最壞的情境。

此外，更為棘手的是，人類的大腦也具有稱為「負面偏誤」（negativity bias）的傾向。也就是說，相較於正面資訊，人更容易將注意力集中於負面資訊。在遠古時期，人若對這類資訊保持敏感，便能及早察覺危險、保護自身，維護生命安全；但在相對安全的現代社會，過度充斥的資訊反而容易引發不必要的不安與恐懼，使人心力交瘁。

凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）的羅伊．鮑梅斯特（Roy Baumeister）等人證實，負面事件比正向事件帶來更強烈的感受，也更容易長時間留存於心中。

當這與稱為「確認偏誤」（Confirmation Bias）的現象結合時，負面循環便開始運作。所謂確認偏誤，指的是一種心理傾向，只蒐集對自己有利的資訊，來加深原有的刻板印象。

例如，一旦認為自己不如同事受重視，便只會注意到主管對同事說話的情境；若感覺朋友比自己幸福得多，便只會將朋友以愉快語氣發布的貼文當作「證據」加以蒐集，並忽視與自身想法不一致的資訊。

如此一來，這兩種偏誤相互結合，腦中便會持續蒐集「負面證據」。即使冷靜思考後發現推測缺乏根據，不安仍會被不斷強化。

當然，一旦處於這樣的心理狀態，身心兩方面都會承受強烈的負擔。因此，自身行動也會間接受到限制。

事實上，根據加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles）的莎莉．迪克森（Sally Dickerson）與瑪格麗特．凱梅尼（Margaret Kemeny）的研究，當人在意他人如何看待自己的行為時，作為壓力荷爾蒙的皮質醇（cortisol）會大幅增加。此外，在該情況下，若感到自身沒有選擇餘地，且無法避免失敗或不安，將進一步提高皮質醇的分泌。

選擇自己能夠接受的行為

也就是說，在意他人目光並處於無法自由行動的狀態下，會對身心帶來強烈的壓力。這種壓力會以緊張與不安的形式表現出來，最終使人抑制行動，而產生如不要多說話比較好、不行動比較安全的想法。

想避免失敗與負面評價，是人們自然的心理反應，而這種機制也正是造成行動受限的原因。

此外，根據維克森林大學（Wake Forest University）的馬克．利瑞（Mark Leary）與蘿賓．柯瓦斯基（Robin Kowalski）的研究指出，當人感受到現在的自己與理想之間存在較大差距，或面臨重要情境時，特別容易在意周圍的視線並據此決定行動。其結果是，原本應該能夠自由展現的自我表達受到抑制，行動的空間也因此變得狹隘。

例如，在職場中，站在主管面前時會因緊張而顯得僵硬，或在重要發表的場合中，難以展現真實的自我與想法。

此外，若過度迎合周圍的期待與角色，便會不得不隱藏自身多樣的面向。這被稱為「角色約束」（Role Constraint）， 是一種為了維持自我形象而束縛行動的心理機制。在意他人目光，短期而言或許能使人際關係更融洽，但從長期來看，則可能損害個人特質與心理健康。

人不可能不在意他人目光，但也沒有必要回應所有的視線與期待。既然無法完全控制他人的評價，那麼便應適度放下憂慮他人如何看待自己的過度思慮。

重要的是，選擇自己能夠接受的行為。這些微小選擇的累積，終將帶來安心感與心靈上的自由。

那麼，該如何從他人如何看待自己，這個沒有終點的提問中脫離？這也可以說是在後續的「跟別人比起來，我的表現如何？」一節中，為了保持心智健全的有效方法。

第一，察覺自己出現比較的習慣。只要意識到，現在的自己只是在推測對方的內心，便能從不安的漩渦中退後一步。多項研究顯示，以客觀的方式看待事物，可以對抗負面的心理變化。

密西根州立大學（Michigan State University）的傑森．莫澤（Jason Moser）等人，做了一個觀看嫌惡影像的實驗，並將參與者分為兩組，分別以：「我現在感覺如何？」（第一人稱）或「他／她現在感覺如何？」（第三人稱）進行自我提問，同時測量過程中大腦活動的情況。

結果顯示，在以第三人稱提問的情況下，與情緒相關的杏仁核（Amygdala）活動顯著降低。這個測試表明，只要以第三人稱表述，便能客觀的觀察自己，並抑制情緒。

從他人的目光中解放

第二，將比較的方向從他人轉向過去的自己。

將過去的自己與現在的自己相比較，被稱為「縱向比較」。根據威爾弗里德．洛里埃大學（Wilfrid Laurier University）的安妮．威爾遜（Anne Wilson）與滑鐵盧大學（University of Waterloo）的麥可．羅斯（Michael Ross）的研究，為了維持自尊或強調自我成長，人往往對過去的自己評價較低，而對現在的自己評價較高。換句話說，以「自我為主軸」來看待事物，較有利於心理健康。

第三，坦然接受不懂的事情就是不懂。我們不可能完全理解他人的內心。因此，提醒自己：別把珍貴的精力，浪費在毫無根據的胡思亂想上，這將是守護內心平靜的重要技巧。

人本能上就是一種會不斷比較的生物。然而，依然可以透過一些方法，避免自己過度受此機制影響。當從推測他人是如何看待自己的漩渦中脫離時，內心將會變得更自由、輕盈。

●本文摘選自大是文化 出版之《不該想的念頭清單：史丹佛、劍橋、耶魯……世界一流大學證明，解決問題的方法不是「一直想」，而是哪些念頭「不去想」？》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！